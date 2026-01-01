ICE는 매일 수십억 건의 트랜잭션 기록을 처리하고 있고, 이는 규제 준수, 시장 감시 및 고객 보고를 위한 다운스트림 분석 시스템에 부담을 주고 있습니다. NYSE의 규제 및 NMS 기술 부문 선임 이사인 Anand Pradhan는 “전 시스템을 통틀어 거래일 단 하루 동안 처리되는 메시지가 5,000억 개가 넘습니다."라면서 “이 모든 트랜잭션이 마이크로초 단위로 처리되고 있어서 복잡하고 밀도 높은 시계열 데이터가 생성됩니다.”라고 설명합니다.

ICE가 이전에 사용하던 온프레미스 데이터 웨어하우스는 스토리지 용량이 제한적이어서 데이터 아카이빙에 많은 시간이 소요되고 하드웨어 업그레이드에 많은 비용이 발생했습니다. 기술 담당 직원들은 동시성 문제와 보고 지연을 완화하기 위해 새로운 워크플로우를 온보딩하는 대신 해결 방법을 엔지니어링하는 데 시간을 할애했습니다.

그러던 중 ICE는 나날이 증가하는 분석 수요를 충족하기 위해 여러 클라우드 기술을 검토하기 시작했고 심층적인 개념 증명(PoC)을 수행한 후 마침내 Snowflake 데이터 클라우드를 선택했습니다. “저희는 2019년에 Snowflake를 도입했고 파생상품 거래소에서 개념 증명(PoC)을 진행했습니다. 팬데믹이 정점에 치달았던 2020년에 서비스를 시작했는데, 그 결과는 매우 성공적이었습니다.”라고 ICE의 Divakar Jeyadevan 이사는 말합니다.

거의 즉각적으로 무한에 가까운 스토리지 확장과 컴퓨팅을 제공하는 Snowflake를 채택하면서 ICE는 다양한 보고 요구 사항을 준수하는 동시에 매일 새롭게 로드되는 테라바이트 규모의 데이터를 처리할 수 있게 되었습니다. 워크로드를 데이터 클라우드로 마이그레이션하면서 애드혹 쿼리 성능을 최대 80%까지 개선하고 데이터 가용성에 대한 서비스 수준 계약(SLA) 문제를 실질적으로 제거했습니다.