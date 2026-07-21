Snowflake CoCo: Entwickelt für die sichere Skalierung von Unternehmens-KI

KI entwickelt sich von einem individuellen Produktivitätstool zu einer Unternehmensplattform, und die damit verbundenen Möglichkeiten sind enorm. Doch die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen bringt Herausforderungen mit sich, für deren Bewältigung einzelne KI-Tools nie ausgelegt waren.
Finanzteams benötigen Transparenz über KI-Ausgaben, bevor diese zu einer Budgetüberraschung werden. Plattformteams müssen darauf vertrauen können, dass KI innerhalb der bestehenden Governance-Richtlinien agiert. Entwickler:innen benötigen KI-Agenten, die mit ihren vorhandenen Tools und Workflows funktionieren. Zusammen werfen diese Punkte Fragen zu Vertrauen, Governance und Kosten auf.
Die heutigen Ankündigungen zu Snowflake CoCo basieren genau auf dieser Realität. Für Entwickler:innen ist CoCo Desktop jetzt allgemein für macOS und Windows verfügbar, und Cloud-Agenten bringen die volle Leistung von CoCo in Snowsight, ohne dass eine lokale Installation erforderlich ist. Für Plattformteams und Administrator:innen bieten neue Funktionen für die KI-Kosten-Governance Echtzeittransparenz über KI-Ausgaben mit Kontrollen auf Benutzerebene. Zudem ermöglicht Agent Settings es Administrator:innen, die CoCo-Erfahrung einmalig zu konfigurieren und für ihre Teams bereitzustellen. Und für das Arbeiten von überall aus ist CoCo Mobile (iOS und Android) jetzt in Private Preview verfügbar und erweitert vertrauenswürdige KI auf die Geräte, die Ihre Teams bereits nutzen.
Zusammen erleichtern diese Ankündigungen die Kontrolle der KI-Kosten, die Verankerung von KI in Ihrem Unternehmenskontext und die Integration vertrauenswürdiger KI an den Orten, an denen die Arbeit bereits stattfindet.
Ab heute mit Snowflake CoCo verfügbar:
- KI-Kosten-Governance (Kontingente und Kontingentdurchsetzung auf Benutzerebene): Jetzt in Public Preview
- Agent Settings, einschließlich Standardmodellauswahl: Jetzt in Public Preview
- CoCo Desktop: Jetzt allgemein verfügbar für macOS und Windows
- Cloud-Agenten: Jetzt allgemein verfügbar in Snowsight, in Kürze in Public Preview über die Cortex Agents REST API
- CoCo Mobile-App für Android und iOS: Jetzt in Private Preview
- Teilen von Skills und Plugins: In Kürze in Public Preview
Die Governance von KI beginnt mit dem Wissen, was sie kostet
Jede große Technologieplattform erreicht einen Punkt, an dem Governance genauso wichtig wird wie Innovation, und KI befindet sich jetzt in dieser Phase. Wenn Unternehmen die KI-Einführung skalieren, benötigen sie Transparenz über die KI-Nutzung, vorhersehbare Kosten und die richtigen Leitplanken, um Innovationen ohne finanzielle Überraschungen zu ermöglichen. Aus diesem Grund ist die KI-Kosten-Governance zu einer Grundlage für Unternehmens-KI geworden.
Deshalb ist die KI-Kosten-Governance ein grundlegender Bestandteil von CoCo und kein administratives Feature, das erst nach der Bereitstellung hinzugefügt wird. Die gleichen rollenbasierten Zugriffskontrollen, die bereits Ihre Snowflake-Umgebung steuern, gelten auch für CoCo – es muss kein neues Sicherheitsmodell konfiguriert und keine parallele Identitätsebene verwaltet werden. Darauf aufbauend erweitert unser Ansatz diese Grundlage um drei Prinzipien, die widerspiegeln, wie Unternehmen bereits jede andere strategische Technologieinvestition verwalten.
- Transparenz: Administrator:innen müssen verstehen, wie KI von Benutzer:innen, Teams und Workloads genutzt wird, während die Einführung stattfindet, und nicht erst Wochen später, wenn die Rechnungen eintreffen.
- Optimierung: Durch die Verwendung des nativen Tagging-Frameworks von Snowflake können Unternehmen die KI-Nutzung Teams, Kostenstellen oder Geschäftsbereichen zuordnen, was Chargeback und Showback erheblich vereinfacht. Gleichzeitig helfen neue Standardmodelleinstellungen dabei, Leistung und Kosten in Einklang zu bringen, ohne dass jede:r einzelne Entwickler:in diese Entscheidungen manuell treffen muss.
- Kontrolle: Kontingente auf Benutzerebene und automatisierte Benachrichtigungen – beides neue Funktionen, die mit diesem Release eingeführt werden – ermöglichen es Administrator:innen, Leitplanken zu setzen, bevor Kosten zu Überraschungen werden. So können Entwickler:innen weiterhin frei arbeiten, während Plattform- und Finanzteams die Gewissheit haben, dass die Einführung auch bei der Skalierung vorhersehbar bleibt.
