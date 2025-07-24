¿Qué es el control de acceso basado en roles (RBAC)?
El control de acceso basado en roles (RBAC) es un marco fundamental que permite a las organizaciones gestionar los permisos de los usuarios con eficacia al restringir el acceso en función de los roles específicos dentro de la organización.
- Descripción general
- ¿Qué es el RBAC?
- Ventajas de implementar el RBAC
- Cómo funciona el RBAC
- Reglas principales del RBAC
- Modelos y variantes de RBAC
- Ejemplos de RBAC en acción
- Implementación de prácticas recomendadas de RBAC
- Posibles retos y consideraciones
- RBAC e IAM
- Preguntas frecuentes sobre RBAC
- Clientes que usan Snowflake Horizon Catalog
- Recursos de RBAC
Descripción general
A medida que los incidentes relacionados con los datos son cada vez más frecuentes y resultan más costosos, proteger la información confidencial es primordial. El control de acceso basado en roles (RBAC) es un marco fundamental que permite a las organizaciones gestionar los permisos de los usuarios con eficacia al restringir el acceso en función de los roles específicos dentro de la organización. Con RBAC, las empresas pueden reforzar la seguridad y la gobernanza de datos, así como optimizar los procesos de gestión de usuarios. En este artículo se profundiza en los aspectos esenciales del RBAC, se esbozan sus diversas ventajas y desafíos y se analizan las prácticas recomendadas para la implementación de modelos de RBAC. Tanto si acabas de empezar con el RBAC como si buscas consejos prácticos de implementación, esta completa guía te proporcionará la información necesaria para proteger tus datos de forma eficiente.
¿Qué es el RBAC?
El control de acceso basado en roles (RBAC) es un modelo de seguridad que restringe el acceso al sistema a los usuarios autorizados en función de sus roles en una organización. En este modelo, los permisos están vinculados a roles específicos y los usuarios se asignan a estos roles, lo que permite gestionar de manera eficiente los derechos y responsabilidades de los usuarios. Este enfoque reduce el riesgo de acceso no autorizado y respalda el cumplimiento normativo.
El modelo RBAC se desarrolló a principios de la década de los 90 para abordar la creciente complejidad y los riesgos de seguridad que conlleva gestionar el acceso de los usuarios a sistemas informáticos cada vez más grandes y complejos. Ofrecía una solución más eficiente, flexible y escalable al vincular permisos a roles en lugar de a usuarios concretos. Desde entonces, se ha adoptado ampliamente en diversos sectores, como los de finanzas, sanidad, fabricación y sector público.
Entre los principales componentes de los sistemas de RBAC se incluyen los roles, los permisos y los usuarios.
- Los roles consisten en un conjunto de permisos que definen las acciones que un usuario puede realizar en el sistema.
- Los permisos son derechos de acceso específicos, como leer o modificar datos, asociados a los recursos.
- Los usuarios son personas asignadas a uno o varios roles y su acceso se determina en función de su puesto de trabajo.
El enfoque estructurado del RBAC para controlar el acceso mejora la seguridad y simplifica los procesos administrativos, lo que permite a las organizaciones proteger los datos confidenciales a la vez que se fomenta la eficiencia operativa y la toma de decisiones basadas en datos.
Ventajas de implementar el RBAC
La implementación de RBAC ofrece numerosas ventajas que pueden mejorar la seguridad, la privacidad y la eficiencia operativa de una organización. Al asignar permisos en función de los roles de usuario en lugar de identidades individuales, las organizaciones pueden reducir el riesgo de acceso no autorizado a datos confidenciales. Esta estructura no solo ayuda a proteger la información crítica, sino que también simplifica el cumplimiento de normativas como la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico (HIPAA) de EE. UU., el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE y la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) de EE. UU., ya que proporciona un marco claro y auditable para gestionar el acceso a datos confidenciales.
El RBAC también optimiza la gestión de usuarios mediante la centralización del control de acceso. Cuando un empleado cambia de puesto, sus permisos se pueden actualizar rápidamente con solo cambiar su asignación de roles. Así se elimina la necesidad de actualizar manualmente cada permiso, lo que ahorra tiempo y reduce el riesgo de errores.
