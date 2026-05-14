Snowflake Energy Solutions: 데이터로 여는 에너지의 미래

에너지 산업은 전례 없는 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 석유 및 가스 부문과 전력 및 유틸리티 부문 전반에서 기업들은 노후화된 인프라 관리, 시장 변동성, 저탄소 에너지 시스템으로의 전환이라는 과제에 직면한 동시에, 더 높은 신뢰성, 안전성 및 효율성을 제공해야 하는 요구에 직면해 있습니다. 이와 함께 에너지 운영 전반에서 생성되는 데이터의 양, 속도, 다양성은 계속해서 증가하고 있으며, 엔터프라이즈 시스템과 시장 데이터는 물론, 센서, 설비 및 현장 운영에서 발생하는 데이터까지 그 범위도 점점 넓어지고 있습니다.

많은 에너지 기업이 직면한 문제는 데이터 부족이 아닙니다. 핵심은 IT, OT 및 IoT 시스템 전반에 흩어진 데이터를 충분히 빠르게 통합하고 활용해, 실시간 의사 결정을 지원하는 데 있습니다.

AI 도입 가속화에 박차를 가하는 에너지 기업

이러한 요구에 대응하기 위해 에너지 기업들은 생산 운영 전반에 AI와 고급 분석을 직접 적용하는 방향으로 빠르게 전환하고 있습니다. 지난 1년간 Snowflake 에너지 고객의 AI 도입은 두 배 이상 증가했으며, 생산 환경에서의 AI 워크로드는 120%, 실제 운영 환경에 배포된 AI 활용 사례는 113% 늘어났습니다. 또한 에너지 기업의 Snowflake 전체 사용량은 전년 대비 41% 증가했는데, 이는 복잡한 운영 환경 전반에서 더 빠른 인사이트, 강화된 거버넌스, 그리고 준실시간 수준의 가시성에 대한 수요가 확대되고 있음을 보여줍니다.

이러한 성장세는 시장의 근본적인 변화를 시사합니다. 에너지 업계 리더들은 더 이상 분산된 분석에 머무르지 않고, AI 기반 의사 결정을 대규모로 지원할 수 있는 통합 데이터 기반으로 이동하고 있습니다.

제조 산업 AI 데이터 클라우드를 통해 제공되는 Energy Solutions

에너지 산업의 복잡성이 커지는 가운데, Snowflake는 에너지 산업에 특화된 솔루션인 Energy Solutions를 Snowflake의 제조 산업 AI Data Cloud 내에 새롭게 선보입니다. Energy Solutions는 석유 및 가스와 전력 및 유틸리티 전반의 에너지 가치 사슬을 아우르며, 탐사와 발전부터 송전, 트레이딩, 리테일 공급에 이르는 전 과정을 지원합니다.

Snowflake의 AI 데이터 클라우드를 기반으로 구축된 Energy Solutions는 IT, OT, IoT 시스템은 물론, 서드 파티 및 엔터프라이즈 플랫폼 전반의 데이터를 하나의 통합된 데이터 기반으로 연결하고, 일관된 거버넌스를 적용하도록 설계되었습니다. 운영, 시장 및 비즈니스 데이터 간의 사일로를 해소함으로써, 에너지 기업은 자산 집약적인 운영 환경 전반에서 신뢰성을 높이고, 안전성과 규정 준수를 강화하며, 더 빠르고 정확한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

또한 Snowflake Energy Solutions는 SAP를 비롯한 ERP 및 공급망 플랫폼 등, 에너지 기업이 이미 활용 중인 엔터프라이즈 시스템과도 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. 이는 Snowflake와 SAP가 최근 발표한 SAP Business Data Cloud 중심의 파트너십을 바탕으로 하며, 이를 통해 에너지 기업은 SAP의 비즈니스 데이터와 Snowflake 내의 운영 및 현장 데이터를 안전하게 연결할 수 있습니다. 그 결과, 재무, 상업 및 운영 전반을 아우르는 일관된 관점을 확보해, 계획 수립부터 운영, 성과 관리에 이르기까지 더 나은 의사 결정을 지원합니다.

Energy Solutions가 에너지 기업에 제공하는 가치

Energy Solutions는 에너지 기업이 분산된 데이터 환경에서 벗어나 실행 가능한 인사이트를 도출할 수 있도록 설계되었으며, 다음 세 가지 핵심 영역에서 성과를 제공합니다.

생태계 전반에 걸친 안전하고 체계적인 데이터 관리: 에너지 기업은 지역과 조직 전반에 걸쳐 자체 데이터, 운영 데이터, 파트너 데이터를 안전하게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 거버넌스와 규정 준수를 강화하고, 핵심 인프라에 대한 보호 수준을 높일 수 있습니다.

탄력적인 운영을 위한 AI-Ready 데이터: 운영, 자산 및 환경 데이터를 준실시간으로 연결함으로써, 장애 발생 전 징후를 선제적으로 감지하여 대응할 수 있습니다. 또한 현장 인력의 안전을 강화하고, 가동 중지 시간을 줄이며, 서비스 복구 속도를 높일 수 있습니다.

