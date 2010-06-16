Snowflake CoCo
El agente de codificación de IA que comprende tus datos. Transforma tus complejos flujos de trabajo de ingeniería de datos, analíticas e IA en conversaciones sencillas.
Instalar CoCo CLI
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
Instalar CoCo CLI
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
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Panorama
Desarrolla con Snowflake CoCo dondequiera que trabajes
Escritorio
Snowflake CoCo Desktop
Un IDE de escritorio nativo de Snowflake que ofrece un único entorno gobernado para desarrollar en toda tu pila de datos.
Terminal
Snowflake CoCo CLI
Un agente de codificación de IA nativo de terminal que conecta tu entorno de desarrollo local con tu pila de datos.
Navegador
Snowflake CoCo en Snowsight
Un agente de codificación persistente disponible en Snowflake Workspaces, Notebooks y otros flujos de trabajo de la interfaz de usuario de Snowsight.
Herramientas existentes
Snowflake CoCo Extensions
Ejecuta CoCo directamente en tu IDE e incorpora el agente de codificación nativo de datos a las herramientas que ya utilizas.
Crea exponencialmente más rápido a partir de una simple conversación
Crea pipelines de datos, analíticas, modelos de ML, aplicaciones y agentes de IA en lenguaje natural.
Trabaja con confianza con un agente que conoce tu pila tecnológica
CoCo puede leer tu catálogo, linaje y políticas de control de acceso basado en roles (RBAC), de modo que el código generado hace referencia a objetos reales con los permisos correctos.
Intégralo en tus herramientas y flujos de trabajo sin imponer otros nuevos
Trabaja en tu espacio preferido (en Snowflake, tu terminal o tu IDE) con un agente gobernado a escala empresarial.
Innovación más ágil
Imagina, crea y lanza productos al ritmo de tus ideas
- Identifica datos y crea pipelines en dbt, Apache Airflow,®1 Postgres, Spark y AWS Glue mediante conversaciones naturales.
- Genera pipelines de ML totalmente ejecutables de forma autónoma, listos para ejecutarse directamente en Snowflake Notebooks.
- Crea aplicaciones y agentes basados en el contexto de datos, gobernanza y cómputo de tu empresa.
“Snowflake CoCo se está convirtiendo en una parte fundamental de cómo operamos como empresa. Lo estamos implantando en toda la organización, no solo en nuestro equipo de datos. Gracias a que comprende nuestros datos, nuestro entorno y nuestra gobernanza, los equipos pueden crear y automatizar flujos de trabajo sobre datos fiables sin necesidad de conocimientos especializados”.
Matt Luizzi
Fundamento de datos sólido
Aprovecha un entorno de agentes diseñado para datos, no solo para código
- Desde el primer prompt, CoCo actúa con contexto porque conoce el entorno de tu empresa: catálogo, linaje, RBAC, cómputo y dependencias de los flujos.
- Deja atrás los wrappers de código genéricos y apuesta por herramientas integradas y especializadas en Snowflake, como la búsqueda en catálogos semánticos, la comparación de datos, los entornos de ejecución en sandbox y mucho más.
- Simplifica automáticamente tareas de datos complejas de varios pasos. La orquestación coordina subagentes y rutas entre modelos para equilibrar automáticamente coste y precisión.
Nativo e integrado
CoCo está disponible en tu entorno de desarrollo
- Trabaja de forma nativa en Desktop, CLI o Snowsight, con todo el contexto de los datos empresariales en distintos entornos.
- Intégralo en tu IDE o tus herramientas actuales mediante la extensión de CoCo para VSCode, el plugin de CoCo para Claude Code o Agent Client Protocol, compatible con más de 30 editores.
- Incorpora CoCo en agentes y flujos de trabajo automatizados mediante el SDK, el servidor MCP y la API Async.
“CoCo nos ayuda a reducir la fricción en el desarrollo cotidiano de datos e IA, y mantiene al mismo tiempo los controles y la supervisión que necesitamos en un entorno regulado. Nuestros equipos pueden desarrollar más rápido con el contexto que necesitan para tener éxito”.
