¿Qué es la prevención de la pérdida de datos (DLP)? Significado y prácticas recomendadas

La DLP combina herramientas tecnológicas y prácticas de seguridad para detectar y ayudar a prevenir o reducir la transmisión, el uso o la exposición no autorizados de datos confidenciales. A diferencia de las herramientas de ciberseguridad tradicionales como firewalls y software antivirus, que evitan que las amenazas traspasen el perímetro de seguridad de una organización, la DLP está diseñada para mantener seguros los datos confidenciales mediante su rastreo allá donde vayan.

La DLP inspecciona todo el contenido de una organización para determinar si la información confidencial está en riesgo, lo que protege los datos que trascienden los límites tradicionales de la red y pasan a los servicios en la nube y a los dispositivos móviles.

La DLP se centra en tres principios básicos:

1. Clasificación de datos

Las plataformas de DLP identifican y categorizan la información en función del nivel de confidencialidad, como pública, interna, confidencial o muy restringida. Las organizaciones etiquetan los datos para que el sistema de DLP sepa lo que necesita protección y distinga entre documentos menos confidenciales y aquellos que contienen información de identificación personal o secretos comerciales.

2. Aplicación de políticas

Las organizaciones utilizan sistemas de DLP para implementar reglas que rigen quién puede acceder a tipos de datos específicos, cómo pueden compartirlos y en qué circunstancias. Por ejemplo, estas reglas pueden impedir que los empleados envíen correos electrónicos externos que contengan números de la Seguridad Social o evitar que se copie código fuente en el almacenamiento personal en la nube.

3. Supervisión en tiempo real

Los sistemas de DLP supervisan continuamente los datos en reposo (almacenados), en movimiento (transmitidos) y en uso (acceso activo). Esta visibilidad en tiempo real detecta las infracciones de las políticas a medida que ocurren, lo que puede ayudar a los equipos a responder más rápido y reducir el posible impacto.