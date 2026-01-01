FUNKTION
Snowflake Adaptive Compute
Snowflake Adaptive Compute übernimmt die Ressourcenverwaltung komplett autonom. Eine Workload-spezifische Compute-Engine leitet jede Abfrage an die passenden Ressourcen weiter. So gehören manuelles Tuning und teures Overprovisioning der Vergangenheit an – Faktoren, die Teams nur ausbremsen. Definieren Sie einfach Ihre Performance-Ziele und überlassen Sie Snowflake die Optimierung.
Spitzen-Performance mit minimalem Aufwand
Ressourcen werden automatisch bedarfsgerecht skaliert (Right-Sizing), sodass Workloads ganz ohne manuelles Tuning laufen. Diese Ressourcenoptimierung sorgt für operative Exzellenz und reduziert die Komplexität. So kann sich Ihr Team voll auf Analysen und Apps konzentrieren, statt Warehouses manuell zu skalieren.
Maximale operative Einfachheit in der AI Data Cloud
Erzielen Sie konsistente Performance ohne administrativen Overhead. Snowflake Adaptive Compute verwaltet und optimiert Ressourcen für sämtliche Workloads – von KI bis hin zu Daten-Apps.
Intelligente Skalierung mit einer benutzerfreundlichen Plattform
Durch exaktes, automatisiertes Compute-Sizing sinkt Ihr operativer Aufwand deutlich. Das Ergebnis: reibungslose Abläufe und überragende, skalierbare Performance.
Weniger Komplexität
Skalierung ohne manuelles Sizing oder Tuning
Snowflake Adaptive Compute passt Ressourcen automatisch an Ihre Echtzeit-Workload-Anforderungen an. So kann sich Ihr Team voll auf Data Insights konzentrieren, anstatt IT-Infrastruktur zu verwalten.
LASTSPITZEN ABFANGEN
Blitzschnelle Verarbeitung – selbst bei extremen Zugriffsspitzen
Ihre wichtigsten Dashboards, Analytics und Apps liefern jederzeit Top-Performance, auch wenn unzählige Jobs gleichzeitig anfallen. Adaptive Compute erkennt solche Lastspitzen sofort und skaliert die Ressourcen nach Bedarf, um konstant hohe Performance und Geschwindigkeit zu gewährleisten.
BEDARFSGERECHTE SKALIERUNG
Exaktes Compute-Sizing für jeden Workload
Snowflake Adaptive Compute reagiert automatisch auf schwankenden Ressourcenbedarf. Snowflake Warehouses der Generation 2 liefern lanbare Performance für kontinuierliche Analytics. Snowpark-optimized und Interactive Warehouses erweitern diese Fähigkeiten zusätzlich, um anspruchsvolle ML-Workloads und User-facing Apps optimal zu unterstützen.
DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR JEDEN WORKLOADMIT DER COMPUTE-INFRASTRUKTUR VON SNOWFLAKE
Adaptive
Compute-Ressourcen werden je nach Bedarf automatisch hoch- oder herunterskaliert.
Interactive
Performance mit geringer Latenz bei vielen gleichzeitigen Abfragen.
Gen 1
Architektur der Vorgängergeneration mit begrenzter Skalierbarkeit.
Gen 2
Schnellere Abfrageperformance und optimiertes Handling paralleler Workloads.
Adaptive Compute
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie alles Wissenswerte rund um Adaptive Compute.
Ja. Adaptive Warehouses basieren auf dem neuen Compute-Service namens Adaptive Compute. Dieser wählt automatisch bedarfsgerechte Compute-Ressourcen aus, teilt diese optimal innerhalb eines Accounts und leitet Abfragen intelligent an sie weiter.
Adaptive Compute basiert auf einer völlig anderen Infrastruktur und nutzt ein anderes Benutzermodell als Standard-Warehouses („Gen 1“) und Standard-Warehouses Gen 2 („Gen 2“). Letztere sind ein Upgrade der Gen 1 mit aktualisierter Hardware und weiteren Performance-Verbesserungen. Snowpark-optimized Warehouses bilden eine eigene Warehouse-Kategorie, die speziell für die Ausführung von Snowpark-Workloads entwickelt wurde – etwa für Code mit hohem Arbeitsspeicherbedarf oder Abhängigkeiten von einer bestimmten CPU-Architektur.
Die Konvertierung eines Standard-Warehouses in ein Adaptive Warehouse erfolgt über einen simplen ALTER-Befehl und ganz ohne Ausfallzeiten. Mit Adaptive Warehouses können Nutzende ihre Produktions-Workloads bequem in Batches umwandeln und dabei bestehende Warehouse-Namen, Richtlinien, Berechtigungen sowie Showback-/Chargeback-Strukturen nahtlos beibehalten.
Ja, die Snowflake-Plattform ist ein vollständig verwalteter Service mit vielen Serverless-Funktionen. Während Sie virtuelle Warehouses konfigurieren, kümmert sich Snowflake komplett um die zugrunde liegende Infrastruktur, die Skalierung und die Wartung.
Adaptive Compute ist derzeit in folgenden AWS-Regionen verfügbar: US West 2 (Oregon), EU West 1 (Irland) und AP Northeast 1 (Tokio).
Ja, Snowflake verfügt über integrierte Sicherheits- und Governance-Funktionen. Dazu gehören End-to-End-Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Netzwerkrichtlinien, Multi-Faktor-Authentifizierung und Datenmaskierung. Snowflake Horizon bietet zudem eine einheitliche Governance-Lösung mit Funktionen wie Data Discovery, Compliance-Tools, Zugriffshistorie und Object Tagging.