테크놀로지 산업
사용 사례
Applications를 위한 Snowflake
완전 관리형 데이터 및 AI 인프라와 제로 카피 통합을 통해
확장 가능하고 데이터 집약적인 애플리케이션을 구축, 배포 및 상용화하세요
통합 플랫폼으로애플리케이션을 더 빠르게 구축
아키텍처를 간소화하여 임베디드 분석부터 생성형 AI까지 다양한 기능을 더 빠르게 출시할 수 있습니다.
손쉽게 확장하며 보안 적용
완전 관리형 서비스로 운영 부담을 줄이고 성능을 높일 수 있습니다.
제품의 원활한 통합 및 배포
여러 클라우드의 클라이언트 환경에서 데이터와 앱을 손쉽게 통합할 수 있으며, Snowflake에서 제품을 직접 상용화하여 비즈니스 성장을 도모할 수 있습니다.
작동 방식
원활한 규모 조정을 실현하는탄력적인 멀티 클러스터 컴퓨팅
경합이나 성능 문제 없이 자동으로 규모를 조정하고 리소스를 분리하여 운영 중단 없는 개발을 보장합니다. 초당 소비 가격 책정으로 오버 프로비저닝을 방지할 수 있습니다.
완전 관리형 서비스로SRE 및 DevOps 부담 절감
Snowflake의 완전 관리형 서비스는 클라우드와 리전 전반에서 복제, 튜닝 및 암호화 등의 자동화와 상시 가용성을 제공합니다.
Snowflake에서 안전한컨테이너 관리 및 배포 실현
모든 프로그래밍 언어로 구축이 가능하며, GPU와 같은 구성 가능한 하드웨어와 Snowpark Container Service로 실행할 수 있습니다.
LLM을 실행하거나 UI 또는 API를 호스팅하는 경우에도 통합 이미지 레지스트리를 통해 복잡성 없이 배포할 수 있습니다.
분석 및 트랜잭션 데이터 활용
Hybrid Table을 사용하면 Snowflake 내에서 분석 쿼리와 함께 1초 내에 연산이 가능하므로 여러 데이터베이스를 운영하고 동기화할 필요성이 줄어듭니다.
AI 데이터 클라우드 전반에서풀스택 앱 배포 및 수익화
Snowflake Native App Framework를 사용하면 풀스택 앱을 구축한 다음 Snowflake Marketplace를 통해 여러 Snowflake 고객에게 배포하여 수익화할 수 있습니다.
Snowflake Native App은 고객의 Snowflake 계정에서 실행되므로 데이터 이동 없이 수익 개선 실현이 가능합니다.
자동화된 배포 워크플로우 및선언적 DevOps로엔지니어링 효율성 향상
데이터베이스 변경 관리†와 Snowflake CLI로 효율성을 높이세요. Python API로 맞춤형 워크플로를 구축하고 Snowflake Git Integration을 통해 기존 CI/CD 파이프라인과 원활하게 통합할 수 있습니다. Snowflake Trail은 앱과 데이터 파이프라인을 손쉽게 모니터링하고 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
고객의 목소리
업계를 선도하는 애플리케이션은 Snowflake를 활용합니다
“지연 시간이 단축된 덕분에 고객은 수백 가지의 다양한 시나리오를 매우 짧은 시간 안에 실행할 수 있게 되었습니다. 이전에는 몇 주까지는 아니지만 최소 며칠은 걸렸던 작업을 이제 단 몇 분 만에 완료할 수 있습니다.”
Gurdip Singh
Chief Product Officer, Blue Yonder
- 10배 개념 증명 처리 속도 향상
- 20% 개념 증명 비용 절감
Snowflake30일 무료 평가판지금 체험하기
- 400달러(USD) 상당의 무료 사용 크레딧 제공
- 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
- 핵심 데이터 워크로드의 활성화 실현