As Skills do CoCo são fluxos especializados integrados que permitem ao CoCo executar tarefas complexas de dados e desenvolvimento por você. Isso inclui:

Pesquisar seu catálogo de dados

Gerar e executar SQL

Análise de projetos de dbt

Comparação de conjuntos de dados e validação de resultados

Você não precisa (embora possa) invocar a capacitação de habilidades manualmente. Basta descrever o que você deseja em linguagem natural e o CoCo selecionará e coordenará automaticamente as ferramentas certas. Para saber mais, estude a documentação Snowflake CoCo.