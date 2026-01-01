NatWest ist eine der größten und ältesten Handels- und Geschäftsbanken Großbritanniens, deren Unternehmensgeschichte bis ins Jahr 1658 zurückreicht. Das ESG-Team (Environmental, Social, Governance) der Bank liefert Erkenntnisse aus den Bereichen Klima und soziale Verantwortung, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Kund:innen beim Netto-Null-Ziel zu unterstützen.

Im Jahr 2019 begann die Bank of England, Stresstests bei großen Finanzinstituten durchzuführen, um Erkenntnisse zu Auswirkungen physischer Klimarisiken auf Verbindlichkeiten und Investitionen zu gewinnen. Gleichzeitig begann die Geschäftsleitung von NatWest damit, Berichte zu TCFD-Richtlinien für Emissionen über verschiedene Branchen hinweg vorzulegen.

Da das Klima eine zentrale Säule der Ziele der Bank für 2030 ist, musste das ESG-Datenteam von NatWest Dateneinblicke liefern, um ein breites Spektrum von Klimaanalyse-Anwendungsfällen in den Bereichen Kredite, Investment und Compliance abzudecken. Darüber hinaus mussten spezielle Anforderungen im Hinblick auf dynamische Erkennung, Aggregation auf mehreren Ebenen, End-to-End-Kontrollen, Echtzeit-Analytics und die Verteilung von Daten innerhalb der Bank erfüllt werden. Die vorhandenen On-Premises-Systeme von NatWest waren weder für diese Anforderungen noch für die großen, vielfältigen Datasets für das ESG-Reporting gerüstet.

Aus diesem Grund war das Ziel von NatWest, eine neue, cloudbasierte IT-Kultur zu schaffen. „Zum damaligen Zeitpunkt wurde die Cloud bei NatWest nur in geringem Umfang genutzt“, so Kaushik Ghosh Dastidar, Head of ESG Cloud Solutions. „Wir wussten, dass wir viel mehr erreichen könnten mit einem anderen Denkansatz und dem Ausprobieren neuer Dinge in der Cloud. Allerdings gab es kein etabliertes Modell. Daher mussten wir die Vorteile unseres Ansatzes mit jedem Schritt aufzeigen.“