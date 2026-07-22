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¿Qué es la prevención de la pérdida de datos (DLP)? Significado y prácticas recomendadas

Descubre qué es la prevención de la pérdida de datos (DLP), cómo funciona y por qué es importante. Explora la tipología, las amenazas y las prácticas recomendadas para proteger los datos confidenciales.

  • Descripción general
  • ¿Qué es la prevención de la pérdida de datos (DLP)?
  • ¿Cómo funciona la prevención de la pérdida de datos?
  • ¿Por qué es importante la prevención de la pérdida de datos?
  • Tipos de soluciones de DLP
  • Tipos de amenazas a los datos
  • Causas de las filtraciones de datos
  • Ventajas de la prevención de la pérdida de datos
  • Prácticas recomendadas para la prevención de la pérdida de datos
  • Conclusión
  • Preguntas frecuentes sobre la prevención de la pérdida de datos
  • Clientes que usan Snowflake
  • Recursos de Snowflake

Descripción general

La prevención de la pérdida de datos (DLP) es un conjunto de tecnologías y procesos que ayuda a reducir el riesgo de que se acceda a información sensible o se comparta de forma inapropiada. Este enfoque integral de ciberseguridad supervisa y controla cómo se mueven los datos en todo el ecosistema digital, desde los ordenadores portátiles y dispositivos móviles de los empleados hasta el tráfico de red y las aplicaciones en la nube. La DLP actúa como un guardián que protege los activos más valiosos de una empresa: datos de clientes, propiedad intelectual, registros financieros y otra información confidencial que podría dañar el negocio si se viera expuesta. La DLP también es crucial para cumplir los requisitos normativos, ya que ayuda a las organizaciones a evitar costosas brechas y a mantener la confianza con sus clientes y partners.

En esta guía se describe cómo funciona la DLP, los tipos de datos para los que se ha diseñado y cómo las organizaciones pueden implementarla para garantizar la seguridad de sus activos de información más valiosos.

¿Qué es la prevención de la pérdida de datos (DLP)?

La DLP combina herramientas tecnológicas y prácticas de seguridad para detectar y ayudar a prevenir o reducir la transmisión, el uso o la exposición no autorizados de datos confidenciales. A diferencia de las herramientas de ciberseguridad tradicionales como firewalls y software antivirus, que evitan que las amenazas traspasen el perímetro de seguridad de una organización, la DLP está diseñada para mantener seguros los datos confidenciales mediante su rastreo allá donde vayan. 

La DLP inspecciona todo el contenido de una organización para determinar si la información confidencial está en riesgo, lo que protege los datos que trascienden los límites tradicionales de la red y pasan a los servicios en la nube y a los dispositivos móviles.

La DLP se centra en tres principios básicos:

 

1. Clasificación de datos

Las plataformas de DLP identifican y categorizan la información en función del nivel de confidencialidad, como pública, interna, confidencial o muy restringida. Las organizaciones etiquetan los datos para que el sistema de DLP sepa lo que necesita protección y distinga entre documentos menos confidenciales y aquellos que contienen información de identificación personal o secretos comerciales.

 

2. Aplicación de políticas

Las organizaciones utilizan sistemas de DLP para implementar reglas que rigen quién puede acceder a tipos de datos específicos, cómo pueden compartirlos y en qué circunstancias. Por ejemplo, estas reglas pueden impedir que los empleados envíen correos electrónicos externos que contengan números de la Seguridad Social o evitar que se copie código fuente en el almacenamiento personal en la nube.

 

3. Supervisión en tiempo real

Los sistemas de DLP supervisan continuamente los datos en reposo (almacenados), en movimiento (transmitidos) y en uso (acceso activo). Esta visibilidad en tiempo real detecta las infracciones de las políticas a medida que ocurren, lo que puede ayudar a los equipos a responder más rápido y reducir el posible impacto.

¿Cómo funciona la prevención de la pérdida de datos?

