Guía de cumplimiento de la CCPA: requisitos y normativa

En lo que respecta a la protección de los datos de los consumidores, la UE tomó la delantera a Estados Unidos. En 2016, la UE adoptó el Reglamento general de protección de datos (RGPD) para proteger la información personal de los residentes de la UE.

El RGPD y la CCPA se parecen en que ambos están diseñados para proteger y empoderar a los individuos en lo que respecta a sus datos personales. Ambas leyes otorgan a los consumidores el derecho a aceptar o rechazar la recopilación de datos, el derecho a que se corrijan sus datos si contienen errores y el derecho a acceder a su información o a eliminarla. Ambas leyes también exigen que las organizaciones notifiquen personalmente a las personas si se ha producido una vulneración de la seguridad.

A pesar de sus similitudes, el RGPD y la CCPA presentan algunas diferencias fundamentales:

Requisitos de cumplimiento

El RGPD se aplica a cualquier organización que recopile datos personales de residentes de la UE, mientras que la CCPA solo se aplica a las empresas con unos ingresos brutos anuales de al menos 26 625 000 USD (esta cifra se ajusta a la inflación y puede cambiar cada año). Además de alcanzar el umbral de ingresos, la CCPA también puede ser aplicable en función del volumen de datos o de la venta de datos.

Ámbito de los datos personales cubiertos

La CCPA abarca los datos recopilados por cualquier dispositivo conectado directa o indirectamente a internet o a otro dispositivo, incluidos los que se encuentran en un hogar (definido como “un grupo de consumidores, independientemente de cómo se identifiquen, que conviven en la misma dirección residencial y comparten el uso de dispositivos o servicios comunes”), mientras que el RGPD no.

Jurisdicción geográfica

El RGPD protege a todas las personas que se encuentran en la UE, independientemente de su ciudadanía, mientras que la CCPA solo protege a los residentes de California.

Requisitos de consentimiento

El RGPD exige que los consumidores den su consentimiento explícito para que se recopilen sus datos, mientras que la CCPA permite que los usuarios rechacen la recopilación de datos. Las empresas sujetas a la CCPA no necesitan el consentimiento inicial para empezar a recopilar datos de los consumidores.

Multas y sanciones

Las sanciones por incumplir la CCPA suelen ser multas calculadas por cada infracción, mientras que el RGPD impone sanciones mucho más severas, que pueden alcanzar el 4 % de los ingresos globales anuales del infractor o los 20 millones de euros, la cantidad que sea mayor.

Aplicación de los derechos de los consumidores

En la UE, las autoridades de control de cada Estado miembro velan por el cumplimiento del RGPD. En California, la Fiscalía General del estado vela por el cumplimiento de la CCPA.