Además, el RBAC mejora la eficiencia operativa al reducir el tiempo y los recursos dedicados a gestionar los permisos de los usuarios. Con una estructura de roles clara, las organizaciones pueden automatizar los controles de acceso y acelerar los procesos de incorporación al tiempo que reducen los gastos administrativos. Esto no solo permite a los equipos de tecnología de la información (TI) centrarse en iniciativas estratégicas, sino que también mejora la productividad del personal al garantizar a los usuarios el acceso que necesitan para desempeñar su trabajo con eficacia. Con el RBAC, la duración del proceso de incorporación de los nuevos empleados puede reducirse de varios días a solo unas horas, lo que ahorra tiempo y costes.
Cómo funciona el RBAC
El RBAC simplifica la gestión de permisos al asignar roles a los usuarios en función de su puesto de trabajo. Esta asignación de roles permite a los administradores agrupar permisos, lo que facilita la gestión de los derechos de acceso en toda la organización. En lugar de asignar permisos a usuarios concretos, los roles se definen con el acceso pertinente y los usuarios se asignan a estos roles según sea necesario. Este proceso no solo optimiza la gestión, sino que también mejora la seguridad al garantizar que los usuarios solo accedan a los recursos correspondientes a su rol.
En un sistema de RBAC, los permisos y las políticas de acceso están claramente definidos para establecer quién puede acceder a los recursos. Cada rol incluye un conjunto predefinido de permisos que indican qué acciones puede realizar un usuario. Por ejemplo, un rol de analista de datos puede disponer de permisos para leer y analizar datos, mientras que un rol de administrador tendría permisos más amplios para modificar datos y gestionar el acceso de los usuarios. Este enfoque estructurado garantiza el cumplimiento de las políticas internas y los requisitos normativos, ya que los permisos se pueden auditar y revisar periódicamente.
La autenticación y autorización de los usuarios en el RBAC son cruciales para mantener la seguridad. Cuando un usuario intenta acceder a un recurso, antes debe autenticarse, normalmente con un nombre de usuario y una contraseña. Una vez autenticado, el sistema comprueba el rol asignado al usuario y los permisos asociados para determinar si tiene autorización para acceder al recurso solicitado. Este enfoque por capas protege los datos confidenciales y proporciona un marco claro para gestionar el acceso de los usuarios en diversos entornos.
Reglas principales del RBAC
La eficacia del RBAC se basa en tres reglas principales que garantizan un enfoque estructurado y seguro para gestionar el acceso de los usuarios. Estas reglas establecen una jerarquía clara a la hora de conceder los permisos.
Asignación de roles
Antes de que un usuario pueda realizar cualquier acción o ejercer sus permisos, debe tener asignados uno o varios roles. Esta regla fundamental garantiza que ningún usuario tenga privilegios en el sistema a menos que se le asigne explícitamente un rol. También proporciona un vínculo directo entre el usuario y los derechos de acceso que tiene definidos.
Autorización de roles
La autorización de roles garantiza que un usuario tenga explícitamente permitido ejercer los roles que se le asignen. Mientras que la asignación de roles otorga al usuario su rol, la autorización representa la comprobación de seguridad que confirma que se le permite utilizarlo. Este paso protege el sistema al bloquear el acceso no autorizado y reducir el riesgo de uso indebido.
Autorización de permisos
Los permisos no se conceden directamente a los usuarios. En cambio, se otorgan exclusivamente mediante asignaciones de roles designadas. De este modo se crea una relación clara y basada en roles en la que el acceso de un usuario nace de su rol, no de su identidad individual.
Modelos y variantes de RBAC
Dos variantes notables del RBAC son el RBAC jerárquico y el RBAC restringido, que ofrecen ventajas exclusivas para gestionar los derechos de acceso.
El RBAC jerárquico introduce un enfoque estructurado de los roles que permite establecer una relación de tipo principal-secundario. Esto significa que un rol sénior puede heredar los permisos de un rol junior, lo que optimiza la gestión del acceso y reduce la redundancia. Por ejemplo, un responsable de equipo puede obtener acceso de forma automática a los recursos disponibles para los miembros de su equipo, lo que simplifica la administración de los permisos de usuario.
