Snowflake CoCo

AIコストガバナンスは、展開後に後付けされた管理機能ではなく、CoCoの基盤として組み込まれているものです。すでに利用しているSnowflake環境を統制しているロールベースアクセス制御（RBAC）がCoCoにも適用されるため、新たなセキュリティモデルの設定や、二重のIDレイヤー管理は不要です。