La DLP comienza por descubrir y clasificar información confidencial en toda la organización. Estas herramientas escanean archivos, bases de datos y documentos para identificar datos que coincidan con reglas o estándares de cumplimiento predefinidos; por ejemplo, números de tarjetas de crédito que cumplan con los requisitos del Estándar de seguridad de datos del sector de las tarjetas de pago (PCI DSS), números de la Seguridad Social o información propia identificada por palabras clave o patrones de texto. Una vez identificados, estos datos se etiquetan automáticamente para que el sistema sepa qué información requiere protección.

A continuación, los sistemas de DLP supervisan continuamente cómo se mueven estos datos confidenciales en el entorno empresarial. Observa la actividad en los dispositivos de los empleados, como ordenadores portátiles y teléfonos móviles, escanea los correos electrónicos y archivos adjuntos salientes, realiza un seguimiento de las cargas de archivos en aplicaciones de nube como Google Drive o Dropbox e inspecciona los datos que fluyen por toda la red. Cuando alguien intenta enviar, copiar o compartir datos confidenciales de una forma que infringe las políticas, la DLP puede bloquear o poner en cuarentena ciertas acciones, lo que ayuda a reducir las filtraciones accidentales y limita las oportunidades de robo de datos.

Además de la prevención, los sistemas de DLP también sirven como centro de cumplimiento y gestión de incidentes. Registran todas las infracciones de las políticas, intentos de intrusión o actividades sospechosas, creando así registros de auditoría detallados que muestran quién accedió a qué datos, cuándo y qué trató de hacer con ellos. Estos exhaustivos informes ayudan a los equipos de seguridad a investigar incidentes rápidamente, identificar patrones que podrían indicar amenazas internas o vulnerabilidades del sistema y proporcionar documentación para las auditorías reglamentarias. Con el tiempo, esta visibilidad permite a las organizaciones perfeccionar sus políticas en función de los patrones de uso reales y, de este modo, garantizar que su estrategia de DLP evolucione conforme a sus necesidades y cumpla con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA) o la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), ambas en EE. UU.

¿Por qué es importante la prevención de la pérdida de datos?

En el entorno empresarial actual basado en datos, la DLP se ha convertido en una necesidad estratégica. Ayuda a las organizaciones a evitar la pérdida de información confidencial o datos propios, al tiempo que garantiza el cumplimiento de los requisitos normativos cada vez más estrictos.

Estas son las cuatro funciones principales de las plataformas de DLP:

 

Detener las filtraciones accidentales de datos

Tanto si los empleados adjuntan documentos confidenciales accidentalmente a correos electrónicos externos, configuran mal los permisos en la nube o envían información confidencial a destinatarios equivocados, el error humano sigue siendo un factor determinante en muchas brechas de seguridad. La DLP actúa como una red de seguridad: detecta cuándo los datos confidenciales salen por canales no autorizados y, a continuación, bloquea las transmisiones o requiere aprobación para evitar estos costosos errores.

 

Defensa frente a brechas de seguridad

Incluso después de que los atacantes se hayan infiltrado con éxito en la red de una organización, la DLP proporciona una última línea de defensa crítica al detectar y bloquear movimientos de datos inusuales, como la transmisión de bases de datos de clientes por parte de malware o la exfiltración de archivos mediante ransomware. Esto puede limitar el daño causado cuando falla la seguridad del perímetro.

 

Detectar amenazas internas

Las amenazas internas —como el robo de datos por parte de empleados malintencionados antes de partir hacia la competencia o cuentas comprometidas explotadas por atacantes— son particularmente peligrosas porque implican un acceso legítimo al sistema, lo que las hace más difíciles de identificar. La DLP detecta patrones inusuales, como descargas masivas y repentinas de archivos o transferencias a ubicaciones no autorizadas, lo que señala anomalías que indican una posible actividad interna sospechosa antes de que se produzcan daños significativos.

 

Gestionar el cumplimiento normativo

La DLP es esencial para cumplir normativas como el RGPD, la HIPAA, la CCPA y el PCI DSS. Identifica los tipos de datos confidenciales que mantiene una organización, dónde se almacenan y los riesgos potenciales que representa la publicación no intencionada de esos datos. La DLP ayuda a las organizaciones a evitar sanciones financieras y operativas, y respalda las auditorías al proporcionar registros y evidencia de la aplicación de las políticas, lo que la convierte en una herramienta de seguridad que es estratégica para el negocio.