El RBAC restringido añade una capa más de seguridad al incorporar restricciones en las asignaciones de roles y permisos. Esta variante resulta especialmente útil en entornos en los que el cumplimiento de las normativas es fundamental, como la gestión de datos personales confidenciales, las transacciones financieras o la información gubernamental clasificada. Al establecer reglas que limitan el acceso en función de condiciones específicas, como la hora del día o la ubicación, el RBAC restringido sirve para garantizar que los usuarios solo tengan acceso cuando sea apropiado y necesario.
Además, el RBAC se puede integrar con el control de acceso basado en atributos (ABAC) para mejorar la seguridad. Mientras que el RBAC se centra en los roles, el ABAC tiene en cuenta los atributos de los usuarios, los atributos de los recursos y las condiciones del entorno para tomar decisiones de acceso. Este enfoque híbrido permite a las organizaciones crear un sistema de control de acceso más dinámico y consciente del contexto, lo que garantiza que los usuarios reciban el nivel de acceso adecuado según sus circunstancias concretas. Por ejemplo, en un proyecto confidencial de investigación, el ABAC puede limitar el acceso a los datos en función del rol del investigador, la fase del proyecto, la confidencialidad de los datos e incluso la hora del día.
Ejemplos de RBAC en acción
Sistemas de TI corporativos
En los sistemas de TI corporativos, el RBAC organiza el acceso por puesto de trabajo. Por ejemplo, un director de RR. HH. puede ver y actualizar los registros de los empleados, mientras que un analista financiero puede acceder a los datos financieros, pero no a los expedientes de RR. HH. Este enfoque puede mejorar la seguridad al impedir que los empleados obtengan información ajena a sus responsabilidades. También simplifica la administración, dado que los equipos de TI ya no tienen que ajustar los permisos para cada usuario. En cambio, pueden asignar a los usuarios funciones predefinidas que ya contienen los permisos adecuados. El RBAC también favorece el cumplimiento al mantener registros que indican que solo los empleados autorizados pueden acceder a registros confidenciales, como salarios y beneficios.
Entornos de nube
En entornos de nube, el RBAC define quién puede controlar los recursos virtuales. Un administrador de nube puede tener permiso para crear, gestionar o eliminar servidores y bases de datos. Por otro lado, un desarrollador solo puede implementar aplicaciones en un entorno de prueba. De ese modo, la seguridad se refuerza al limitar quién puede realizar cambios críticos. El RBAC también ayuda a garantizar que quienes tienen acceso a los sistemas en la nube sigan las políticas internas de gobernanza y seguridad.
Sanidad
El RBAC es esencial en el sector sanitario, donde la protección de datos médicos confidenciales y privados es primordial. Restringir el acceso en función del rol ayuda a garantizar el cumplimiento de normativas sanitarias como la ley HIPAA, que exige un control estricto de quién puede acceder a los datos de los pacientes, así como verlos y gestionarlos. Por ejemplo, el rol de “médico” puede tener acceso tanto para ver como para actualizar los historiales de los pacientes, mientras que el rol de “recepcionista” solo puede ver los datos de contacto de los pacientes y los horarios de las citas. Esto también facilita la administración, puesto que el departamento de TI puede gestionar grandes equipos de usuarios a través de roles predefinidos.
Servicios financieros
En el sector de los servicios financieros, el RBAC puede ayudar a los equipos a controlar el acceso a los datos transaccionales y los registros financieros privados. Los agentes de bolsa pueden realizar operaciones, pero solo un responsable puede aprobarlas, mientras que un oficial de cumplimiento normativo puede revisar las transacciones, pero no puede realizar ni aprobar operaciones. Esta separación ayuda a reducir la posibilidad de cometer fraude con información privilegiada, además de facilitar la administración de los usuarios, ya que el acceso se gestiona por rol en lugar de por persona. En cuanto al cumplimiento, el RBAC mantiene registros que demuestran que solo las personas autorizadas han aprobado acciones financieras importantes, un requisito que establecen las normativas del sector.
Implementación de prácticas recomendadas de RBAC
Implementar prácticas recomendadas en sistemas de control de acceso basado en roles (RBAC) es crucial para mantener la seguridad de los datos, la privacidad de los datos y la gobernanza de datos, así como para ayudar a garantizar que los usuarios tengan el acceso adecuado a los datos que necesitan. A continuación se muestran algunas prácticas recomendadas clave.
