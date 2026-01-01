テクノロジー
ユースケース
アプリケーションのための Snowflake
フルマネージド型のデータおよびAIインフラストラクチャとゼロコピー統合により、スケーラブルでデータ集約的なアプリケーションを構築、配布、商品化します。
アプリケーションの統合プラットフォームによる構築の迅速化
アーキテクチャを合理化して、埋め込みアナリティクスから生成AIまで、さまざまな機能の迅速な提供を可能にします。
容易なスケーリングとセキュリティ
フルマネージドサービスで運用負荷を軽減し、パフォーマンスを改善します。
プロダクトのシームレスな統合と配布
複数のクラウドにまたがるクライアント環境でデータやアプリを簡単に統合し、Snowflake上で直接商品化してビジネスを成長させることができます。
メカニズム
伸縮性のあるマルチクラスターコンピュートによるシームレスなスケーリング
自動的にスケーリングされるため、競合やパフォーマンスの問題について心配する必要がありません。リソースが分離されるため、中断のない開発が実現します。秒単位の従量課金を採用しているため、オーバープロビジョニングを回避できます。
Reduce SRE and DevOps burden with a fully managed service
Snowflakeのフルマネージドサービスは、オールウェイズオンの可用性を提供します。さらに、レプリケーション、チューニング、暗号化などを複数のクラウドとリージョンにわたって自動化できます。
Snowflake内のコンテナのセキュアな管理と展開
Snowparkコンテナサービスにより、任意のプログラミング言語による構築後に、GPUなどの構成可能なハードウェアを使用した実行が可能になります。
LLMの実行時や、UIまたはAPIをホストする際に、統合されたイメージレジストリを使用して簡単に展開できます。
分析データとトランザクションデータの同時使用
ハイブリッドテーブルを使用すると、Snowflake内から離れることなく、1秒未満のポイント操作を分析クエリと並行して実行できます。これにより、複数のデータベースの操作や同期の必要性が減少します。
AIデータクラウド全体にわたるフルスタックアプリの配布と収益化
Snowflakeネイティブアプリフレームワークにより、フルスタックアプリを構築し、Snowflakeマーケットプレイスを通じて何千ものSnowflakeユーザーに配布して収益化できます。
Snowflakeネイティブアプリは顧客のSnowflakeアカウントで実行されるため、顧客はデータを移動する必要がありません。これにより、収益の向上を期待できます。
自動化された展開ワークフローと宣言型DevOpsによる、エンジニアリングの大幅な効率改善
データベース変更管理†とSnowflake CLIで効率を改善します。Python APIを使用してカスタマイズされたワークフローを構築し、Snowflake Git統合を通じて既存のCI/CDパイプラインとシームレスに統合できます。Snowflake Trailを使用して、アプリやデータパイプラインのモニタリングとトラブルシューティングを簡単に実行できます。
お客様の声
Powered by Snowflakeを活用した 業界をリードするアプリケーション
「大幅にレイテンシーが低減したことで、当社のお客様は短時間で何百もの異なるシナリオを実行できるようになりました。これまでは組み立てに、数週間とまではいかなくても数日はかかっていました。今は数分で完了できます」
—Gurdip Singh氏
Blue Yonder最高製品責任者
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