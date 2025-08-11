“Data for Good” significa melhores negócios
Na maioria das vezes, "Data for Good" refere-se a como usar dados para lidar com desafios sociais e criar um impacto positivo. Os insights a partir dos dados podem ajudar a prever e prevenir crises: desde população em situação de rua em Nova York, incêndios florestais na Grécia até migrações causadas pelo clima e a propagação de pandemias globais. A maioria das pessoas associa o termo a governos ou organizações sem fins lucrativos. Mas, isso é uma visão limitada: “Data for Good” é para todos.
No mundo corporativo, usar os dados para o bem (“data for good”) não precisa entrar em conflito com os objetivos de negócios. Ao contrário, iniciativas como esta demonstram que "fazer o bem é bom para os negócios", convertendo práticas éticas e responsabilidade social corporativa em vantagens estratégicas. Por exemplo, a otimização das rotas de transporte atende a um duplo objetivo de reduzir o consumo de combustível, causando menos danos ao meio ambiente e economizando dinheiro e tempo do remetente para comercialização, que são os principais objetivos das empresas. Sem mencionar os efeitos indiretos de que os clientes votam com suas carteiras.
O interesse no uso de “data for good” cresce exponencialmente, conforme ilustrado pelas referências publicadas em fontes impressas nos resultados de texto do Google (ver gráfico) e nas pesquisas realizadas na web. A Snowflake também está reforçando a atenção em “data for good” para solidificar o nosso movimento, End Data Disparity.
A Snowflake tem o compromisso de criar parcerias e incentivar a colaboração de dados para enfrentar desafios globais. E a boa notícia é que tanto a prática quanto as pesquisas indicam que esse interesse também está alinhado aos objetivos de negócios de nossos clientes. A Snowflake está trabalhando com clientes e parceiros para aumentar a conscientização sobre os benefícios comerciais das "boas práticas".
Clientes escolhem "fazer o bem"
Nossos clientes entendem que seus clientes se preocupam com o impacto econômico, social e ambiental dos produtos e serviços que eles oferecem. Pesquisas revelam que:
Os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis. De acordo com a Federação Nacional de Varejo dos EUA, vários estudos apontam que cerca de metade a dois terços dos consumidores afirmam estar dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis. Em especial, as preocupações relativas ao clima motivam as escolhas: de acordo com uma pesquisa da NielsenIQ, "73% dos consumidores mudariam seus hábitos para reduzir o impacto ambiental".
Haverá um aumento das compras de produtos que agregam valor. Pesquisas recentes revelam que os valores de ESG influenciam especialmente a geração Z e os millennials em suas decisões de compra e escolhas de carreira. De acordo com a Deloitte 2025 Generation Z e Millennial Survey, 65% da geração Z e 63% dos millennials estão dispostos a pagar mais por produtos ou serviços ambientalmente sustentáveis. Com uma renda de consumo estimada em US$ 360 bilhões, de acordo com a Bloomberg, isso representa um grande negócio.
Comprovadamente, os clientes mudam quando algo não parece bom. Descobertas de um estudo recente confirmam que notícias negativas sobre ESG influenciam, em grande escala, as visitas dos consumidores às lojas, reduzindo, em última análise, o desempenho financeiro das empresas.
Uso de dados gera bons negócios
"Mas eu sou uma empresa B2B", podem dizer alguns líderes de empresas. "Meus clientes se preocupam mais com seus resultados financeiros do que com questões sociais." E nós também! Práticas "do bem" são boas para os negócios e, cada vez mais, se tornam as práticas recomendadas. Investir em locais de instalação, selecionar e fornecer insumos geograficamente, selecionar fornecedores e a maioria das outras decisões de negócios são baseadas em insights de dados. Com frequência, isso gera resultados mais éticos e mais eficientes em termos de uso de combustível. E estas não são apenas iniciativas de responsabilidade social corporativa (corporate social responsibility, CSR). Na verdade, para muitas empresas, as iniciativas de CSR são boas decisões de negócios e vice-versa. Portanto, embora para uma empresa “data for good” possa soar um pouco idealista, o conceito está amplamente difundido nos negócios.
Embora para uma empresa “data for good” possa soar um pouco idealista, o conceito está amplamente difundido nos negócios.
Vários clientes da Snowflake oferecem exemplos das vantagens desse tipo de iniciativa:
A Cargill busca eficiência energética e redução de emissões, usando o Snowflake para otimizar as rotas de navios e reduzir o consumo de combustível. Isso se traduz diretamente em economia de energia e na redução das emissões de carbono associadas das operações de transporte.
A EDF, um fornecedor de energia líder e a maior geradora de eletricidade carbono zero da Grã-Bretanha por meio de energia eólica, solar e nuclear, usa o Snowflake para melhorar o acesso e a análise de dados. Isso permite que a empresa "atenda melhor seus clientes, desde a ajuda para melhorar a eficiência energética até a identificação de usuários financeiramente vulneráveis e a oferta de suporte adequado", atendendo a objetivos sociais, ambientais e econômicos.
A Völur, uma startup norueguesa de tecnologia alimentar, usa o Snowflake para otimizar o setor de carne. A missão da empresa é ajudar os processadores de carne a tomar decisões melhores que levem ao uso ideal de todos os animais, reduzindo os custos de inventário e o desperdício geral no setor. Isso lida diretamente com a redução de resíduos em um grande setor com uso intenso de carbono.
O NYC Health + Hospitals, o maior sistema municipal de saúde dos Estados Unidos, usa dados para entender as populações vulneráveis que atende e, em última análise, oferecer atendimento mais rápido e eficiente para melhorar vidas. Usando o Snowflake para potencializar sua "central de dados", os profissionais conseguem acesso rápido a visualizações mais completas dos pacientes e podem colaborar com mais facilidade com vários parceiros e agências da cidade.
A NatWest, um grande banco de varejo e comercial do Reino Unido, possui suas próprias iniciativas voltadas para ESG, ajudando clientes a fazerem o mesmo. Com base no Snowflake, sua plataforma oferece insights de dados que ajudam o banco a reduzir sua “pegada de carbono”, cumprir as regulamentações e investir melhor para apoiar os objetivos de economia de energia e redução de emissões.
O resultado final é que fazer o bem e usar os dados para o bem trazem grandes benefícios para os negócios, desde a fidelidade do cliente e o valor da marca até benefícios financeiros e sustentabilidade.
Acompanhe para obter mais informações sobre o Snowflake e confira alguns conjuntos de dados no Snowflake Marketplace que podem enriquecer suas iniciativas "do bem", incluindo conjuntos de dados geoespaciais, dados meteorológicos, dados demográficos e muito mais.