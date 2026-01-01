Chamando todos os desenvolvedores: trabalhe com IA e aplicações na prática durante a conferência da Snowflake para desenvolvedores

Teremos uma programação repleta de demonstrações práticas, palestras inspiradoras e um bootcamp de IA generativa. Sobram motivos para participar do evento. Mas, se necessário, aqui estão mais alguns desses motivos para convencer você a participar.

Tenha acesso, em primeira mão, e descubra todos os detalhes dos novos e incríveis recursos do Snowflake.

A keynote de abertura com Sridhar Ramaswamy, CEO da Snowflake, incluirá análises dos lançamentos mais recentes com Christian Kleinerman, EVP of Product da Snowflake, além de demonstrações de novos recursos. Você poderá se aprofundar nesses grandes lançamentos de produtos participando de uma das seis sessões com as novidades do Snowflake que acontecerão após a keynote. De Snowflake Native Apps ao aprendizado de máquina, certamente haverá algo novo para todos.

Escute o Dr. Andrew Ng falar sobre IA, agentes e como mobilizar dados não estruturados.

Andrew Ng, um dos principais pesquisadores de IA, fundador da DeepLearning.AI e presidente executivo da LandingAI, tem sido um dos principais defensores dos agentes de IA e dos fluxos de trabalho agênticos, os processos iterativos de vários agentes de IA colaborando para resolver problemas e, em última análise, realizar tarefas complexas automaticamente. Ouça-o falar sobre o poder da IA, o potencial para agentes e como a função crescente dos dados não estruturados vai moldar a forma como automatizamos processos e criamos apps em todos os setores.

Participe do bootcamp de IA generativa e crie seu próprio chatbot RAG.

Esta sessão será em duas partes. No primeiro dia, os especialistas em IA/ML da Snowflake, Carlos Carrero e Arun Agarwal, analisam como criar com facilidade e segurança análises de autoatendimento baseadas em IA usando o Cortex Analyst, que transforma perguntas de linguagem natural em consultas SQL, fornecendo respostas rápidas e precisas sem depender de equipes técnicas.

No segundo dia, você aprenderá a criar aplicações sofisticadas de IA usando RAG e Snowflake Cortex Search. Você vai descobrir as maravilhas do RAG (Menos alucinações! Boa relação custo-benefício! Eficiência!) e como aplicá-lo em sua própria base de documentos sem orquestração, integrações ou infraestrutura de gerenciamento complexas. Depois disso, você criará uma aplicação completa de RAG usando o Cortex Search e o Cortex AI com os principais LLMs, incluindo o desenvolvimento de interfaces de chat para testar, criar um protótipo e, por fim, implementar, desenvolvendo uma aplicação que os usuários empresariais podem realmente usar. Como prêmio por todo o esforço, você receberá um belo crachá BUILD 2024 Gen AI Bootcamp. Não perca essa chance!

Trabalhe na prática com as ferramentas como Pandas, Document AI e Snowflake Notebooks.

As sessões práticas e as demonstrações criadas por (e para) desenvolvedores são o diferencial da BUILD em relação a outras conferências de desenvolvimento. Conheça melhor alguns dos recursos mais populares do Snowflake, como o Document AI. Ou opte por aprender a configurar pipelines automatizados, desde o pré-processamento no Snowflake, e classificação e extração com o Document AI, até a criação de apps fáceis de usar no Streamlit. Tudo para facilitar mais do que nunca a obtenção de insights a partir de documentos. Aprenda a criar apps de IA de nível corporativo e implementá-los com o Snowpark Container Services, o que simplifica o processo e acelera o tempo de retorno. E, para todos os desenvolvedores de Python, não perca o laboratório conduzido por instrutor, onde você aprenderá a criar um pipeline de dados completo de forma contínua em Python usando o Snowflake Notebooks com a Snowflake Pandas API.

Você também poderá conhecer melhor as ferramentas e as tecnologias que funcionam com o Snowflake. Participe das conversas aprofundadas e das sessões práticas com empresas parceiras, como a Microsoft, que mostrará como o Cortex Search se integra ao Fabric Notebooks, e a NVIDIA, cujo NeMo Retriever melhora os recursos de RAG do Snowflake. A Mistral mostrará seu Large LLM, disponível no Cortex, e a Kumo AI mostrará sua avançada aplicação preditiva de IA. A LangChain também estará presente demonstrando como sua biblioteca low-level, o LangGraph, pode ajudar a criar agentes de IA autônomos e confiáveis.

Analise as questões sobre o código aberto.

Neste painel geral com Kasia Sitkiewicz, Staff Product Manager da Github, e Katie Bauer, Senior Director of Data da GlossGenius, vamos desconstruir os problemas de dados mais complexos que afetam os desenvolvedores de hoje. Vamos avaliar se um modelo de IA está "se alimentando bem" e, para começar, como você pode identificar isso, e examinar as diferenças entre IA de código aberto e IA acessível, considerando os prós e os contras de cada um. Também discutiremos a migração para uma arquitetura de lakehouse: como isso mudará o funcionamento dos dados? É necessário mudar a forma como sua equipe trabalha? Junte-se a nós nesta sessão que certamente será uma discussão animada e com muitos insights.

Mais um item: melhore suas habilidades (e sua rede de contatos) comparecendo, pessoalmente, junto com outros desenvolvedores.

Como se todas as sessões virtuais não fossem motivadoras o suficiente, já falamos da oportunidade de acompanhá-las presencialmente? Entendemos o valor do contato pessoal com outros desenvolvedores. Por isso, vamos realizar mais de 25 BUILD Meetups em todo o mundo, onde os participantes vão descobrir ainda mais como desenvolver usando o Snowflake. Além de participar de um laboratório prático com Cortex AI e a oportunidade de ganhar um crachá, você aprenderá sobre projetos inovadores de outros desenvolvedores, engenheiros e cientistas de dados e comprovará a vantagem que é ter uma comunidade Snowflake perto de você.

Haverá ainda muito mais acontecendo durante a BUILD, então inscreva-se agora em sua região em snowflake.com/build. Para os profissionais que trabalham na área de EMEA e APJ, não perca as conferências BUILD presenciais e a oportunidade de ter acesso às mais recentes inovações do Snowflake. Quer você participe de forma virtual ou presencial, lembre-se de conferir a agenda e começar a planejar seu cronograma. Assim, você tem a certeza de estar tirando o máximo proveito do evento deste ano!