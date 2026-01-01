DownloadSnowflake CoCo
Desktop für Mac herunterladen
CoCo CLI installieren
MacOS / Linux / Windows (WSL)
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
Windows (nativ)
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
Hilfe, Fehlerbehebung und Feature Guides finden Sie in der Snowflake-Dokumentation:
Vorschau gemäß den Vorschaubedingungen von Snowflake
Snowflake CoCo Desktop
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie Fragen zu Snowflake CoCo Desktop? Wir haben die Antworten. Hier sind einige der am häufigsten gestellten Fragen, die Ihnen helfen zu verstehen, wie es funktioniert und wie Sie starten können.
Benötige ich ein Snowflake-Konto, um CoCo Desktop zu verwenden?
Ja. CoCo Desktop erfordert ein Snowflake-Konto mit aktiviertem Cortex-Code. Erfahren Sie mehr darüber im Detail. Wenn Sie noch kein Konto haben, wenden Sie sich an Ihren Snowflake-Administrator oder melden Sie sich für eine Snowflake-Testversion an.
Wie verbinde ich CoCo Desktop mit meinem Snowflake-Konto?
Wählen Sie beim ersten Start die Authentifizierungsmethode „Sign in with SSO“ und authentifizieren Sie sich über den Identitätsanbieter Ihres Unternehmens. CoCo baut automatisch eine sichere Verbindung zu Ihrem Snowflake-Konto auf. Eine manuelle Bearbeitung der Konfigurationsdatei ist nicht erforderlich.
Wie verbinde ich CoCo Desktop mit meinen Tools?
CoCo Desktop unterstützt MCP-Server (Model Context Protocol) für die Verbindung zu Tools wie Google Workspace, Jira, GitHub und mehr. Konfigurieren Sie diese unter Agenteneinstellungen > MCP-Server oder bitten Sie Ihren Snowflake-Administrator, Konnektoren auf Kontoebene zu aktivieren.
Muss mein Computer eingeschaltet sein, um Aufgaben auszuführen?
Ja. CoCo Desktop wird lokal auf Ihrem Rechner ausgeführt. Wenn Sie die App schließen oder herunterfahren, werden aktive Sitzungen angehalten. Sie können die Sitzungen fortsetzen, wenn Sie die App erneut öffnen.
Wo kann ich Hilfe erhalten oder mehr erfahren?
Weitere Informationen zur Einrichtung, Fehlerbehebung und Feature Guides finden Sie in der CoCo Desktop-Dokumentation.