변동성이 큰 시장에서 더 빠르고 현명한 의사 결정 지원: 통합된 운영, 상업 및 시장 데이터를 기반으로 보다 정확한 예측과 효과적인 리스크 관리가 가능해지며, 수익을 안정화하고 장기적인 성과를 개선하는 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.

이러한 역량을 통해 에너지 기업은 사후 대응 중심의 의사 결정에서 벗어나, 선제적이며 AI를 기반으로 한 운영 방식으로 전환할 수 있습니다.

에너지 수명 주기 전반에서의 고객 성과

에너지 기업들은 이미 Snowflake AI 데이터 클라우드를 활용해 운영을 현대화하고, AI를 확장하며, 가시적인 성과를 창출하고 있습니다.

Siemens Energy는 Snowflake Cortex AI를 활용해 수십 년간 축적된 종이 기반 문서를 디지털화하고 있으며, 80만 페이지가 넘는 엔지니어링 및 운영 관련 지식을 AI 기반 챗봇을 통해 검색할 수 있도록 했습니다. 신뢰할 수 있는 데이터에 대한 접근을 조직 전반으로 확대함으로써, Siemens Energy는 글로벌 조직에 걸쳐 설계 최적화, 교육 및 혁신을 가속화하고 있습니다.

Expand Energy는 비즈니스 시스템과 현장 데이터 간의 사일로를 해소하기 위해 Snowflake를 도입했으며, 이를 통해 엔지니어링 및 운영 팀 전반에서 셀프서비스 분석 환경을 구현할 수 있었습니다. 데이터를 중앙화하고 Snowpark를 통해 머신러닝을 적용함으로써, 예측 프로세스를 간소화하고 모니터링을 자동화했으며, 인프라 복잡성도 크게 줄였습니다. 클러스터와 파이프라인 관리 중심의 운영 방식에서 벗어나 제로 유지 관리 모델로 전환한 결과, 팀은 인사이트와 혁신에 더 집중할 수 있게 되었고, 단일 사업부에서만 연간 1,000시간 이상의 업무 시간을 절감하는 성과를 거두었습니다.

IGS Energy는 Snowflake를 활용해 ML 기반 수요 예측을 대규모로 운영하며, 수십만 개의 개별 모델을 단일 통합 모델로 전환했습니다. 이 접근 방식을 통해 정확도를 유지하면서도 학습 비용을 75% 절감하고, 수십만 고객을 대상으로 더 빠르고 유연한 예측을 실현할 수 있었습니다.

EnergyHub는 Snowflake를 활용해 가상 발전소(VPP)에 준실시간 인사이트를 제공하며, 분산 에너지 자원 전반에서 전력 수급 균형을 지원하고 있습니다. 또한, Snowflake 도입 이후 처리 데이터 규모를 세 배로 늘렸고, 고객의 인사이트 도출 소요 시간을 최대 55%까지 개선했습니다. 이를 통해 유틸리티 기업은 VPP 프로그램 구축과 확장을 수개월 내에 추진할 수 있게 되었습니다.

에너지 산업을 위해 설계된 생태계

Snowflake의 Energy Solutions는 Snowflake에서 네이티브로 실행되는 30개 이상의 파트너 솔루션으로 구성된 생태계를 기반으로 합니다. 이를 통해 에너지 기업은 석유·가스 및 전력·유틸리티 전반에서 가치 실현 속도를 높일 수 있습니다. 이러한 솔루션은 산업 데이터 수집, 그리드 및 자산 인텔리전스, 지리공간 분석, AI 기반 예측 등 다양한 영역을 포괄하며, 별도의 맞춤형 통합이나 데이터 이동 없이도 산업 특화 과제를 효과적으로 해결할 수 있도록 지원합니다.

주요 기술 및 산업 파트너로는 SAP, Siemens, Itron, CARTO, Palantir, AVEVA, Cognite, Sigma, EY, Deloitte가 있으며, Cirrus Link, HighByte, Streamline Controls와 같은 산업 및 OT 데이터 전문 파트너들도 포함됩니다. 이러한 파트너들은 Snowflake 플랫폼을 기반으로 에너지 산업에 특화된 애플리케이션을 확장해, 그리드 계획 수립과 예측 유지 보수부터 시장 분석과 운영 최적화에 이르기까지 다양한 활용 사례를 지원합니다.

출시 파트너인 Amazon Web Services(AWS)는 Snowflake와의 협력을 바탕으로, 에너지 기업이 복잡하고 자산 집약적인 운영 환경 전반에서 데이터와 AI 활용 방식을 현대화할 수 있도록 함께하고 있습니다. 양사는 석유 및 가스, 전력 및 유틸리티 부문의 에너지 고객과 긴밀히 협력하고 있으며, DTECH 2026을 비롯한 다양한 자리에서 데이터 기반 에너지 시스템의 미래에 대해 업계 리더들과 논의를 이어갈 예정입니다.

다음 단계

Snowflake Energy Solutions는 에너지 기업이 데이터를 통합하고, AI를 신뢰할 수 있는 방식으로 적용하며, 점점 더 복잡하고 역동적인 산업 환경에 대응하여 운영 방식을 현대화할 수 있도록 지원합니다.

자세히 알아보기:

DTECH 2026에서 Snowflake 및 AWS와 함께 데이터와 AI가 에너지의 미래를 어떻게 형성하고 있는지 확인해 보세요.