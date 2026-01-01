Les compétences CoCo sont des flux de travail spécialisés intégrés qui permettent à CoCo de réaliser pour vous des tâches de données et de développement complexes. Elles peuvent notamment :

Rechercher dans votre catalogue de données

Générer et exécuter du code SQL

Analyser des projets dbt

Comparer des ensembles de données et valider des résultats

Vous pouvez invoquer ces compétences manuellement, mais ce n’est pas nécessaire. Il vous suffit de décrire en langage naturel ce que vous voulez et CoCo sélectionne et coordonne automatiquement les bons outils. Pour en savoir plus, explorez la documentation Snowflake CoCo.