“Data for Good” significa melhores negócios

Na maioria das vezes, "Data for Good" refere-se a como usar dados para lidar com desafios sociais e criar um impacto positivo. Os insights a partir dos dados podem ajudar a prever e prevenir crises: desde população em situação de rua em Nova York, incêndios florestais na Grécia até migrações causadas pelo clima e a propagação de pandemias globais. A maioria das pessoas associa o termo a governos ou organizações sem fins lucrativos. Mas, isso é uma visão limitada: “Data for Good” é para todos.

No mundo corporativo, usar os dados para o bem (“data for good”) não precisa entrar em conflito com os objetivos de negócios. Ao contrário, iniciativas como esta demonstram que "fazer o bem é bom para os negócios", convertendo práticas éticas e responsabilidade social corporativa em vantagens estratégicas. Por exemplo, a otimização das rotas de transporte atende a um duplo objetivo de reduzir o consumo de combustível, causando menos danos ao meio ambiente e economizando dinheiro e tempo do remetente para comercialização, que são os principais objetivos das empresas. Sem mencionar os efeitos indiretos de que os clientes votam com suas carteiras.

O interesse no uso de “data for good” cresce exponencialmente, conforme ilustrado pelas referências publicadas em fontes impressas nos resultados de texto do Google (ver gráfico) e nas pesquisas realizadas na web. A Snowflake também está reforçando a atenção em “data for good” para solidificar o nosso movimento, End Data Disparity.