Abb. 1: Vermeidung von Budgetüberraschungen durch die Einrichtung von CoCo-Kontingenten auf Benutzerebene in Snowsight
Mehr Leistung pro Dollar bei gleichbleibend hohem Qualitätsanspruch. Bei Snowflakes eigener intensiver interner Nutzung der CoCo CLI haben wir kürzlich die Kosten pro Prompt um ca. 28 % gesenkt – für dasselbe Modell bei denselben Tasks und ohne Qualitätseinbußen. Diese Einsparungen resultieren aus einer Reihe von Effizienzsteigerungen: REPL-basierte (Read-Eval-Print Loop) Tool-Aufrufe, kompaktere (oder sogar ausgelagerte) Bash- und SQL-Tool-Ausgaben, um den Kontext schlank zu halten, das Laden von Skills und seltener genutzten Tools nur bei Bedarf, leichtgewichtigere Subagenten und allgemein ein intelligenteres Modell-Routing. Bei der CoCo-Nutzung durch unsere Kund:innen beobachten wir denselben Trend: Die durchschnittlichen Kosten pro Prompt sind in den letzten Wochen um ca. 20 % gesunken, da diese Effizienzsteigerungen eingeführt wurden. Wir investieren kontinuierlich in Token-Effizienz und eine schnellere Aufgabenerledigung bei gleichbleibend hoher Qualität, damit Unternehmen CoCo skalieren können, ohne dass die Kosten linear steigen. (Details zu diesen technischen Maßnahmen für mehr Kosteneffizienz werden in einem folgenden Engineering-Beitrag geteilt.)
Die KI-Nutzung in Unternehmen kann nun auf demselben Fundament aus Vertrauen und Governance aufbauen, das sie bereits mit Snowflake geschaffen haben. Agent Settings (jetzt in Public Preview) erweitert dieses Governance-Framework direkt auf die Entwicklererfahrung. Administrator:innen können eine einzige Konfiguration erstellen und für all ihre Nutzer:innen bereitstellen. In diesem Release unterstützen wir Standardmodelle – eine der häufigsten Anfragen –, um Administrator:innen bei der Auswahl des besten Modells für ihre Nutzer:innen zu helfen. Zukünftig wird dies der Weg sein, um vorinstallierte Skills und andere von den Teams genutzte Tools zu unterstützen und sie für alle Nutzer:innen bereitzustellen, ohne dass eine individuelle Einrichtung erforderlich ist. Da Agent Settings auf denselben rollenbasierten Zugriffskontrollen basieren, die auch den Rest Ihrer Snowflake-Umgebung steuern, können verschiedene Teams je nach Rolle unterschiedliche Konfigurationen erhalten.
Unternehmens-KI sollte dort funktionieren, wo Ihre Teams arbeiten
Aufbauend auf der positiven Resonanz auf CoCo in der CLI und in Snowsight erfüllen wir heute einen der häufigsten Kundenwünsche: eine native Desktop-Erfahrung. CoCo Desktop, jetzt allgemein verfügbar für macOS und Windows, ist die umfassendste KI-Entwicklungsumgebung von Snowflake. Als native Desktop-Anwendung bietet es Entwickler:innen einen dedizierten Arbeitsbereich mit integriertem Zugriff auf lokale Dateien, Repositories, Terminals und Snowflake – alles basierend auf einem tiefen, nativen Verständnis ihrer Snowflake-Umgebung. Mit integrierten agentischen Browser- und Notebook-Erfahrungen ist CoCo Desktop speziell für die moderne Datenentwicklung konzipiert. Im Gegensatz zu universellen KI-Programmiertools ist Ihre Snowflake-Umgebung hier bereits geladen: keine Kaltstarts, kein erneutes Erklären Ihres Datenmodells, keine Governance-Lücken.
Stellen Sie sich einen Data Engineer vor, der in ein neues Projekt eingearbeitet wird. Bei einem universellen KI-Tool besteht die erste Stunde aus der Einrichtung: Schemas erklären, Tabellenbeziehungen wiederherstellen und Governance-Richtlinien neu laden. Mit CoCo Desktop, jetzt in GA, ist dieser Kontext bereits vorhanden. Sie öffnen die Anwendung, ihr Snowflake-Katalog ist geladen, ihre RBAC-Rollen sind aktiv, und sie schreiben innerhalb weniger Minuten nach dem ersten Start eine Pipeline. Das ist kein Konfigurationsschritt. Es ist die Standarderfahrung.
Abb. 2: Beschleunigung der intelligenten, kontrollierten App-Entwicklung mit Snowflake-nativem Kontext in CoCo Desktop
Cloud Agents (allgemein verfügbar) sind jetzt allgemein verfügbar und bilden die Standard-CoCo-Erfahrung in Snowsight. Jede CoCo-Sitzung in Snowsight läuft nun in einem isolierten, von Snowflake verwalteten Container, der standardmäßig allen Nutzer:innen Websuche, Shell-Befehlsausführung und vollständige Python-Skriptausführung bietet. Keine lokale Installation erforderlich. Gleiches Sicherheitsmodell, gleiche Governance, keine neue Einrichtung.
