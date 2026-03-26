Agentische ML-Workflows mit Cortex Code

Agentic ML ermöglicht verlässlichere Einblicke durch die Automatisierung mühseliger Arbeit, sodass sich Teams auf Initiativen mit größerer Wirkung konzentrieren können. Cortex Code verfügt über umfassende ML-spezifische Skills, die das Design, die Implementierung und die Optimierung von End-to-End-Workflows in Snowflake ML optimieren. Egal, ob Sie Modelle trainieren, Modelle für Inferenz bereitstellen, verteiltes Training durchführen, Hyperparameter anpassen oder die Performance überwachen – Cortex Code beschleunigt intelligent einen oder mehrere Schritte im ML-Lebenszyklus, indem es die entsprechenden spezialisierten Skills auslöst.

Data-Science-Teams können schnell voll funktionsfähige, hochwertige ML-Pipelines entwickeln, indem sie Cortex Code verwenden, um für jeden Entwicklungs- und Inferenzschritt agentisch zu planen, zu schlussfolgern und die optimale Technik auszuwählen. Anstatt viel Zeit mit dem Durchsuchen der Dokumentation, der Fehlerbehebung oder dem Zusammenfügen von APIs zu verbringen, können Sie sich auf die Anwendung Ihrer Fachkenntnisse und Ihrer Intuition konzentrieren, um Modelle zu verfeinern und Erkenntnisse zu gewinnen.

Ein Beispiel, in dem agentisches ML die Produktivität steigert, ist Feature Engineering. Die Bewertung der Feature-Wichtigkeit und das Identifizieren neuer Feature-Empfehlungen waren zuvor manuelle und zeitaufwendige Aufgaben. In diesem Demo-Video sehen Sie, wie einfach es ist, mit nur wenigen Prompts in natürlicher Sprache in Cortex Code einen Abwanderungsmodell-Prototyp schnell zu iterieren, die Bedeutung von Features über Modelltypen hinweg zu bewerten, redundante oder fragile Features zu bereinigen und genau die Stellen zu finden, an denen das Modell Schwächen aufweist, und neue Feature-Ideen aufzudecken.