Vibhor Gupta
Diseñado para la empresa
Aprovecha la extensibilidad, la interoperabilidad y la personalización integradas
- Gestiona permisos y políticas de uso mediante una configuración centralizada y controles detallados.
- Conéctate a Jira, GitHub y otros agentes de tu conjunto de herramientas de desarrollo mediante la compatibilidad nativa con el protocolo de contexto de modelo (MCP). Integra estas capacidades en agentes y flujos de trabajo automatizados mediante el SDK, el servidor MCP y la API Async.
- Desarrolla, comparte y perfecciona skills especializadas de agentes de IA, o migra flujos de trabajo existentes desde otros agentes de codificación mediante el marco de código abierto agents.md.
- Elige entre distintos modelos, como Claude Opus 4.7, Claude Sonnet 4.7 y GPT 5.4, para optimizar calidad, latencia y coste.
“CoCo ayuda a nuestros ingenieros a mejorar el rendimiento de nuestras herramientas de inteligencia empresarial, al reducir considerablemente el tiempo necesario para mejorar la calidad y la velocidad de las respuestas a consultas en lenguaje natural”.
Tony Leopold
Recursos
Explorar las guías para desarrolladores de CoCo
Aprende a desarrollar con las capacidades nativas de IA de Snowflake, con CoCo como tu asistente de codificación de IA.
Build Routing Solution in Snowflake with Snowflake CoCo
Comienza tu prueba gratuita con 40 USD en créditos²
- Acelera el desarrollo integral.
- Se adapta al contexto de forma predeterminada.
- Es abierto, extensible y está preparado para producción.
Snowflake CoCo
Preguntas frecuentes
Snowflake CoCo es el primer agente de codificación de IA que realmente comprende los datos y que se creó para acelerar el tiempo de valorización en el modern data stack. Conoce a fondo los datos, el cómputo, la gobernanza y la semántica operativa de tu empresa. Funciona directamente en Snowflake y usa tus datos gobernados, metadatos y permisos para generar código preciso listo para producción, de modo que pases de la idea a la ejecución más rápido.
Sí. Snowflake CoCo es simplemente el nuevo nombre de Cortex Code. La funcionalidad y la arquitectura del producto siguen siendo las mismas. El cambio de nombre refleja una visión más amplia del desarrollo basado en IA dentro de Snowflake, pero las capacidades y los flujos de trabajo existentes no cambian.
Junto con Snowflake CoWork, CoCo ofrece a los clientes un plano de control de agentes de IA que les permite gestionar y orquestar el comportamiento de los agentes.
Snowflake CoCo se factura en función del consumo de tokens. Snowflake también ofrece acceso de prueba con créditos gratuitos para los nuevos usuarios. Para obtener la información de precios más reciente, consulta la página de precios de Snowflake para conocer los últimos detalles.
CoCo está disponible en varias interfaces para que puedas trabajar en tu actual entorno de desarrollo:
- Aplicación de escritorio: Desarrollo de agentes de IA completo sobre datos en un IDE de escritorio nativo
- Snowsight: Integrado en Snowflake para flujos de trabajo de SQL, notebooks y analíticas
- CLI: Se ejecuta en tu terminal para desarrollo local, automatización y pipelines de integración continua
Todas las interfaces comparten la misma capacidad principal: CoCo comprende tu entorno de Snowflake y genera código basado en tus datos y permisos reales.
Las CoCo Skills son flujos de trabajo especializados integrados que permiten a CoCo completar por ti tareas complejas de datos y desarrollo. Por ejemplo:
- Buscar en tu catálogo de datos
- Generar y ejecutar SQL
- Analizar proyectos de dbt
- Comparar conjuntos de datos y validar resultados
No necesitas invocar Skills manualmente (aunque puedes hacerlo). Solo tienes que describir lo que quieres en lenguaje natural y CoCo selecciona y coordina automáticamente las herramientas adecuadas. Para obtener más información, consulta la documentación de Snowflake CoCo.