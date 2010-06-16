Las CoCo Skills son flujos de trabajo especializados integrados que permiten a CoCo completar por ti tareas complejas de datos y desarrollo. Por ejemplo:

Buscar en tu catálogo de datos

Generar y ejecutar SQL

Analizar proyectos de dbt

Comparar conjuntos de datos y validar resultados

No necesitas invocar Skills manualmente (aunque puedes hacerlo). Solo tienes que describir lo que quieres en lenguaje natural y CoCo selecciona y coordina automáticamente las herramientas adecuadas. Para obtener más información, consulta la documentación de Snowflake CoCo.