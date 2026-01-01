Snowflake Adaptive Compute

Ja. Adaptive Warehouses basieren auf dem neuen Compute-Service namens Adaptive Compute. Dieser wählt automatisch bedarfsgerechte Compute-Ressourcen aus, teilt diese optimal innerhalb eines Accounts und leitet Abfragen intelligent an sie weiter.

Adaptive Compute basiert auf einer völlig anderen Infrastruktur und nutzt ein anderes Benutzermodell als Standard-Warehouses („Gen 1“) und Standard-Warehouses Gen 2 („Gen 2“). Letztere sind ein Upgrade der Gen 1 mit aktualisierter Hardware und weiteren Performance-Verbesserungen. Snowpark-optimized Warehouses bilden eine eigene Warehouse-Kategorie, die speziell für die Ausführung von Snowpark-Workloads entwickelt wurde – etwa für Code mit hohem Arbeitsspeicherbedarf oder Abhängigkeiten von einer bestimmten CPU-Architektur.