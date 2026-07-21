Snowflake CoCo: Entwickelt für die sichere Skalierung von Unternehmens-KI

KI entwickelt sich von einem individuellen Produktivitätstool zu einer Unternehmensplattform, und die damit verbundenen Möglichkeiten sind enorm. Doch die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen bringt Herausforderungen mit sich, für deren Bewältigung einzelne KI-Tools nie ausgelegt waren.

Finanzteams benötigen Transparenz über KI-Ausgaben, bevor diese zu einer Budgetüberraschung werden. Plattformteams müssen darauf vertrauen können, dass KI innerhalb der bestehenden Governance-Richtlinien agiert. Entwickler:innen benötigen KI-Agenten, die mit ihren vorhandenen Tools und Workflows funktionieren. Zusammen werfen diese Punkte Fragen zu Vertrauen, Governance und Kosten auf.

Die heutigen Ankündigungen zu Snowflake CoCo basieren genau auf dieser Realität. Für Entwickler:innen ist CoCo Desktop jetzt allgemein für macOS und Windows verfügbar, und Cloud-Agenten bringen die volle Leistung von CoCo in Snowsight, ohne dass eine lokale Installation erforderlich ist. Für Plattformteams und Administrator:innen bieten neue Funktionen für die KI-Kosten-Governance Echtzeittransparenz über KI-Ausgaben mit Kontrollen auf Benutzerebene. Zudem ermöglicht Agent Settings es Administrator:innen, die CoCo-Erfahrung einmalig zu konfigurieren und für ihre Teams bereitzustellen. Und für das Arbeiten von überall aus ist CoCo Mobile (iOS und Android) jetzt in Private Preview verfügbar und erweitert vertrauenswürdige KI auf die Geräte, die Ihre Teams bereits nutzen.

Zusammen erleichtern diese Ankündigungen die Kontrolle der KI-Kosten, die Verankerung von KI in Ihrem Unternehmenskontext und die Integration vertrauenswürdiger KI an den Orten, an denen die Arbeit bereits stattfindet.

Ab heute mit Snowflake CoCo verfügbar:

Die Governance von KI beginnt mit dem Wissen, was sie kostet

Jede große Technologieplattform erreicht einen Punkt, an dem Governance genauso wichtig wird wie Innovation, und KI befindet sich jetzt in dieser Phase. Wenn Unternehmen die KI-Einführung skalieren, benötigen sie Transparenz über die KI-Nutzung, vorhersehbare Kosten und die richtigen Leitplanken, um Innovationen ohne finanzielle Überraschungen zu ermöglichen. Aus diesem Grund ist die KI-Kosten-Governance zu einer Grundlage für Unternehmens-KI geworden.

Deshalb ist die KI-Kosten-Governance ein grundlegender Bestandteil von CoCo und kein administratives Feature, das erst nach der Bereitstellung hinzugefügt wird. Die gleichen rollenbasierten Zugriffskontrollen, die bereits Ihre Snowflake-Umgebung steuern, gelten auch für CoCo – es muss kein neues Sicherheitsmodell konfiguriert und keine parallele Identitätsebene verwaltet werden. Darauf aufbauend erweitert unser Ansatz diese Grundlage um drei Prinzipien, die widerspiegeln, wie Unternehmen bereits jede andere strategische Technologieinvestition verwalten.