Tipos de soluciones de DLP

Hay cinco categorías fundamentales de soluciones de DLP:

 

1. Punto de conexión

Esta solución protege los datos en dispositivos individuales, como ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa y teléfonos móviles, mediante la supervisión y el control de la forma en que los usuarios interactúan con la información confidencial a nivel local. Evita acciones como copiar archivos en unidades USB, tomar capturas de pantalla de documentos confidenciales o cargar datos en aplicaciones no autorizadas, por lo que es esencial para proteger a los empleados remotos y móviles.

 

2. Red

Los sistemas de DLP de red supervisan los datos que fluyen por la infraestructura interna de la organización e inspeccionan el tráfico en las puertas de enlace de red y los canales de comunicación. Detecta y bloquea la información confidencial que se transmite a través de varios protocolos, ya sea mediante cargas web, transferencias de archivos o aplicaciones de mensajería, proporcionando así una visibilidad centralizada del movimiento de datos en todo el perímetro de la red.

 

3. Nube

A medida que las empresas siguen migrando sus datos a aplicaciones de software como servicio (SaaS) y servicios basados en la nube, la DLP en la nube se ha convertido en una herramienta cada vez más importante. Estas soluciones se integran directamente en las plataformas en la nube a través de API para supervisar el uso compartido de archivos, las actividades de colaboración y los permisos de acceso, lo que garantiza que los datos en la nube reciban la misma protección que la información almacenada en un centro de datos local.

 

4. Correo electrónico

Esta solución se centra específicamente en proteger la información confidencial enviada a través de sistemas de correo electrónico mediante el análisis del contenido de los mensajes y los archivos adjuntos en busca de infracciones de las políticas. Puede cifrar automáticamente los correos electrónicos que contienen datos confidenciales, bloquear a los destinatarios no autorizados, poner en cuarentena los mensajes sospechosos para su revisión o eliminar archivos adjuntos antes de la entrega, lo que aborda uno de los canales de filtración de datos más comunes.

 

5. Híbrida

Las plataformas híbridas combinan DLP de punto de conexión, red, nube y correo electrónico en una solución unificada con gestión centralizada y aplicación de políticas uniforme. Este enfoque proporciona visibilidad y control integrales a medida que los datos se mueven entre sistemas on-premise, servicios en la nube y dispositivos de empleados, por lo que es ideal para organizaciones con infraestructuras de tecnología de la información (TI) complejas y distribuidas.

Seis amenazas comunes a los datos que la DLP pretende evitar

Los sistemas de DLP están diseñados específicamente para protegerse de las siguientes amenazas a la seguridad de los datos:

 

1. Amenazas internas

Esta categoría incluye a los empleados, contratistas o partners malintencionados o negligentes que abusen de su acceso autorizado para robar, filtrar o gestionar indebidamente información confidencial. La DLP detecta patrones de acceso a datos inusuales y transferencias no autorizadas, lo que ayuda a identificar cuándo los usuarios de confianza muestran un comportamiento anómalo o intentan exfiltrar datos confidenciales.

 

2. Exposición accidental de datos

Pueden producirse fugas de datos no intencionales cuando las personas envían correos electrónicos a los destinatarios equivocados, configuran mal los permisos de almacenamiento en la nube o adjuntan archivos confidenciales a las comunicaciones públicas. La DLP previene estos errores humanos al detectar automáticamente cuándo se comparten datos confidenciales de forma inapropiada y bloquear la acción o pedir a los usuarios que reconsideren antes de proceder.

 

3. Ciberataques externos 

Los hackers suelen atacar vulnerabilidades de red, propagar malware o enviar correos electrónicos de suplantación de identidad (phishing) con el objetivo expreso de robar datos valiosos. La DLP proporciona una última línea de defensa al supervisar los flujos de datos salientes y bloquear las transferencias sospechosas, incluso cuando los atacantes han eludido la seguridad del perímetro.

