유정은 오래될수록 탄화수소 생산량이 감소하는 경향이 있으므로 석유 및 가스 회사는 기존의 유정 성과를 최적화하는 동시에 향후 확장 계획을 수립해야 합니다. Devon Energy의 기술 관리자인 Jonathan White의 말처럼 이 사업은 “늘 시간과 시추 일정에 쫓깁니다.”

따라서 유정 생산과 자본 투자에 영향을 미치는 의사 결정에는 시기적절하고 신뢰할 수 있는 데이터가 필수적입니다. Devon Energy는 다른 솔루션으로 세 차례나 시도했으나 결국 탄력적인 규모, 동시성 및 탁월한 성능을 제공하는 Snowflake의 AI 데이터 클라우드를 선택하여 회사의 엔터프라이즈 데이터 웨어하우스 및 데이터 레이크로 사용하고 있습니다.

Devon Energy는 또한 자사의 SAP ERP 시스템 등 30개가 넘는 소스의 데이터를 통합하여 직원들이 전사 데이터의 95%에 액세스할 수 있도록 데이터 민주화를 실현했습니다. 분석에 대한 액세스가 확대됨에 따라 팀은 이제 굴착 장비 효율부터 향후 부지 선택에 이르는 모든 사항에 대한 결정을 더욱 빠르게, 더 많은 정보에 입각하여 내릴 수 있게 되었습니다. 아울러 Snowflake Secure Data Sharing을 통해 S&P Global Commodity Insights 및 Peloton과 같은 공급업체의 데이터에 액세스하는 방법도 편리해졌습니다.

현재 Devon Energy는 Snowflake에서 제공하는 데이터 허브를 활용하여 월 1,000명 이상의 사용자와 약 900만 개의 쿼리를 지원하고 있습니다. Devon Energy의 리드 시스템 분석가인 Clark Thomas는 “Snowflake 사용량이 크게 증가하고 있으며 그 원동력은 분석”이라고 말합니다.