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Valor para clientes e parceiros
APR 22, 2026|Leitura: 2 min

Migrações para a nuvem com mais confiança

Three colleagues, two women and a man, sit laughing at a table together while working

Seja você o líder de uma organização que quer aproveitar ao máximo a IA e a análise de dados em tempo real, ou um parceiro dedicado a guiar seus clientes nessa jornada, a complexidade de uma migração em larga escala pode gerar uma verdadeira "paralisia por análise". Os riscos são altos, e a percepção de risco costuma parecer ainda maior.

Por isso, temos o prazer de apresentar o Snowflake LiftOff, um programa desenvolvido especificamente para oferecer aos parceiros da Snowflake as ferramentas, os recursos e a estrutura colaborativa necessários para acelerar a jornada dos clientes rumo ao Snowflake AI Data Cloud.

Expertise compartilhada para acelerar o sucesso da migração

O Snowflake LiftOff é construído sobre um princípio simples: entregamos resultados melhores quando trabalhamos como uma equipe. O LiftOff reúne organizações prontas para modernizar seus ambientes e parceiros equipados com as melhores ferramentas da Snowflake e metodologias comprovadas, tudo com o suporte de especialistas da Snowflake que ajudam a estruturar os projetos com consistência e foco na redução de riscos.

O LiftOff é um modelo de entrega unificado, projetado para ajudar clientes, parceiros e a Snowflake a avançar juntos.

Da visão ao valor

O LiftOff capacita os parceiros da Snowflake a ajudar os clientes a alcançar resultados concretos e prontos para produção já nas primeiras etapas da jornada. Os projetos do LiftOff têm como objetivo ajudar os clientes a conquistar:

  • Uma landing zone Snowflake segura e escalável: estabelecendo a base para o novo ambiente.

  • Cronogramas de migração e documentação de arquitetura: fornecendo um roteiro técnico claro.

  • Planos de governança e mitigação de riscos: abordando segurança e conformidade desde o primeiro dia.

  • Amostras de código convertido: comprovando a viabilidade técnica da migração.

  • Um caminho claro até a produção: indo além da teoria para uma implementação em larga escala.

O LiftOff ajuda clientes e parceiros a enfrentar juntos as perguntas mais difíceis sobre migração:

  • Como migrar com segurança sem interromper os negócios?

  • Como é uma arquitetura moderna da Snowflake para as nossas necessidades específicas?

  • Com que rapidez podemos ver retorno sobre esse investimento?

Ao combinar a expertise dos parceiros com as melhores práticas comprovadas da Snowflake, o LiftOff é projetado para ajudar as migrações a começar com uma base sólida, tornando o caminho para a modernização em larga escala mais estruturado e fácil de planejar.

Pronto para começar?

Assista ao Snowflake Connect: Analytics sob demanda para ver o programa em ação e saber como garantir recursos para a sua próxima migração.

Webinar

Snowflake Connect: Analytics

Ouça especialistas da Snowflake falarem sobre implementações reais que transformaram a tomada de decisões em diversos setores. Descubra estratégias comprovadas para migrar e modernizar data warehouses herdados, otimizar a performance de consultas e criar ecossistemas de análise de dados que se adaptam às necessidades do seu negócio.
Autoria:
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Amy Kodl
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