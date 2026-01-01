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NatWest transformiert seine ESG-Analytics und Datenkultur
Mit Snowflake ist es NatWest gelungen, seine Kosten und CO2-Bilanz zu reduzieren und gleichzeitig seine Kund:innen mit Einblicken zum Thema „Soziale Verantwortung“ zu versorgen, durch die sie ihrem Netto-Null-Ziel näher kommen.
WICHTIGE ERGEBNISSE:
80 %
reduzierte Gesamtbetriebskosten und CO2-Bilanz
1
Jahr bei der Migration eingespart
BrancheFinancial Services
StandortLondon, England
Neue kritische Klimadaten schaffen Chancen für Veränderungen
NatWest ist eine der größten und ältesten Handels- und Geschäftsbanken Großbritanniens, deren Unternehmensgeschichte bis ins Jahr 1658 zurückreicht. Das ESG-Team (Environmental, Social, Governance) der Bank liefert Erkenntnisse aus den Bereichen Klima und soziale Verantwortung, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Kund:innen beim Netto-Null-Ziel zu unterstützen.
Im Jahr 2019 begann die Bank of England, Stresstests bei großen Finanzinstituten durchzuführen, um Erkenntnisse zu Auswirkungen physischer Klimarisiken auf Verbindlichkeiten und Investitionen zu gewinnen. Gleichzeitig begann die Geschäftsleitung von NatWest damit, Berichte zu TCFD-Richtlinien für Emissionen über verschiedene Branchen hinweg vorzulegen.
Da das Klima eine zentrale Säule der Ziele der Bank für 2030 ist, musste das ESG-Datenteam von NatWest Dateneinblicke liefern, um ein breites Spektrum von Klimaanalyse-Anwendungsfällen in den Bereichen Kredite, Investment und Compliance abzudecken. Darüber hinaus mussten spezielle Anforderungen im Hinblick auf dynamische Erkennung, Aggregation auf mehreren Ebenen, End-to-End-Kontrollen, Echtzeit-Analytics und die Verteilung von Daten innerhalb der Bank erfüllt werden. Die vorhandenen On-Premises-Systeme von NatWest waren weder für diese Anforderungen noch für die großen, vielfältigen Datasets für das ESG-Reporting gerüstet.
Aus diesem Grund war das Ziel von NatWest, eine neue, cloudbasierte IT-Kultur zu schaffen. „Zum damaligen Zeitpunkt wurde die Cloud bei NatWest nur in geringem Umfang genutzt“, so Kaushik Ghosh Dastidar, Head of ESG Cloud Solutions. „Wir wussten, dass wir viel mehr erreichen könnten mit einem anderen Denkansatz und dem Ausprobieren neuer Dinge in der Cloud. Allerdings gab es kein etabliertes Modell. Daher mussten wir die Vorteile unseres Ansatzes mit jedem Schritt aufzeigen.“
Highlights des Berichts
Eine neue Cloud-Technologiekultur: NatWest hat den Wert neuer Cloud-Anwendungsfälle unter Beweis gestellt und ein Cloud-Migrationsmodell für andere Teams entwickelt, um lokale Systeme in die Cloud zu verlagern und Kosten und CO2-Emissionen zu reduzieren.
Bessere Kontrolle und Data Governance: In Zusammenarbeit mit Snowflake-Engineers hat NatWest neue Frameworks zur Verbesserung der Datenqualitätskontrollen und der Data Governance entwickelt.
Schnellere Analytik hilft Kund:innen, ihre CO2-Bilanz zu reduzieren: Dank schneller Bereitstellung einer größeren Menge von ESG-Daten kann NatWest branchenführende Apps wie Carbon Planner bereitstellen, die Kund:innen mit individuellen, datengestützten Erkenntnissen und Empfehlungen bei der Erreichung des Netto-Null-Ziels unterstützen.
Schnelle Implementierung, Entwicklung und Zusammenarbeit für mehr Innovationskraft
Das ESG-Team von NatWest begann mit der Bewertung von Cloud-Anbietern zur Entwicklung einer langfristigen Analytiklösung für ESG-Daten. Da das Unternehmen hauptsächlich Microsoft-basierte Technologie-Stacks nutzt, wurde zu Anbietern mit SQL-freundlichen Plattformen tendiert, mit denen Mitarbeitende in kürzester Zeit einsatzbereit wären.
Die neue Cloud-Datenplattform sollte außerdem eine schnelle Bereitstellung und Möglichkeiten für Tests bieten, damit das ESG-Team schnell Prototypen von neuen Funktionen entwickeln konnte, um den Wert seiner Ideen nachzuweisen und für Akzeptanz zu sorgen. Nach der Bereitstellung sollte es möglich sein, ein Data Mesh über verschiedene Clouds hinweg zu bieten, damit alle Geschäftsdomänen Zugriff auf Daten haben, ohne ständig Dateien kopieren zu müssen.
Glücklicherweise waren viele von NatWest genutzte Datenanbieter bereits Teil des Snowflake-Ökosystems und neue Datenanbieter konnten schnell integriert werden. Jetzt kann NatWest sofort auf Live-Daten von Drittanbietern wie FactSet und S&P auf Snowflake zugreifen. Dieser Prozess hatte in der Vergangenheit mit herkömmlichen Vorgehensweisen wie SFTP Monate in Anspruch genommen.
Erhebliche Kosteneinsparungen durch schnelle Migration und Außerbetriebnahme älterer Systeme
Mit der Snowflake AI Data Cloud konnte das ESG-Team von NatWest Innovationen schneller entwickeln, testen und bereitstellen. „Die Geschwindigkeit, mit der wir das alles umgesetzt haben, wäre mit anderen Anbietern nicht möglich gewesen“, sagt Ghosh Dastidar.
