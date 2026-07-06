Snowflake CoCo 是第一款真正意义上的数据原生 AI 编码智能体，专为加速现代数据栈的价值实现而构建。它深度感知企业的数据、计算、治理与操作语义，直接在 Snowflake 内部运行，利用您的治理数据、元数据与权限生成精准、可投入生产的代码，助您更快从创意走向执行。