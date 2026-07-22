¿Qué es la prevención de la pérdida de datos (DLP)? Significado y prácticas recomendadas

La DLP comienza por descubrir y clasificar información confidencial en toda la organización. Estas herramientas escanean archivos, bases de datos y documentos para identificar datos que coincidan con reglas o estándares de cumplimiento predefinidos; por ejemplo, números de tarjetas de crédito que cumplan con los requisitos del Estándar de seguridad de datos del sector de las tarjetas de pago (PCI DSS), números de la Seguridad Social o información propia identificada por palabras clave o patrones de texto. Una vez identificados, estos datos se etiquetan automáticamente para que el sistema sepa qué información requiere protección.
A continuación, los sistemas de DLP supervisan continuamente cómo se mueven estos datos confidenciales en el entorno empresarial. Observa la actividad en los dispositivos de los empleados, como ordenadores portátiles y teléfonos móviles, escanea los correos electrónicos y archivos adjuntos salientes, realiza un seguimiento de las cargas de archivos en aplicaciones de nube como Google Drive o Dropbox e inspecciona los datos que fluyen por toda la red. Cuando alguien intenta enviar, copiar o compartir datos confidenciales de una forma que infringe las políticas, la DLP puede bloquear o poner en cuarentena ciertas acciones, lo que ayuda a reducir las filtraciones accidentales y limita las oportunidades de robo de datos.
Además de la prevención, los sistemas de DLP también sirven como centro de cumplimiento y gestión de incidentes. Registran todas las infracciones de las políticas, intentos de intrusión o actividades sospechosas, creando así registros de auditoría detallados que muestran quién accedió a qué datos, cuándo y qué trató de hacer con ellos. Estos exhaustivos informes ayudan a los equipos de seguridad a investigar incidentes rápidamente, identificar patrones que podrían indicar amenazas internas o vulnerabilidades del sistema y proporcionar documentación para las auditorías reglamentarias. Con el tiempo, esta visibilidad permite a las organizaciones perfeccionar sus políticas en función de los patrones de uso reales y, de este modo, garantizar que su estrategia de DLP evolucione conforme a sus necesidades y cumpla con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA) o la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), ambas en EE. UU.