ICE traite des milliards d’enregistrements de transactions chaque jour, ce qui met à rude épreuve ses systèmes analytiques en aval dédiés à la conformité réglementaire, à la surveillance des marchés et au reporting client. « En comptant l’ensemble de nos systèmes, nous avons traité plus de 500 milliards de messages sur une seule journée de trading », souligne Anand Pradhan, Senior Director of Regulatory and NMS Tech pour le New York Stock Exchange. « Toutes ces transactions relèvent d’une granularité à la microseconde, ce qui produit des données temporelles denses et complexes. »

L’ancien entrepôt de données on-premise d’ICE offrait une capacité de stockage limitée, entraînant un archivage de données chronophage et des mises à niveau matérielles coûteuses. Pour réduire les problèmes de simultanéité et les délais de reporting, le personnel technique perdait du temps à concevoir des solutions de contournement, au lieu d’intégrer de nouveaux flux de travail.

Face à la nécessité de répondre à la demande croissante d’analyses, ICE a commencé à évaluer diverses technologies cloud. Après avoir mené une démonstration de faisabilité approfondie, ICE a jeté son dévolu sur le Data Cloud Snowflake. « Nous avons commencé notre transition vers Snowflake en 2019 et avons effectué notre démonstration de faisabilité avec le marché des instruments dérivés », explique Divakar Jeyadevan, ICE Director. « Nous avons mis cette solution en service en 2020, au moment du pic de la pandémie, avec un succès considérable. »

Le stockage et le calcul à l’évolutivité quasi instantanée et infinie de Snowflake sont à la hauteur des besoins divers d’ICE en matière de reporting, tout en permettant de traiter les téraoctets de nouvelles données chargées chaque jour. La migration des charges de travail vers le Data Cloud a amélioré les performances des requêtes ad hoc jusqu’à 80 % et a pratiquement éliminé les problèmes de non-respect des accords de niveau de service (SLA) en matière de disponibilité des données.