 

4. Almacenamiento en la nube y uso compartido de archivos inseguros

El uso de servicios de almacenamiento en la nube no autorizados o la gestión indebida de documentos confidenciales a través de sitios web de intercambio de archivos puede ocasionar la pérdida accidental de datos. La DLP supervisa el uso de las aplicaciones en la nube y aplica políticas para evitar que los datos confidenciales se suban a servicios no autorizados o se compartan con usuarios externos no autorizados.

 

5. Ingeniería social

La suplantación de identidad en correos electrónicos, los sitios web falsos o las tácticas de comunicación manipuladoras pueden engañar a los empleados para que revelen credenciales o información confidencial. Aunque la DLP no puede evitar que las personas sean víctimas de ataques de ingeniería social, puede restringir los tipos de datos a los que pueden acceder o transmitir, lo que limita el daño cuando estos ataques tienen éxito.

 

6. Exfiltración de datos a través de medios extraíbles

Otra forma común de amenaza interna ocurre cuando los empleados copian archivos confidenciales en unidades USB, discos duros externos u otros dispositivos de almacenamiento portátiles y los sacan del lugar de trabajo. La DLP controla el acceso a los medios extraíbles bloqueando las transferencias de archivos a estos dispositivos, cifrando automáticamente los datos o limitando qué usuarios pueden utilizar el almacenamiento externo, en función de su función y nivel de autorización.

Cinco causas principales de filtraciones y vulneraciones de datos

La mayoría de las fugas de datos se producen debido a errores humanos o a una supervisión insuficiente. Estas son las cinco causas más comunes de pérdida de datos:

 

1. Errores humanos y permisos mal configurados

Los errores de los empleados, como el envío accidental de información confidencial a destinatarios equivocados, la configuración incorrecta del almacenamiento en la nube o la asignación errónea de permisos de uso compartido, representan una parte importante de las exposiciones de datos. Estos errores no intencionales suelen deberse a una capacitación insuficiente, sistemas demasiado complejos o la falta de supervisión.

 

2. Poca visibilidad del movimiento de datos

Las organizaciones a menudo no saben dónde residen sus datos confidenciales, quién tiene acceso a ellos o cómo se comparten. Sin una visibilidad completa de los puntos de conexión, las redes y los servicios en la nube, los equipos de seguridad no pueden detectar transferencias de datos anómalas ni accesos no autorizados hasta después de que se haya producido una filtración.

 

3. Vulnerabilidades no revisadas y sistemas obsoletos

Si no se aplican revisiones y actualizaciones de seguridad, quedan expuestas las vulnerabilidades conocidas, lo que proporciona puntos de entrada fáciles de explotar para los atacantes. Los sistemas heredados y el software obsoleto generan riesgos adicionales, ya que pueden dejar de recibir actualizaciones de seguridad a pesar de que contienen datos empresariales esenciales.

 

4. TI en la sombra y aplicaciones no autorizadas

Los empleados que utilizan servicios en la nube, plataformas de uso compartido de archivos o herramientas de colaboración no autorizados pueden generar puntos ciegos en la supervisión de la seguridad y en la aplicación de las políticas. Estas aplicaciones no autorizadas a menudo carecen de los controles de seguridad adecuados y pueden dar lugar a que los datos confidenciales se almacenen en ubicaciones no protegidas o que no cumplan las normativas.

 

5. Autenticación y control de acceso débiles

Las políticas de contraseñas inadecuadas, la falta de uso de la autenticación multifactor y las políticas de gestión de derechos demasiado permisivas pueden permitir que usuarios no autorizados accedan a datos y sistemas confidenciales. Cuando las credenciales se ven fácilmente comprometidas por ataques de suplantación de identidad o de fuerza bruta, la autenticación débil se convierte en la puerta de entrada tanto para atacantes externos como para amenazas internas.

Ventajas clave de la prevención de la pérdida de datos

Una plataforma de DLP completa puede beneficiar a las empresas de varias maneras, entre ellas:

 

Reducción del riesgo de vulneraciones de datos

Al identificar, supervisar y bloquear de forma proactiva los intentos no autorizados de acceder a información confidencial o transmitirla, la DLP reduce la probabilidad de fugas de datos. Interceptar los datos antes de que salgan de los sistemas internos de una empresa minimiza las pérdidas financieras, los daños a la reputación y las consecuencias legales asociadas a las vulneraciones.