Para comenzar a configurar roles y permisos, los administradores deben definir los diversos roles que reflejan la estructura de la organización y los requisitos de acceso a los datos. Esto incluye la creación de roles como analista de datos, ingeniero de datos y científico de datos, cada uno con permisos específicos que se ajustan a sus responsabilidades. Una vez establecidos los roles, se les pueden asignar permisos y proporcionar a los usuarios acceso solo a los recursos necesarios para su puesto de trabajo.
Seguir las prácticas recomendadas es esencial para optimizar los controles de seguridad y la eficiencia al implementar el RBAC. Para proteger la información confidencial, las organizaciones deben adoptar el principio de privilegio mínimo, que otorga a los usuarios el nivel mínimo de acceso necesario para realizar sus tareas. También es crucial revisar y actualizar periódicamente los roles y los permisos, ya que ayuda a mitigar los riesgos relacionados con la rotación de usuarios o los cambios en las responsabilidades laborales. Además, la incorporación de convenciones claras de nomenclatura de roles puede ayudar a mejorar la gestión y la comprensión de los niveles de acceso en toda la organización.
La supervisión y auditoría del uso del RBAC es un componente esencial de una estrategia de seguridad sólida. Las organizaciones deben utilizar herramientas completas que permitan a los administradores llevar un seguimiento de las asignaciones de roles y los cambios de permisos. Al auditar estos registros con regularidad, las organizaciones pueden identificar patrones de acceso inusuales o posibles fallos de seguridad. Además, el uso de capacidades integradas para automatizar alertas por cambios significativos en las asignaciones de roles puede mejorar aún más el proceso de supervisión, lo que permite a las organizaciones abordar rápidamente cualquier desviación de los protocolos de acceso establecidos.
Posibles retos y consideraciones
La implementación del control de acceso basado en roles puede mejorar la seguridad y la gobernanza de los datos de una organización. Sin embargo, deben abordarse posibles retos y consideraciones para garantizar una gestión eficaz.
Explosión de roles y complejidad de la gestión: A medida que las organizaciones crecen y evolucionan, puede surgir un número abrumador de roles para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios. Esto puede dar lugar a confusión e ineficiencias en la gestión de los roles, así como dificultar el seguimiento preciso de los permisos y las responsabilidades. Resulta crucial simplificar las estructuras de roles y garantizar que sean lo suficientemente completas como para satisfacer las necesidades organizativas. Esta explosión de roles puede mitigarse al definir cuidadosamente el nivel de detalle de los roles, consolidar los roles redundantes y utilizar jerarquías cuando proceda. También es esencial revisar los roles y hacer una poda periódica de los mismos.
Asignaciones de roles que se solapan: Si se asignan varios roles a los usuarios, es posible que se generen conflictos en los permisos y se provoquen vulnerabilidades de seguridad. Resulta esencial establecer directrices claras para la asignación de roles y revisar periódicamente el acceso de los usuarios a fin de evitar posibles riesgos asociados a un solapamiento de permisos. Las organizaciones también pueden implementar herramientas de análisis del acceso basado en roles para detectar y resolver conflictos. Deben establecerse políticas claras que definan cómo gestionar las situaciones en las que los usuarios requieran un acceso que abarque varios roles, como la creación de roles compuestos.
Cumplimiento de normativas en constante cambio: A medida que evolucionan las leyes de protección de datos y los estándares del sector, las organizaciones deben adaptar sus políticas de RBAC para garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables. Las auditorías periódicas y las actualizaciones de las asignaciones de roles y los controles de acceso pueden ayudar a las organizaciones a ajustarse a los requisitos normativos, lo que reduce el riesgo de incumplimiento y las sanciones asociadas.
RBAC e IAM
Aunque los términos RBAC e IAM (siglas de “gestión de identidad y acceso”) se usan a menudo juntos, hacen referencia a diferentes conceptos dentro del campo del control de acceso. La IAM es un marco amplio que gestiona las identidades digitales y sus derechos de acceso. El RBAC es un método específico para controlar el acceso dentro de ese marco.
