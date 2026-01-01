Snowflake CoCo
Seu agente de codificação de IA nativo de dados. Transforme fluxos complexos de engenharia de dados, analytics e IA em conversas simples.
Instale a CoCo CLI
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
Instale a CoCo CLI
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
Visão geral
CRIE COM O SNOWFLAKE COCOonde quer que você trabalhe
Desktop
Snowflake CoCo Desktop
Uma IDE de desktop nativa do Snowflake que oferece uma superfície governada para criar em todo o seu data stack.
Terminal
Snowflake CoCo CLI
Um agente de codificação de IA nativo do terminal que conecta seu ambiente de desenvolvimento local ao seu data stack.
navegador
Snowflake CoCo no Snowsight
Um agente de codificação persistente disponível em Snowflake Workspaces, Notebooks e outros fluxos de trabalho de interface do usuário do Snowsight.
Ferramentas existentes
Extensões do Snowflake CoCo
Execute o CoCo diretamente na IDE, trazendo a codificação agênica de dados nativa para as ferramentas que você já usa.
Desenvolva exponencialmente mais rápido a partir de uma conversa simples
Crie pipelines de dados, analytics, modelos de ML, aplicações e agentes de IA em linguagem natural.
Trabalhe com confiança com um agente que conhece a sua stack
O CoCo pode ler suas políticas de catálogo, linhagem e RBAC para que os códigos gerados referenciem objetos reais com as permissões corretas.
Incorporação às ferramentas e fluxos de trabalho sem impor novas ferramentas e fluxos de trabalho.
Trabalhe onde você já trabalha (Snowflake, terminal ou IDE) com um agente governado pronto para escala empresarial.
Inovação mais rápida
Imagine, construa e entregue na velocidade das suas ideias
- Identificar dados e criar pipelines em dbt, Apache Airflow, Postgres, Spark e AWS Glue em conversas naturais.
- Gere pipelines de ML totalmente executáveis de forma autônoma, prontos para rodar diretamente nos Snowflake Notebooks.
- Crie aplicações e agentes fundamentados nos dados, governança e contexto de computação da sua empresa.
"Snowflake CoCo is becoming a core part of how we operate as a company. We’re rolling it out across the entire organization, not just our data team. Because it understands our data, our environment, and our governance, teams can build and automate workflows on top of trusted data without needing specialized expertise."
Matt Luizzi
Base de dados sólida
Conte com um agente desenvolvido para dados, não apenas para código.
- O comportamento do CoCo é fundamentado desde o primeiro prompt porque ele conhece o contexto da sua empresa — catálogo, linhagem, RBAC, compute e dependências de pipelines.
- Deixe para trás os wrappers de código genérico e use ferramentas especializadas do Snowflake como busca semântica no catálogo, comparação de dados, runtimes em sandbox e muito mais.
- Simplifique automaticamente tarefas complexas de dados com múltiplas etapas.
- A orquestração coordena subagentes e faz o roteamento entre modelos para equilibrar custo e precisão de forma automática.
Nativo e integrado
O CoCo está disponível onde você criar
- Trabalhe de forma nativa no Desktop, CLI ou Snowsight, com contexto completo de dados corporativos em diferentes superfícies.
- Integre sua IDE ou ferramentas existentes por meio da extensão CoCo para VS Code, plug-in CoCo para Claude Code ou protocolo de agente, com suporte a mais de 30 editores.
- Incorporação do CoCo a agentes e fluxos de trabalho automatizados por meio do SDK, do servidor MCP e da Async API.
“CoCo helps us reduce friction in everyday data and AI development while maintaining the controls and oversight we need in a regulated environment. Our teams can build faster with the context they need to be successful.”
Vibhor Gupta
Design pronto para as empresas
Aproveitar a extensibilidade, interoperabilidade e personalização integradas.
- Gerencie permissões e políticas de uso por meio de configuração centralizada e controles refinados.
- Conecte-se ao Jira, GitHub e outros agentes da sua cadeia de desenvolvimento via suporte nativo ao Model Context Protocol (MCP).
- Incorporação em agentes e fluxos de trabalho automatizados via SDK, servidor MCP e Async API.
- Construa, compartilhe e refine skills especializadas de agentes, ou migre fluxos existentes de outros agentes de coding usando o framework aberto.
- Escolha entre modelos, incluindo Claude Opus 4.7, Claude Sonnet 4.7 e GPT 5.4, para qualidade, latência e custo.
“CoCo helps our engineers improve the performance of our business intelligence tools, meaningfully reducing the time it takes to improve quality and speed of natural language query responses.”
Tony Leopold
Recursos
Conhecer o CoCo Guia do desenvolvedor
Aprenda a desenvolver usando as capacidades de IA nativas do Snowflake, com o CoCo como seu assistente de codificação com IA.
Comece sua avaliação inicial com US$ 40 em créditos grátis²
- Agilize o desenvolvimento de ponta a ponta.
- Aproveite uma tecnologia, por padrão, consciente do contexto.
- Solução aberta, extensível e pronta para produção.
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Snowflake CoCo
Perguntas frequentesDúvidas
A Snowflake CoCo é o primeiro agente de codificação de IA verdadeiramente nativo em dados, criado para acelerar o tempo de retorno no Modern Data Stack.
Profundamente integrado aos dados, compute, governança e semântica operacional da sua empresa.
Ele funciona diretamente dentro do Snowflake, usando seus dados governados, metadados e permissões para gerar código preciso e pronto para produção, para que você vá da ideia à execução muito mais rápido.
Sim. O Snowflake CoCo é simplesmente o novo nome do Cortex Code. A funcionalidade e a arquitetura do produto são as mesmas. A mudança de nome reflete uma visão mais ampla para o desenvolvimento com IA dentro do Snowflake, sem alterar capacidades ou fluxos existentes.
Junto com o Snowflake CoWork, o CoCo oferece aos clientes um plano de controle agêntico para gerenciar e orquestrar o comportamento de agentes.
O Snowflake CoCo é cobrado com base no consumo de token. O Snowflake também oferece acesso trial com créditos gratuitos para novos usuários. Para obter os detalhes mais recentes de preços: Veja os preços do Snowflake para obter os detalhes mais recentes.
O CoCo está disponível em múltiplas interfaces para que você trabalhe onde já desenvolve:
- Desktop App: IDE desktop completo com desenvolvimento agêntico sobre dados
- Snowsight: Integrado ao Snowflake para SQL, notebooks e fluxos analíticos
- CLI: Roda no terminal para desenvolvimento local, automação e pipelines de CI
Todas as interfaces compartilham o mesmo recurso principal: o CoCo entende seu ambiente Snowflake e gera código fundamentado nos seus dados e permissões reais.
As Skills do CoCo são fluxos especializados integrados que permitem ao CoCo executar tarefas complexas de dados e desenvolvimento por você. Isso inclui:
- Pesquisar seu catálogo de dados
- Gerar e executar SQL
- Análise de projetos de dbt
- Comparação de conjuntos de dados e validação de resultados
Você não precisa (embora possa) invocar a capacitação de habilidades manualmente. Basta descrever o que você deseja em linguagem natural e o CoCo selecionará e coordenará automaticamente as ferramentas certas. Para saber mais, estude a documentação Snowflake CoCo.