 

Mejora del cumplimiento y la preparación para la auditoría

La DLP optimiza el cumplimiento normativo mediante la aplicación automática de políticas de protección de datos alineadas con estándares como el RGPD, la HIPAA, el PCI DSS y la CCPA. Genera registros de auditoría completos e informes detallados que documentan cómo se gestionan, acceden y protegen los datos confidenciales, lo que hace que las auditorías reglamentarias sean más fluidas y demuestra la diligencia debida ante los organismos reguladores y las partes interesadas.

 

Mayor visibilidad del movimiento de datos

Las plataformas de DLP proporcionan total transparencia sobre dónde residen los datos confidenciales, quién accede a ellos y cómo se desplazan por toda la organización. Esta visibilidad permite a los equipos de seguridad comprender los flujos de datos, identificar comportamientos de riesgo, detectar rápidamente anomalías y tomar decisiones fundamentadas sobre las políticas de seguridad y la asignación de recursos.

 

Protección contra amenazas internas

Tanto si se trata de empleados malintencionados que intentan robar datos como de personal negligente que expone información accidentalmente, cometiendo infracciones de políticas, las amenazas internas son una de las principales causas de pérdida de datos. Al supervisar los patrones de comportamiento de los usuarios y señalar actividades inusuales —como descargas masivas, transferencias no autorizadas o el acceso a archivos confidenciales fuera de las funciones habituales de una persona—, la DLP ayuda a las organizaciones a mitigar uno de sus riesgos de seguridad más complejos.

 

Gestión centralizada de políticas

Las plataformas de DLP permiten crear y aplicar políticas de forma unificada desde una única consola de gestión, lo que garantiza una protección coherente de los datos confidenciales, independientemente de dónde residan. Este enfoque centralizado reduce los errores de configuración y permite a los equipos de seguridad actualizar rápidamente las políticas en respuesta a nuevas amenazas o a requisitos de cumplimiento cambiantes.

 

Protección escalable en entornos híbridos

Las modernas plataformas de DLP amplían la protección a infraestructuras on-premise, servicios en la nube, puntos de conexión remotos y dispositivos móviles. Esta escalabilidad garantiza una seguridad de los datos uniforme a medida que la organización crece, adopta nuevas tecnologías o evoluciona hacia arquitecturas híbridas y multinube, al tiempo que mantiene una visibilidad y un control unificados.

Prácticas recomendadas para la prevención de la pérdida de datos

Implementar una plataforma de DLP es solo el primer paso para protegerse frente a la pérdida de datos. Los equipos de seguridad también tendrán que seguir las siguientes prácticas recomendadas:

 

Realizar auditorías y clasificaciones periódicas de los datos

Realiza evaluaciones periódicas para descubrir dónde residen los datos confidenciales en tu organización y asegurarte de que estén clasificados correctamente según los niveles de confidencialidad y los requisitos normativos. Las auditorías periódicas ayudan a identificar la proliferación de datos, los repositorios no protegidos y las deficiencias en la clasificación que podrían dejar vulnerable información crítica.

 

Alinear las políticas de DLP con los objetivos empresariales y de cumplimiento

Diseña políticas de DLP que equilibren los requisitos de seguridad con las necesidades operativas, de modo que protejan los datos confidenciales sin interrumpir innecesariamente los flujos de trabajo empresariales legítimos. Colabora con las partes interesadas de todos los departamentos para comprender cómo se utilizan los datos y ajustar las políticas a fin de cumplir tanto los requisitos de cumplimiento como las necesidades operativas del negocio.

 

Formar a los empleados en la gestión de datos y la concienciación para la seguridad

Brinda educación continua a los empleados sobre las políticas de seguridad de los datos y los procedimientos adecuados para gestionar información confidencial. El personal bien entrenado se convierte en tu primera línea de defensa, ya que reduce las filtraciones accidentales y contribuye a crear una cultura consciente de la seguridad en toda la organización.

