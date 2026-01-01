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Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

Découvrez comment les équipes dirigeantes déploient les agents à grande échelle.

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NOUVEAU Snowflake CoCo : Faites évoluer votre IA d’entreprise en toute confiance

Snowflake CoCo

Votre agent d’IA de codage natif pour vos données. Transformez vos taches de data engineering, d’analyse et d’IA complexes en simples conversations.

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Vidéo :

Démo de CoCo Desktop

Mac / Linux

Windows (natif)

Télécharger CoCo DesktopDisponible pour tous nos clients
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Installer CoCo CLI
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
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MARDI 18 AOÛT | 19 H CET

Quoi de neuf pour l’IA ce mois-ci, en 60 minutes

Découvrez les dernières nouveautés de Snowflake AI, regardez la démo de fonctionnement, plongez-vous dans un cas d’usage appliqué, demandez ce que vous voudrez à notre équipe, puis mettez tout en œuvre.

Présentation

Snowflake CoCo créez où vous voulez

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Bureau

Snowflake CoCo Desktop

Un environnement complet de développement IA pour macOS et Windows, avec un accès intégré à vos fichiers locaux, à votre terminal et à Snowflake. 

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Agents in Snowflake Intelligence

Terminal

Snowflake Coco CLI

Un agent d’IA de codage natif dans votre terminal, qui connecte votre environnement de développement local à votre data stack.

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Navigateur

Snowflake CoCo dans Snowsight

Un agent de codage persistant disponible dans les Snowflake Workspaces, Notebooks et autres flux de travail de l’interface utilisateur Snowsight.

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Outils existants

Extensions Snowflake CoCo

Exécutez CoCo directement dans votre IDE, en intégrant nativement à vos données une fonctionnalité de codage agentique dans les outils que vous utilisez déjà. 

Avantages

Accélérez la gestion de vos données d’entrepriseavec Snowflake CoCo

speed

Créez plus rapidement à partir d’une simple conversation

Créez des pipelines de données, des analyses, des modèles de ML, des applications et des agents d’IA en langage clair. 

user icon

Travaillez en confiance avec un agent qui connaît votre stack

CoCo peut lire votre catalogue, votre traçabilité et vos politiques RBAC, de sorte que le code généré référence des objets réels en utilisant les bonnes autorisations.

easy-consolidate

Intégrez vos outils et flux de travail, sans en ajouter

Travaillez dans votre espace préféré (Snowflake, votre terminal ou votre IDE) avec un agent gouverné à l’échelle de votre entreprise.

Innovation plus rapide

Imaginez, créez et transmettez vos idées à la vitesse de vos rêves

  • Identifiez les données et créez des pipelines entre dbt, Airflow,®1  Postgres, Spark et AWS Glue grâce à de simples conversations naturelles.
  • Générez en toute autonomie des pipelines de ML entièrement exécutables directement dans Snowflake Notebooks.
  • Créez des applications et des agents ancrés dans le contexte des données, de la gouvernance et du calcul de votre entreprise.

« Snowflake CoCo est en passe de devenir un pilier de notre fonctionnement. Nous le déployons à l'échelle de toute l'entreprise, bien au-delà de notre équipe data. Parce qu'il comprend nos données, notre environnement et nos règles de gouvernance, nos équipes peuvent créer et automatiser des workflows à partir de données fiables, sans avoir besoin d'une expertise spécialisée. »

Matt Luizzi
VP of Analytics, WHOOP
speed e2e

 Une stratégie data renforcée

Exploitez une structure d’agent conçue aussi pour les données, pas seulement pour le code

  • Dès le premier prompt, le comportement de CoCo est ancré dans votre réalité, car il est familier du contexte de votre entreprise, votre catalogue, la traçabilité, le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), le calcul et les dépendances de pipeline.
  • Abandonnez les wrappers de code génériques pour les outils intégrés et spécialisés Snowflake, tels que la recherche de catalogues sémantiques, la diffusion de données, les environnements d’exécution sandbox et plus encore.
  • Segmentez automatiquement les opérations data complexes en plusieurs étapes pour les simplifier. L’orchestration coordonne les sous-agents et les itinéraires entre modèles pour équilibrer automatiquement les coûts et la précision.
Consultez la documentation

Gouvernance des coûts

Optimisez et contrôlez vos dépenses d’IA

  • Pilotez l'utilisation de l'IA en temps réel, à l'échelle de vos utilisateurs, de vos équipes et de vos workloads, au lieu de le découvrir plusieurs semaines plus tard sur vos factures. 
  • Répartissez les coûts de l'IA par projet, département ou centre de coûts grâce au framework de balisage natif de Snowflake. Simplifiez la refacturation et le suivi des coûts.
  • Anticipez les dépassements de coûts afin d'éviter toute mauvaise surprise avec des quotas par utilisateur et des alertes automatisées.
Consultez le blog
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Shelter Mutual Insurance logo

Conception pensée pour l’entreprise

Profitez d’une extensibilité, d’une interopérabilité et d’une personnalisation intégrées

  • Gérez les autorisations et les politiques d’utilisation grâce à une configuration centralisée et à des contrôles détaillés.
  • Connectez-vous à Jira, GitHub et d’autres agents de votre chaîne d’outils pour développeurs grâce à la prise en charge prête à l’emploi de Model Context Protocol (MCP). Intégrez-les aux agents et aux flux de travail automatisés via le SDK, le serveur MCP et l’API Async.
  • Créez, partagez et affinez des compétences d’agents spécialisés, ou migrez des flux de travail existants à partir d’autres agents de codage en utilisant le framework ouvert agents.md.
  • Choisissez votre modèle parmi Claude Opus 4.8, Claude Opus 4.7, Claude Opus 4.6, Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 5, Claude Sonnet 4.6, Claude Sonnet 4.5, OpenAI GPT 5.4 et OpenAI GPT 5.2 pour la qualité, la latence et le coût.
United Rentals logo

