ICE verarbeitet täglich Milliarden von Transaktionsdatensätzen, was sich auf ihre nachgelagerten analytischen Systeme für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Marktüberwachung und die Kundenberichterstattung auswirkt. „Mit all unseren Systemen werden an einem einzigen Handelstag mehr als eine halbe Billion Nachrichten verarbeitet“, so Anand Pradhan, Senior Director of Regulatory and NMS Tech an der New York Stock Exchange. „All diese Transaktionen werden in Mikrosekunden abgewickelt, sodass komplexe, dichte Zeitreihendaten entstehen.“

Das vorherige On-Premises-Data-Warehouse von ICE bot nur begrenzte Speicherkapazitäten, was zu zeitaufwendiger Datenarchivierung und kostspieligen Hardware-Upgrades führte. Um Parallelitätskonflikte und Verzögerungen bei der Berichterstellung zu vermeiden, wandte das technische Personal viel Zeit auf die Entwicklung von Workarounds auf, anstatt neue Workflows einzuführen.

Um dem steigenden Analytikbedarf gerecht zu werden, begann ICE mit der Evaluierung verschiedener Cloud-Technologien. Nach eingehenden Proof-of-Concept-Tests (PoC) entschied sich ICE für die Snowflake Data Cloud. „Unsere Zusammenarbeit mit Snowflake begann im Jahr 2019, als wir unser PoC mit der Terminbörse durchgeführt haben“, sagt Divakar Jeyadevan, ICE Director. „Wir haben Snowflake im Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der Pandemie eingeführt, was sich als großer Erfolg erwiesen hat.“

Mithilfe der nahezu sofortigen und beinahe unbegrenzten Skalierung von Speicherkapazitäten und Rechenressourcen von Snowflake kann ICE die vielfältigen Berichtsanforderungen erfüllen und Terabytes an neuen Daten bewältigen, die täglich geladen werden. Die Migration von Workloads in die Data Cloud hat die Ad-hoc-Abfrageperformance um bis zu 80 % verbessert und Probleme mit Service-Level-Agreements (SLA) für die Datenverfügbarkeit praktisch komplett beseitigt.