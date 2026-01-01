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Caso d’uso

Snowflake perle applicazioni

Sviluppa, distribuisci e commercializza applicazioni scalabili e ad alta intensità di dati. Sfrutta un’infrastruttura dati e AI completamente gestita e un’integrazione zero-copy.

prova gratuita

751 aziende Forbes Global 2000 sono già su Snowflake*

Crea più velocemente le tue app con un’unica piattaforma

Semplifica la tua architettura per distribuire le funzionalità più velocemente, dall’analisi dei dati integrata all’AI generativa.

Scala con facilità e in sicurezza

Riduci il carico operativo e aumenta le prestazioni con un servizio completamente gestito.

Integra e distribuisci i prodotti in modo trasparente

Integra facilmente dati e app negli ambienti dei clienti in più cloud e commercializza i tuoi prodotti direttamente su Snowflake per far crescere il tuo business.

COME FUNZIONA

Scala automaticamente con la capacità di calcolo elastica multi‑cluster

Scala in modo automatico senza contesa di risorse o problemi di performance. Sviluppa senza interruzioni grazie all’isolamento delle risorse. Ed evita l’overprovisioning con il per‑second pricing a consumo di Snowflake.

leggi l’esperienza del cliente
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Snowflake Managed Visual

Riduci il carico di lavoro di SRE e DevOps con un servizio completamente gestito

Il servizio completamente gestito di Snowflake fornisce disponibilità sempre attiva e automazioni, come replica, tuning e crittografia, su più cloud e regioni.

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Gestisci e distribuisci i container in modo sicuro in Snowflake

Sviluppa in qualsiasi linguaggio di programmazione, quindi passa all’esecuzione utilizzando hardware configurabili come le GPU con Snowpark Container Services.

Che si tratti di eseguire LLM o dell’hosting di UI o API, puoi distribuire senza complessità tramite un registro di immagini integrato.

consulta la guida
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analytical visual

Utilizza insieme dati analitici e transazionali

Con le Hybrid Tables esegui le operazioni in meno di un secondo insieme alle tue query analitiche, tutto all'interno di Snowflake, riducendo la necessità di gestire e sincronizzare più database.

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Distribuisci e monetizza app full-stack in tutto l’AI Data Cloud

Snowflake Native App Framework consente di creare applicazioni full-stack, distribuirle e monetizzarle tramite il Marketplace Snowflake

Con le Snowflake Native App i tuoi clienti eseguono le applicazioni direttamente nel proprio account Snowflake senza dover trasferire i dati, mentre tu puoi ottimizzare la redditività.

scopri le native app
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Aumenta l’efficienza con workflow di distribuzione automatizzati e DevOps dichiarativo

Migliora l’efficienza del data engineering con il Database Change Management e la CLI di Snowflake. Crea workflow personalizzati con le API Python e integrali in modo trasparente nella tua pipeline CI/CD esistente tramite l’integrazione Git di Snowflake. Monitora e risolvi facilmente i problemi delle app e delle pipeline di dati utilizzando Snowflake Trail per l’osservabilità.

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Le applicazioni all’avanguardia sono Powered by Snowflake

Technology

“Grazie alla latenza ridotta, i nostri clienti possono gestire centinaia di scenari diversi in pochissimo tempo. Le operazioni che prima richiedevano svariati giorni, se non settimane, ora sono possibili nel giro di qualche minuto.”

Gurdip Singh
Chief Product Officer, Blue Yonder

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  • 20% Riduzione dei costi in fase di proof of concept
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