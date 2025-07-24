¿Qué es el control de acceso basado en roles (RBAC)?

Aunque los términos RBAC e IAM (siglas de “gestión de identidad y acceso”) se usan a menudo juntos, hacen referencia a diferentes conceptos dentro del campo del control de acceso. La IAM es un marco amplio que gestiona las identidades digitales y sus derechos de acceso. El RBAC es un método específico para controlar el acceso dentro de ese marco.



Alcance del control

La IAM es un marco de seguridad integral. Se ocupa de todo el ciclo de vida digital de un usuario, desde el momento en que se crea su identidad hasta que se elimina. Incluye la verificación de identidades, la autenticación y la gestión del ciclo de vida del usuario. Sin embargo, el RBAC es un método único para gestionar los derechos de acceso que forma parte de una iniciativa más amplia de gestión de identidades. Se centra específicamente en la autorización y en las tareas que puede hacer un usuario o los recursos a los que puede acceder (y con qué nivel de detalle).



Autenticación frente a autorización

La IAM abarca tanto la autenticación como la autorización. La autenticación es el proceso de verificar quién es un usuario (por ejemplo, con un nombre de usuario y una contraseña). La autorización es el proceso por el que se determina a qué sistemas, datos o recursos puede acceder un usuario. El RBAC es un tipo de modelo de autorización.



Flexibilidad de acceso

En lo que respecta a la flexibilidad de acceso, se considera que el RBAC es un modelo más simple y rígido que la IAM porque se basa en roles predefinidos. Para una empresa pequeña con roles claros, es un enfoque eficiente y fácil de gestionar. Sin embargo, es posible que el RBAC carezca de la flexibilidad que necesita una organización más compleja o de mayor tamaño, que requiere un control de acceso muy detallado.

La IAM presenta un marco más amplio. Puede incorporar modelos más flexibles, como el control de acceso basado en atributos (ABAC), que otorga acceso en función de una serie de factores, como la hora del día o la ubicación, además del rol del usuario.



Enfoque de gestión de usuarios

Con el RBAC, se conectan permisos a los roles y se asignan usuarios a esos roles. Esto simplifica la administración, ya que cuando el puesto de trabajo de un usuario cambia, su acceso se puede actualizar con solo ajustar los roles que tenga asignados. Sin embargo, la IAM gestiona todo el ciclo de vida del usuario. Puede automatizar procesos como otorgar acceso inicial a un nuevo empleado en su primer día y revocar todos los accesos cuando el empleado abandona la empresa.