Alcance del control
La IAM es un marco de seguridad integral. Se ocupa de todo el ciclo de vida digital de un usuario, desde el momento en que se crea su identidad hasta que se elimina. Incluye la verificación de identidades, la autenticación y la gestión del ciclo de vida del usuario. Sin embargo, el RBAC es un método único para gestionar los derechos de acceso que forma parte de una iniciativa más amplia de gestión de identidades. Se centra específicamente en la autorización y en las tareas que puede hacer un usuario o los recursos a los que puede acceder (y con qué nivel de detalle).
Autenticación frente a autorización
La IAM abarca tanto la autenticación como la autorización. La autenticación es el proceso de verificar quién es un usuario (por ejemplo, con un nombre de usuario y una contraseña). La autorización es el proceso por el que se determina a qué sistemas, datos o recursos puede acceder un usuario. El RBAC es un tipo de modelo de autorización.
Flexibilidad de acceso
En lo que respecta a la flexibilidad de acceso, se considera que el RBAC es un modelo más simple y rígido que la IAM porque se basa en roles predefinidos. Para una empresa pequeña con roles claros, es un enfoque eficiente y fácil de gestionar. Sin embargo, es posible que el RBAC carezca de la flexibilidad que necesita una organización más compleja o de mayor tamaño, que requiere un control de acceso muy detallado.
La IAM presenta un marco más amplio. Puede incorporar modelos más flexibles, como el control de acceso basado en atributos (ABAC), que otorga acceso en función de una serie de factores, como la hora del día o la ubicación, además del rol del usuario.
Enfoque de gestión de usuarios
Con el RBAC, se conectan permisos a los roles y se asignan usuarios a esos roles. Esto simplifica la administración, ya que cuando el puesto de trabajo de un usuario cambia, su acceso se puede actualizar con solo ajustar los roles que tenga asignados. Sin embargo, la IAM gestiona todo el ciclo de vida del usuario. Puede automatizar procesos como otorgar acceso inicial a un nuevo empleado en su primer día y revocar todos los accesos cuando el empleado abandona la empresa.
Preguntas frecuentes sobre RBAC
Los sistemas de seguridad de control de acceso protegen los datos y otros recursos al verificar la identidad del usuario y, a continuación, determinar a qué recursos se le permite acceder. En primer lugar, el sistema autentica a un usuario, confirmando quién es a través de credenciales como nombre de usuario, contraseña, análisis biométrico u otros identificadores únicos. Después de la autenticación, el sistema de control de acceso autoriza al usuario comprobando los permisos asignados para decidir qué acciones puede realizar.
La solución más común es el control de acceso basado en roles (RBAC), que concede permisos en función del puesto de trabajo del usuario. El control de acceso también forma parte de un marco de seguridad más amplio denominado gestión de identidad y acceso (IAM). Otras soluciones de control de acceso son el control de acceso basado en atributos (ABAC), que utiliza factores adicionales como la ubicación, el tipo de dispositivo y el tipo de acción para otorgar acceso, y el control de acceso obligatorio (MAC), que aplica políticas estrictas basadas en la clasificación de datos y la autorización de usuarios. El MAC se suele utilizar en entornos de alta seguridad, como sistemas militares, de defensa y gubernamentales que manejan información clasificada.
El RBAC es ideal para organizaciones en las que el acceso puede asignarse por roles en lugar de por individuos. Funciona bien en empresas de todos los tamaños que necesitan optimizar la gestión de permisos, mejorar la seguridad y garantizar el cumplimiento sin tener que dedicar tiempo a ajustar los permisos para cada usuario.
Los cuatro tipos principales de control de acceso son los siguientes:
- Control de acceso basado en roles (RBAC): Otorga permisos en función del rol del usuario.
- Control de acceso basado en atributos (ABAC): Otorga acceso en función de una combinación de atributos de usuario, atributos de recursos y condiciones del entorno.
- Control de acceso discrecional (DAC): El propietario de un recurso puede conceder o denegar el acceso a otros usuarios.
- Control de acceso obligatorio (MAC): Un administrador central establece una política que permite el acceso en función de la confidencialidad de un recurso y la autorización de seguridad del usuario.
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