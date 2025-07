Autorização FedRAMP High: Snowflake é aprovado como serviço para o Azure Governamental

É com satisfação que anunciamos a aprovação do Snowflake como um serviço dentro da autorização FedRAMP High para o Microsoft Azure Governamental. Agora, os clientes do setor público dos EUA podem usar o poder do Snowflake no Microsoft Azure Governamental para gerenciar com confiança muitas das suas cargas de trabalho mais confidenciais.

Transformar grandes volumes de dados isolados em inteligência útil para a missão continua sendo um grande desafio. Os órgãos públicos precisam lidar com as limitações causadas por sistemas herdados antigos, exigências crescentes de segurança e grandes restrições de recursos, ao mesmo tempo em que enfrentam uma necessidade urgente de modernização e melhoria da eficácia do serviço oferecido ao público em escala. Responder a essa demanda exige uma nova estratégia capaz de eliminar, com segurança, os silos de dados e permitir a colaboração entre as instituições, necessária para obter insights verdadeiramente baseados em dados e o sucesso da missão.

Com a nova aprovação FedRAMP High, a Snowflake pode oferecer um caminho mais fácil para superar desafios de dados complexos e agilizar os resultados da missão. A autorização no Microsoft Azure Governamental confirma nosso compromisso de oferecer às agências a flexibilidade de usar o Snowflake na plataforma de nuvem que preferirem.