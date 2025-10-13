Snowflake e US DOD SkillBridge: um novo caminho para os talentos militares

Em termos de entrevista de emprego, já vi de tudo, desde extremamente esquisita até realmente excelente. Porém, de vez em quando, surge um candidato que muda por completo a definição do que é ser excepcional. Recentemente, esse candidato foi o Tim.

Desde o primeiro contato, notei que o Tim estava preparado: articulado, profissional e confiante. Ele não apenas respondeu às perguntas de forma teórica. Em todas as respostas dadas, ele adicionou histórias para confirmá-las, dando um exemplo real de como lidou com um desafio ou explicações sobre como alcançou um sucesso. Sua experiência era muito ampla, o que é uma situação rara e, de imediato, impressionante.

A explicação para sua eficiência e profissionalismo era óbvia. Tim faz parte da Marinha norte-americana.

Um tipo diferente de pipeline de talentos

Tim possui um nível de talento que estamos ativamente procurando na Snowflake. E ele não é um caso isolado. Ele chegou até nós por meio do programa DOD SkillBridge, uma iniciativa que permite aos militares norte-americanos, na ativa, de realizar um estágio durante seus últimos 180 dias de serviço. O objetivo é simples: facilitar o caminho para a obtenção de empregos no setor civil, com uma fácil transição da vida militar para a civil.

A Snowflake orgulha-se de ser uma parceira autorizada desse programa. Em 2023, teremos no mínimo cinco (e até 11) membros do serviço militar em transição, oferecendo um programa de treinamento para funções como engenharia de soluções, recrutamento e coordenação de RH. Após concluir com sucesso o currículo de treinamento de 16 semanas na Snowflake e passar em um exame de certificação, os candidatos qualificados serão considerados para trabalhar em tempo integral.

Como membro da equipe de engenharia de soluções para o setor público, eu não poderia estar mais orgulhosa em ajudar esses profissionais a começar suas carreiras como cidadãos civis. Todos os dias, nossa equipe já trabalha no sucesso das missões de nossos clientes governamentais. A parceria com o programa DOD SkillBridge é uma extensão natural desse compromisso, uma forma de apoiar aqueles que prestaram serviço e, ao mesmo tempo, se beneficiar das incríveis habilidades de treinamento, disciplina e resolução de problemas que eles trazem.

Junte-se a nós para apoiar esses heróis

Traremos mais informações à medida que nossa primeira turma do DOD SkillBridge progredir. Siga nossos canais nas mídias sociais para obter mais informações, diretamente dos participantes e dos funcionários da Snowflake envolvidos no programa.

Nos EUA, se você é um militar na ativa, próximo dos últimos seis meses de serviço, e se interessar por essa oportunidade, ou quiser recomendar alguém para participar, entre em contato com a nossa equipe. Todas as vagas encontram-se publicadas no site oficial do DOD SkillBridge. Estamos ansiosos para ajudar essa geração de heróis a descobrir oportunidades na Snowflake.