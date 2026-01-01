Applications를 위한 Snowflake

모든 프로그래밍 언어로 구축이 가능하며, GPU와 같은 구성 가능한 하드웨어와 Snowpark Container Service로 실행할 수 있습니다.

LLM을 실행하거나 UI 또는 API를 호스팅하는 경우에도 통합 이미지 레지스트리를 통해 복잡성 없이 배포할 수 있습니다.