 

Supervisar y ajustar las políticas en función de las tendencias de los incidentes

Analiza continuamente las alertas de DLP, los informes de incidentes y las infracciones de políticas para identificar patrones, falsos positivos y riesgos emergentes. Utiliza esta información para ajustar las políticas, optimizar las reglas de detección y abordar las causas subyacentes de la pérdida de datos, de modo que tu estrategia de DLP evolucione al ritmo del cambiante panorama de amenazas de tu organización.

 

Integrar la DLP en una arquitectura de seguridad más amplia

Crea un ecosistema de defensa unificado mediante la integración de DLP con otras herramientas de seguridad como sistemas SIEM, plataformas de gestión de identidades, soluciones de protección de puntos de conexión y fuentes de inteligencia de amenazas. Esta integración permite la detección de amenazas correlacionadas, la respuesta automatizada a incidentes y una visibilidad completa de toda tu infraestructura de seguridad.

 

Probar y validar los controles de DLP con regularidad

Realiza pruebas rutinarias con escenarios simulados de filtración de datos para verificar que las políticas de DLP funcionan según lo previsto y detectan infracciones sin generar un número excesivo de falsos positivos. La validación periódica garantiza que los controles sigan siendo eficaces a medida que cambian los sistemas, se adoptan nuevas aplicaciones y los procesos empresariales evolucionan.

Conclusión

En el complejo panorama actual de amenazas, en el que los datos se mueven constantemente entre dispositivos, redes y plataformas de nube, la prevención de la pérdida de datos se ha convertido en un componente indispensable de una arquitectura integral de ciberseguridad. Las organizaciones ya no pueden depender únicamente de las defensas perimetrales; necesitan una protección centrada en los datos que haga un seguimiento de la información confidencial allá donde vaya y que la proteja en dispositivos, redes y servicios en la nube, en función de la configuración y la cobertura.

El software y las herramientas de DLP proporcionan la visibilidad, el control y la automatización necesarios para proteger la información de los clientes, la propiedad intelectual, los registros financieros y otros datos confidenciales que, si se vieran expuestos, podría tener un impacto devastador en la empresa.

Igual de importante es que la DLP sirve de base para el cumplimiento y ayuda a las organizaciones a cumplir los requisitos cada vez más estrictos de las normativas de protección de datos.

Tomarse el tiempo necesario para explorar e implementar una estrategia de DLP adaptada a las necesidades de cada empresa no es solo una inversión en seguridad, sino una decisión estratégica que permite a las organizaciones aprovechar los datos con confianza al tiempo que protege sus activos más preciados. 

Preguntas frecuentes sobre la prevención de la pérdida de datos

Mientras que los antivirus y firewalls evitan que las amenazas externas pongan en peligro la red, la DLP supervisa y protege los datos en sí, rastreando la información confidencial allá donde vaya y evitando el acceso o la transmisión no autorizados. La DLP se centra en los datos, no en el perímetro, por lo que resulta esencial para abordar amenazas internas, filtraciones accidentales y situaciones en las que usuarios autorizados gestionan de forma indebida información confidencial.

El cifrado protege los datos al volverlos ilegibles sin la clave adecuada, Sin embargo, no controla quién puede acceder a ellos ni qué sucede una vez que se descifran. La DLP complementa el cifrado, ya que supervisa cómo se utilizan los datos, aplica políticas de acceso y evita que los usuarios autorizados envíen información confidencial a ubicaciones no autorizadas. En esencia, el cifrado protege el contenido de los datos, mientras que la DLP controla cómo se mueven esos datos tanto dentro como fuera de la organización.

Cuando se configura correctamente, la DLP debe funcionar de forma transparente en segundo plano para la mayoría de las actividades empresariales legítimas, interviniendo solo cuando se producen infracciones de las políticas. La clave está en alinear las políticas con los flujos de trabajo reales de la empresa y ajustar las reglas para minimizar los falsos positivos, lo que garantiza que los empleados puedan trabajar de manera eficiente mientras los datos confidenciales permanecen protegidos.