« Grâce à CoCo, nos ingénieurs optimisent les performances de nos outils de business intelligence, ce qui accélère nettement l'amélioration de la qualité et de la rapidité des réponses aux requêtes en langage naturel. »

Tony Leopold
Chief Technology and Strategy Officer, United Rentals

Natif et intégré

CoCo est disponible là où vous créez

  • Travaillez de manière native dans Desktop, CLI ou Snowsight, avec un contexte de données d’entreprise complet sur différentes surfaces.
  • Intégrez-les dans votre IDE ou vos outils existants via l’extension CoCo pour VS Code, le plugin CoCo pour Claude Code ou le protocole Agent Client Protocol, avec plus de 30 éditeurs.
  • Intégrez CoCo dans des agents et des flux de travail automatisés via le SDK, le serveur MCP et l’API Async.
Shelter Insurance logo

« CoCo simplifie le développement de nos projets data et IA au quotidien, tout en nous permettant de conserver le niveau de contrôle et de gouvernance indispensable dans un environnement réglementé. Nos équipes disposent du contexte dont elles ont besoin pour développer plus rapidement et gagner en efficacité. »

Vibhor Gupta
VP of Enterprise Data & AI, Shelter Mutual Insurance
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Passez à l’étape suivante avec Snowflake

Démarrez votre essai de découverte avec 40 $ de crédits gratuits²

  • Accélère le développement de bout en bout
  • Conscient du contexte par défaut
  • Ouvert, extensible et prêt pour la production
Essai gratuit

Snowflake CoCo

Questions fréquentes

Snowflake CoCo est le premier agent de codage d’IA véritablement natif des données, conçu pour accélérer le délai de valorisation sur l’ensemble du data stack moderne. Parfaitement conscient des données, du calcul, de la gouvernance et de la sémantique opérationnelle de votre entreprise. Il fonctionne directement dans Snowflake, en utilisant vos données gouvernées, vos métadonnées et vos autorisations pour générer un code pertinent et prêt à la production afin de passer plus rapidement de l’idée à l’exécution.

Oui. Snowflake CoCo est simplement le nouveau nom de Cortex Code. Les fonctionnalités et l’architecture du produit restent les mêmes. Nous l’avons renommé pour refléter une vision plus large du développement assisté par IA au sein de Snowflake, mais les capacités et les flux de travail existants ne changent pas.

Avec Snowflake CoWork, CoCo fournit à ses clients un plan de contrôle agentique qui leur permet de gérer et d’orchestrer le comportement des agents.

Snowflake CoCo est facturé en fonction de la consommation de tokens. Snowflake propose également l’accès à une période d’essai avec des crédits gratuits pour les nouveaux utilisateurs. Pour connaître les dernières informations tarifaires : Consultez la tarification Snowflake pour en savoir plus.

CoCo est disponible sur plusieurs interfaces, pour que vous puissiez travailler dans votre espace préféré :

  • App Desktop : Développement agentique complet sur les données disponibles dans un IDE de bureau natif
  • Snowsight : Intégré dans Snowflake pour SQL, notebooks et flux de travail analytique
  • CLI : S’exécute dans votre terminal pour le développement local, l’automatisation et les pipelines CI

Toutes les interfaces partagent la même fonctionnalité de base : CoCo comprend votre environnement Snowflake et génère du code ancré dans vos données réelles et vos autorisations.

Les compétences CoCo sont des flux de travail spécialisés intégrés qui permettent à CoCo de réaliser pour vous des tâches de données et de développement complexes. Elles peuvent notamment :

  • Rechercher dans votre catalogue de données
  • Générer et exécuter du code SQL
  • Analyser des projets dbt
  • Comparer des ensembles de données et valider des résultats

Vous pouvez invoquer ces compétences manuellement, mais ce n’est pas nécessaire. Il vous suffit de décrire en langage naturel ce que vous voulez et CoCo sélectionne et coordonne automatiquement les bons outils. Pour en savoir plus, explorez la documentation Snowflake CoCo.

La gouvernance des coûts de l'IA est au cœur de Coco. Elle est intégrée nativement à la plateforme, et non greffée après le déploiement comme une simple fonctionnalité d'administration. Les mêmes contrôles d'accès basés sur les rôles qui sécurisent déjà votre environnement Snowflake s'appliquent à Coco. Vous n'avez donc pas à configurer un nouveau modèle de sécurité ni à gérer une couche d'identité distincte.

Créez plus vite avec CoCo Desktop

  • Accélère le développement de bout en bout
  • Ouvert, extensible et prêt à la production
  • Pensé pour la sécurité
Essai gratuit

* Private preview, † Public preview, ‡ Bientôt disponible

 ¹ « Apache Airflow » est une marque déposée ou une marque commerciale de l’Apache® Software Foundation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays..

² Comprend 40 USD de crédits d’inférence pour les 30 premiers jours d’essai. Au bout de 30 jours, des frais d’abonnement mensuels de 20 USD vous seront facturés. Les frais standard de consommation de la plateforme data Snowflake (p. ex., le calcul ou le stockage) s’appliquent et sont facturés séparément conformément aux Conditions générales du libre-service à la demande de Snowflake. Vous pouvez annuler à tout moment.