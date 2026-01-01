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「お昼休みに学ぶ」Snowflake入門シリーズ：5月20日〜22日開催（オンライン）

これから始めるAIデータ活用

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アプリケーションとコラボレーション
概要
HorizonカタログSnowflakeマーケットプレイスSnowflake Trail
アプリケーションゼロETLデータシェアリングインターナルマーケットプレイス
リソース

ユースケース

アプリケーションのための Snowflake

フルマネージド型のデータおよびAIインフラストラクチャとゼロコピー統合により、スケーラブルでデータ集約的なアプリケーションを構築、配布、商品化します。

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Forbes Global 2000企業のうち745社がSnowflakeを利用*

アプリケーションの統合プラットフォームによる構築の迅速化

アーキテクチャを合理化して、埋め込みアナリティクスから生成AIまで、さまざまな機能の迅速な提供を可能にします。

容易なスケーリングとセキュリティ

フルマネージドサービスで運用負荷を軽減し、パフォーマンスを改善します。

プロダクトのシームレスな統合と配布

複数のクラウドにまたがるクライアント環境でデータやアプリを簡単に統合し、Snowflake上で直接商品化してビジネスを成長させることができます。

メカニズム

伸縮性のあるマルチクラスターコンピュートによるシームレスなスケーリング

自動的にスケーリングされるため、競合やパフォーマンスの問題について心配する必要がありません。リソースが分離されるため、中断のない開発が実現します。秒単位の従量課金を採用しているため、オーバープロビジョニングを回避できます。

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Snowflake Managed Visual

Reduce SRE and DevOps burden with a fully managed service

Snowflakeのフルマネージドサービスは、オールウェイズオンの可用性を提供します。さらに、レプリケーション、チューニング、暗号化などを複数のクラウドとリージョンにわたって自動化できます。

ライブデモに参加する

Snowflake内のコンテナのセキュアな管理と展開

Snowparkコンテナサービスにより、任意のプログラミング言語による構築後に、GPUなどの構成可能なハードウェアを使用した実行が可能になります。

LLMの実行時や、UIまたはAPIをホストする際に、統合されたイメージレジストリを使用して簡単に展開できます。

ガイドを見る
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analytical visual

分析データとトランザクションデータの同時使用

ハイブリッドテーブルを使用すると、Snowflake内から離れることなく、1秒未満のポイント操作を分析クエリと並行して実行できます。これにより、複数のデータベースの操作や同期の必要性が減少します。

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AIデータクラウド全体にわたるフルスタックアプリの配布と収益化

Snowflakeネイティブアプリフレームワークにより、フルスタックアプリを構築し、Snowflakeマーケットプレイスを通じて何千ものSnowflakeユーザーに配布して収益化できます。 

Snowflakeネイティブアプリは顧客のSnowflakeアカウントで実行されるため、顧客はデータを移動する必要がありません。これにより、収益の向上を期待できます。

ネイティブアプリの詳細を見る
Marketplace screenshot
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自動化された展開ワークフローと宣言型DevOpsによる、エンジニアリングの大幅な効率改善

データベース変更管理とSnowflake CLIで効率を改善します。Python APIを使用してカスタマイズされたワークフローを構築し、Snowflake Git統合を通じて既存のCI/CDパイプラインとシームレスに統合できます。Snowflake Trailを使用して、アプリやデータパイプラインのモニタリングとトラブルシューティングを簡単に実行できます。

snowflake trailについて知る
Powered by Snowflake

お客様のアプリとSnowflakeのプラットフォームが創造する新たな価値

業界をリードするアプリケーションは、Powered by Snowflakeを活用しています。ほかの組織による構築の様子をチェックし、お客様独自の構築方法の参考にすることができます。

お客様の声

Powered by Snowflakeを活用した 業界をリードするアプリケーション

テクノロジー

「大幅にレイテンシーが低減したことで、当社のお客様は短時間で何百もの異なるシナリオを実行できるようになりました。これまでは組み立てに、数週間とまではいかなくても数日はかかっていました。今は数分で完了できます」

—Gurdip Singh氏
Blue Yonder最高製品責任者

  • 10倍PoCでの処理速度の向上率
  • 20%PoCでのコスト削減率
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