„Wenn man die gesamte Zeit für die Migration auf ein solches Cloud-System zusammenrechnet, hätte man mit einem anderen Anbieter als Snowflake wahrscheinlich ein Jahr länger gebraucht.“
Kaushik Ghosh Dastidar
NatWest konnte zudem die Kosten für Infrastruktur und Personalentwicklung senken. Mit Snowflake war das aus 40 Mitarbeitenden bestehende ESG-Team der Bank bereits innerhalb von zwei Wochen produktiv, anstatt die herkömmliche dreimonatige Onboarding-Phase zu durchlaufen, die bei alternativen Lösungen angefallen wäre. Dies entspricht etwa 750.000 USD an Gehältern und Kosten für die Schulung der Mitarbeitenden. Das ESG-Team von NatWest konnte außerdem veraltete On-Premises-Systeme schnell außer Betrieb nehmen, wodurch sowohl die Kosten als auch der CO2-Fußabdruck um etwa 80 % reduziert wurden.
Neue Funktionen für bessere Data Governance
Da das ESG-Team seine Herausforderungen im Bereich Datenerfassung und -beschaffung nun überwunden hat, wird nach weiterem Optimierungspotenzial gesucht. Dazu zählen z. B. Streamlit zur Ermöglichung interaktiver Analytics für hochrangige Führungskräfte oder SageMaker auf Snowflake, um die Produktivität von Data Scientists zu verbessern und Lösungen zu ermöglichen, die Analytics nahezu in Echtzeit bereitstellen.
Das Team arbeitet außerdem mit Snowflake Professional Services und dbt zusammen, um das Data Guardian Framework zu entwickeln, einen konfigurierbaren Kontrollmechanismus für das Profiling und die Verwaltung der Datenqualität. Jetzt kann die Bank die Qualität von Daten bewerten, bevor sie in ihre Systeme eingespeist werden oder diese verlassen.
Die Snowflake AI Data Cloud bietet NatWest mit ihrer präzisen Zugriffskontrolle auch einen großen Vorteil bezüglich Governance.
Branchenführende Analytik und geringere CO2-Bilanz
Nachdem das ESG-Team von NatWest den Wert seiner neuen ESG-Datenplattform unter Beweis gestellt hatte, demonstrierte es auch den Nutzen von Cloud-Datenlösungen und sorgte für weitreichende Akzeptanz innerhalb der gesamten Bank. „In den letzten 18 Monaten wurden viele Dinge als unmöglich erachtet“, so Ghosh Dastidar. „Wir haben diese Annahme nun mehrfach widerlegt. Und eine zuvor skeptische Community unterstützt den Einsatz von Snowflake nun voll und ganz.“
Dank der stärkeren Unterstützung des Einsatzes von Snowflake und eines besseren Verständnisses der Plattform bietet NatWest nun kundenseitige Anwendungen wie das Tool Carbon Planner an, das Kund:innen sinnvolle Vorschläge zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks nahezu in Echtzeit bietet.
Der Carbon Planner ist nur ein Aspekt der Pläne von NatWest, seine Kund:innen dabei zu unterstützen, umweltfreundlicher zu werden und ihre Kosten zu senken. Das ESG-Team und die Plattform von Snowflake stehen dabei im Mittelpunkt all dieser geplanten Initiativen.
NatWest blick in eine datengestützte Zukunft mit mehr Effizienz und Kollaboration
Nachdem NatWest bereits eine höhere Effizienz in der AI Data Cloud erzielen konnte, möchte die Bank auch die Verwendung der Tools für Data Science und Data Collaboration von Snowflake weiter ausbauen.
Das Team prüft den Einsatz von Snowpark, um Analyst:innen bei der Bereitstellung von noch innovativeren Modellen zu unterstützen. Zudem wartet es gespannt auf Updates, die Unterstützung für unstrukturierte Daten bieten. Außerdem möchte das Team Snowflake enger in die AWS-Infrastruktur der Bank integrieren, damit Data Scientists die Modelle nahtlos mit neuen Daten-Pipelines nutzen können. Zudem ist der Einsatz der Collaboration-Tools von Snowflake geplant, um Data Clean Rooms bei NatWest einzurichten.
Die Vorteile, die das ESG-Team schon jetzt erzielt hat, werden mit der Zeit noch weiter zunehmen. Nach der Einrichtung eines Kultur- und Architekturframework-Modells für ESG-Daten werden auch andere Geschäftsbereiche von NatWest prüfen, wie sie mit Snowflake ihre Migrationsziele erreichen können. Dadurch werden die Vorteile in Bezug auf Kosten, Effizienz und Data Governance innerhalb von NatWest noch größer, da immer mehr Teams die AI Data Cloud nutzen.
„Snowflake und AWS waren wichtige Partner für unsere Klima- und ESG-Datenreise“, so Andy Ruocco, Head of Climate Data and Technology bei NatWest. „Sie haben dazu beigetragen, eine vollständig cloudbasierte Source of Truth für ESG-Daten innerhalb der gesamten Bank einzurichten. Sie haben unsere Bemühungen unterstützt, den Kund:innen ihren Einfluss auf das Klima vor Augen zu führen. Und sie haben es uns ermöglicht, wiederverwendbare Modelle zu entwickeln, die topaktuelle Klimaerkenntnisse liefern und die Kund:innen von NatWest dabei unterstützen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.“