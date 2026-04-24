Seja você o líder de uma organização que quer aproveitar ao máximo a IA e a análise de dados em tempo real, ou um parceiro dedicado a guiar seus clientes nessa jornada, a complexidade de uma migração em larga escala pode gerar uma verdadeira "paralisia por análise". Os riscos são altos, e a percepção de risco costuma parecer ainda maior.

Por isso, temos o prazer de apresentar o Snowflake LiftOff, um programa desenvolvido especificamente para oferecer aos parceiros da Snowflake as ferramentas, os recursos e a estrutura colaborativa necessários para acelerar a jornada dos clientes rumo ao Snowflake AI Data Cloud.

Expertise compartilhada para acelerar o sucesso da migração

O Snowflake LiftOff é construído sobre um princípio simples: entregamos resultados melhores quando trabalhamos como uma equipe. O LiftOff reúne organizações prontas para modernizar seus ambientes e parceiros equipados com as melhores ferramentas da Snowflake e metodologias comprovadas, tudo com o suporte de especialistas da Snowflake que ajudam a estruturar os projetos com consistência e foco na redução de riscos.

O LiftOff é um modelo de entrega unificado, projetado para ajudar clientes, parceiros e a Snowflake a avançar juntos.

Da visão ao valor

O LiftOff capacita os parceiros da Snowflake a ajudar os clientes a alcançar resultados concretos e prontos para produção já nas primeiras etapas da jornada. Os projetos do LiftOff têm como objetivo ajudar os clientes a conquistar:

Uma landing zone Snowflake segura e escalável: estabelecendo a base para o novo ambiente.

Cronogramas de migração e documentação de arquitetura: fornecendo um roteiro técnico claro.

Planos de governança e mitigação de riscos: abordando segurança e conformidade desde o primeiro dia.

Amostras de código convertido: comprovando a viabilidade técnica da migração.

Um caminho claro até a produção: indo além da teoria para uma implementação em larga escala.

O LiftOff ajuda clientes e parceiros a enfrentar juntos as perguntas mais difíceis sobre migração:

Como migrar com segurança sem interromper os negócios?

Como é uma arquitetura moderna da Snowflake para as nossas necessidades específicas?

Com que rapidez podemos ver retorno sobre esse investimento?

Ao combinar a expertise dos parceiros com as melhores práticas comprovadas da Snowflake, o LiftOff é projetado para ajudar as migrações a começar com uma base sólida, tornando o caminho para a modernização em larga escala mais estruturado e fácil de planejar.

Pronto para começar?

Assista ao Snowflake Connect: Analytics sob demanda para ver o programa em ação e saber como garantir recursos para a sua próxima migração.