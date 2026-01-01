Technologie
Cas d’usage
Snowflake pour les applications
Créez, distribuez et monétisez des applications évolutives riches en données grâce à une infrastructure d’IA et de données entièrement gérée et à l’intégration zéro copie.
Créez vos applications plus vite avec une plateforme unique
Simplifiez votre architecture pour distribuer vos fonctionnalités plus rapidement, de l’analyse intégrée à l’IA générative.
Évoluez facilement et en toute sécurité
Réduisez votre charge opérationnelle grâce à un service entièrement géré et bénéficiez de performances élevées.
Intégrez et distribuez des produits de manière transparente
Intégrez facilement des données et des applications dans des environnements clients, quel que soit le cloud, et commercialisez vos produits directement sur Snowflake pour développer votre activité.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Adaptez‑vous facilement grâce au calcul multi‑cluster élastique
Bénéficiez d’une mise à l’échelle automatique sans problème de conflit ni de performance, et isolez les ressources pour permettre un développement sans perturbation. Avec un modèle de consommation basé sur une tarification à la seconde, vous évitez de surprovisionner vos capacités.
Réduisez la charge SRE et DevOps à l’aide d’un service entièrement géré
Le service entièrement géré de Snowflake offre une disponibilité permanente, ainsi que des automatisations, telles que la réplication, le réglage et le chiffrement, à travers tous les clouds et toutes les régions.
Gérez et déployez vos conteneurs dans Snowflake en toute sécurité
Développez dans le langage de programmation de votre choix, puis passez à l’exécution à l’aide de composants matériels configurables, tels que des GPU, avec Snowpark Container Services.
Que ce soit pour exécuter des LLM ou pour héberger des interfaces utilisateur ou des API, profitez d’un déploiement simple reposant sur un registre d’images intégré.
Exploitez conjointement vos données analytiques et transactionnelles
Avec les Hybrid Tables, vous pouvez exécuter des opérations en moins d’une seconde parallèlement à vos requêtes analytiques, le tout dans Snowflake, réduisant ainsi le besoin d’exécuter et de synchroniser plusieurs bases de données.
Distribuez et monétisez vos applications full‑stack dans tout l’AI Data Cloud
Avec l’environnement Snowflake Native App Framework, vous pouvez développer des applications full-stack, puis les distribuer (et les monétiser) à des milliers de clients Snowflake via la Marketplace Snowflake.
Les Snowflake Native Apps étant directement exécutées dans le compte Snowflake de vos clients, ces derniers n’ont pas besoin de déplacer leurs données. Quant à vous, vous augmentez vos marges.
Améliorez l’efficacité de l’ingénierie avec des flux de déploiement automatisés et un DevOps déclaratif
Améliorez l’efficacité de votre data engineering avec Database Change Management† et Snowflake CLI. Créez des flux de travail personnalisés avec les API Python et intégrez-les en toute transparence à votre pipeline CI/CD existant via l’intégration Git Snowflake. Avec Snowflake Trail, surveillez et dépannez facilement vos applications et vos pipelines de données.
Nos clients
Les applications phare tirent parti du programme Powered by Snowflake
Commencez votre essai gratuit de 30 jours
- 400 USD de crédits d’utilisation offerts pour commencer
- Accès immédiat à l’AI Data Cloud
- Prise en charge des workloads de données les plus stratégiques