In der Praxis bedeutet dies, dass Sie nun in Ihrem Browser tun können, was zuvor eine lokale Installation erforderte. Durchsuchen Sie das Web als Teil einer Aufgabe, führen Sie ein Shell-Skript aus, starten Sie eine Python-Datei, installieren Sie eine Abhängigkeit – alles, ohne Snowsight zu verlassen. Wenn Sie CoCo bisher im Browser genutzt haben und sich im Vergleich zur CLI-Erfahrung eingeschränkt fühlten, ist diese Lücke nun geschlossen. Für Teams, die ihre eigenen Anwendungen entwickeln, werden die Programmierfunktionen von CoCo auch über die Cortex Agents REST API (bald in Public Preview) verfügbar sein.
CoCo Mobile, in Private Preview, erweitert dies auf jeden Ort, an dem gearbeitet wird. Die Benutzeroberfläche passt sich an die Arbeitsumgebung der Nutzer:innen an. Das Governance-Modell bleibt exakt dasselbe.
CoCo holt Sie dort ab, wo Sie arbeiten.
Von individuellen Workflows zu geteiltem Teamwissen
Datenteams sehen sich mit zwei Arten von Kontext-Overhead konfrontiert. Die erste ist der Overhead pro Sitzung, den alle Entwickler:innen gut kennen: Schemas erklären, Tabellenbeziehungen wiederherstellen und Governance-Richtlinien neu laden, bevor die eigentliche Arbeit beginnen kann. CoCo reduziert diese Reibungsverluste erheblich, denn es wurde für Snowflake entwickelt: Ihr Katalog, Ihre Governance-Richtlinien und semantischen Modelle sind bereits ab dem ersten Prompt geladen.
Die zweite Art ist schwerer zu erkennen, aber genauso kostspielig: institutionelles Wissen, das den Arbeitsbereich, in dem es erstellt wurde, nie verlässt. Ein:e Entwickler:in findet den optimalen Weg, um eine wiederkehrende Pipeline zu strukturieren. Jemand anderes entwickelt einen Skill, der eine mühsame, aber wichtige Aufgabe automatisiert. Dieses Wissen existiert, bleibt aber isoliert, und die nächste Person, die es benötigt, fängt wieder bei null an.
Abb. 3: Skills und Plugins können jetzt geteilt werden. Durchsuchen Sie den Katalog Ihres Unternehmens, zertifizieren Sie vertrauenswürdige Workflows und rufen Sie diese direkt in Cortex Code auf.
Teams können institutionelles Wissen auch über einen kontrollierten Katalog in teilbare Skills und Plugins (bald in Public Preview) bündeln. Anstatt dass wertvolle Workflows in individuellen Arbeitsbereichen isoliert bleiben, können Unternehmen sie veröffentlichen, entdecken und sicher teamübergreifend teilen. Integrierte Zugriffskontrollen und optionale Zertifizierungen tragen dazu bei, dass wiederverwendbares Wissen auch bei der Skalierung kontrolliert bleibt.
Das nächste Kapitel der Unternehmens-KI
Da CoCo Desktop und Cloud-Agenten allgemein verfügbar sind, sich die KI-Kosten-Governance und Agent Settings in Public Preview befinden und das Teilen von Skills und Plugins bald in Public Preview verfügbar sein wird, sind diese Funktionen darauf ausgelegt, Unternehmen bei der Skalierung von KI von der individuellen Nutzung auf die unternehmensweite Einführung zu unterstützen.
Entwickler:innen erhalten eine KI-Plattform, die an dem Kontext ansetzt, in dem sie bereits arbeiten. Plattformteams erhalten die Governance- und Konfigurationskontrollen, um eine verantwortungsvolle Bereitstellung für alle Nutzer:innen zu gewährleisten. Finanzverantwortliche gewinnen die nötige Transparenz, um KI als strategische Investition und nicht als unvorhersehbaren Kostenfaktor zu verwalten. Und indem Teams bewährte Workflows über einen Skill-Katalog erstellen und teilen, potenziert sich der Wert von CoCo im Laufe der Zeit im gesamten Unternehmen.
Unternehmens-KI sollte Unternehmen nicht vor die Wahl zwischen Innovation und Governance stellen. CoCo gibt es, damit sie diese Entscheidung nie treffen müssen.
Jetzt entdecken
- Laden Sie CoCo Desktop für macOS oder Windows herunter.
- Sehen Sie sich dieses Video an, um loszulegen und sich in weniger als fünf Minuten mit Ihrer Snowflake-Umgebung zu verbinden.
- Nutzen Sie zur Einrichtung Ihres ersten KI-Kostenkontingents auf Benutzerebene unsere Dokumentationsseite.