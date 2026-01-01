Snowparkコンテナサービスにより、任意のプログラミング言語による構築後に、GPUなどの構成可能なハードウェアを使用した実行が可能になります。

LLMの実行時や、UIまたはAPIをホストする際に、統合されたイメージレジストリを使用して簡単に展開できます。