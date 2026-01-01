Snowflake pour les applications

Développez dans le langage de programmation de votre choix, puis passez à l’exécution à l’aide de composants matériels configurables, tels que des GPU, avec Snowpark Container Services.

Que ce soit pour exécuter des LLM ou pour héberger des interfaces utilisateur ou des API, profitez d’un déploiement simple reposant sur un registre d’images intégré.