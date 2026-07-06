安装 CoCo CLI
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
安装 CoCo CLI
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
概述
随时随地，用 Snowflake CoCo 构建
桌面端
Snowflake CoCo Desktop
一款 Snowflake 原生桌面 IDE，提供统一的治理界面，助您跨整个数据栈进行构建。
终端
Snowflake CoCo CLI
一款终端原生 AI 编码智能体，将您的本地开发环境与数据栈连接起来。
浏览器
Snowflake CoCo in Snowsight
一款持久化编码智能体，可跨 Snowflake Workspaces、Notebooks 及其他 Snowsight UI 工作流使用。
现有工具
Snowflake CoCo Extensions
直接在您的 IDE 中运行 CoCo，将数据原生的智能体编码能力带入您已在使用的工具。
通过简单对话实现指数级提速
用自然语言创建数据管道、分析模型、ML 模型、应用程序与 AI 智能体。
借助了解您数据栈的智能体，开展可靠的工作
CoCo 能够读取您的数据目录、数据血缘与 RBAC 策略，使生成的代码引用具有正确权限的真实对象。
无缝融入您的工具与工作流，无需引入新工具
在您已在使用的环境中工作—— Snowflake、终端或 IDE——搭载面向企业规模的治理智能体。
加速创新
以思维的速度构思、构建与交付
- 通过自然对话识别数据，并在 dbt、Apache Airflow®1、Postgres、Spark 与 AWS Glue 中构建管道。
- 自主生成完全可执行的 ML 管道，可直接在 Snowflake Notebooks 中运行。
- 基于企业数据、治理与计算语境创建应用程序与智能体。
"Snowflake CoCo is becoming a core part of how we operate as a company. We’re rolling it out across the entire organization, not just our data team. Because it understands our data, our environment, and our governance, teams can build and automate workflows on top of trusted data without needing specialized expertise."
Matt Luizzi
坚实的数据基础
利用专为数据而非仅为代码而设计的智能体框架
- CoCo 从第一次提示起就立足于实际情况，因为它熟悉您的企业语境，包括数据目录、数据血缘、RBAC、计算与管道依赖关系。
- 告别通用代码封装，转用 Snowflake 专属内置工具，如语义目录搜索、数据差异比对、沙箱运行时等。
- 自动简化复杂的多步骤数据任务。编排层自动协调子智能体并在模型间路由，以平衡成本与精准度。
原生集成，随处嵌入
CoCo 随处可用，助力构建
- 原生使用 Desktop、CLI 或 Snowsight，跨不同界面享有完整的企业数据语境。
- 通过适用于 VS Code 的 CoCo 扩展、Claude Code 的 CoCo 插件或 Agent Client Protocol，集成到您现有的 IDE 或工具，支持 30+ 款编辑器。
- 通过 SDK、MCP 服务器与异步 API，将 CoCo 嵌入智能体与自动化工作流。
“CoCo helps us reduce friction in everyday data and AI development while maintaining the controls and oversight we need in a regulated environment. Our teams can build faster with the context they need to be successful.”
Vibhor Gupta
专为企业而生
充分利用内置的可扩展性、互操作性与定制化能力
- 通过集中配置与细粒度控制管理权限及使用策略。
- 通过开箱即用的模型上下文协议（MCP）支持，连接 Jira、GitHub 及开发工具链中的其他智能体。通过 SDK、MCP 服务器与异步 API，嵌入智能体与自动化工作流。
- 构建、共享并精炼专属智能体技能，或使用开放的 agents.md 框架从其他编码智能体迁移现有工作流。
- 在 Claude Opus 4.7、Claude Sonnet 4.7 与 GPT 5.4 等模型间灵活选择，兼顾质量、延迟与成本。
“CoCo helps our engineers improve the performance of our business intelligence tools, meaningfully reducing the time it takes to improve quality and speed of natural language query responses.”
Tony Leopold
资源
探索 CoCo 开发者指南
了解如何利用 Snowflake 的原生 AI 能力进行构建，以 CoCo 作为您的 AI 编码助手。
Build Routing Solution in Snowflake with Snowflake CoCo
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- 加速端到端开发
- 默认感知语境
- 开放、可扩展且可投入生产
Snowflake CoCo
常见问题 问题
Snowflake CoCo 是第一款真正意义上的数据原生 AI 编码智能体，专为加速现代数据栈的价值实现而构建。它深度感知企业的数据、计算、治理与操作语义，直接在 Snowflake 内部运行，利用您的治理数据、元数据与权限生成精准、可投入生产的代码，助您更快从创意走向执行。
是的。Snowflake CoCo 只是 Cortex Code 的新名称。产品功能与架构保持不变。更名反映了 Snowflake 对 AI 驱动开发更宏观的愿景，但现有功能与工作流不受影响。CoCo 与 Snowflake CoWork 共同为客户提供智能体控制平面，让他们能够管理与编排智能体行为。
CoCo 可跨多个界面使用：Desktop App（在原生桌面 IDE 中实现完整智能体开发）、Snowsight（内置于 Snowflake，适用于 SQL、Notebooks 与分析）、CLI（在终端中运行，适用于本地开发、自动化与 CI 管道）。所有界面共享相同的核心能力：CoCo 理解您的 Snowflake 环境，并基于您的真实数据与权限生成代码。
CoCo Skills 是内置的专业化工作流，包括：搜索数据目录、生成并运行 SQL、解析 dbt 项目、比较数据集并验证输出。您无需手动调用 Skills——只需用自然语言描述您的需求，CoCo 将自动选择并协调合适的工具。