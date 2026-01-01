Ir al contenido

Snowflake Summit 26 1-4 de junio

Vive el futuro de los datos empresariales

registrarse ahora
aplicaciones y colaboración
panorama
Snowflake HorizonSnowflake MarketplaceSnowflake Trail
AplicacionesData sharing sin ETL
recursos

Caso de uso

Snowflake para Aplicaciones

Crea, distribuye y comercializa aplicaciones escalables, con un uso intensivo de los datos, gracias a una infraestructura de datos e IA totalmente gestionada y a una integración de copia cero.

empezar gratis

751 empresas de la lista Forbes Global 2000 usan Snowflake*

Crea tus aplicaciones más rápido con una plataforma unificada

Optimiza tu arquitectura para ofrecer funciones con mayor rapidez, desde analíticas integradas hasta IA generativa.

Escala aplicaciones con facilidad y seguridad

Reduce la carga operativa y aumenta el rendimiento con un servicio totalmente gestionado.

Integra y distribuye productos sin problemas

Integra fácilmente datos y aplicaciones en los entornos de los clientes, en distintas nubes, y comercializa tus productos directamente en Snowflake para hacer crecer tu negocio.

CÓMO FUNCIONA

Escala aplicaciones fácilmente gracias a la capacidad de cómputo multiclúster elástico

Escala aplicaciones automáticamente sin problemas de rendimiento o contención, y aísla recursos para garantizar un desarrollo sin interrupciones. Gracias al modelo de precios por segundo basado en el consumo evitarás el sobreaprovisionamiento.

leer la historia del cliente
how it works diagram
Snowflake Managed Visual

Reduce la carga de SRE y DevOps con un servicio totalmente gestionado

El servicio totalmente gestionado de Snowflake ofrece disponibilidad permanente y automatizaciones —como la replicación, el ajuste y el cifrado— en todas las nubes y regiones.

unirse a la demostración en directo

Gestiona e implementa contenedores de forma segura en Snowflake

Compila en cualquier lenguaje de programación y ejecuta tus creaciones con hardware configurable, como GPU, con Snowpark Container Services.

Tanto si ejecutas large language models (LLM) como si alojas interfaces de usuario (UI) o API, realiza la implementación sin dificultades mediante un registro de imágenes integrado.

ver la guía
how it works diagram
analytical visual

Utiliza los datos analíticos y transaccionales de manera conjunta

Gracias a Hybrid Tables, puedes ejecutar operaciones en menos de un segundo junto con tus consultas analíticas —todo ello en Snowflake—, lo que reduce la necesidad de operar y sincronizar varias bases de datos.

leer el blog

Distribuye y monetiza aplicaciones de pila completa en el AI Data Cloud

Con Snowflake Native App Framework, puedes desarrollar aplicaciones de pila completa a fin de distribuirlas y monetizarlas para miles de clientes de Snowflake en Snowflake Marketplace

Dado que Snowflake Native Apps se ejecuta en la cuenta de Snowflake de tu cliente, este no necesita mover sus datos, por lo que puedes mejorar tus márgenes.

más información sobre native apps
Marketplace screenshot
log diagram

Mejora la eficacia de la ingeniería con flujos de trabajo de implementación automatizados y DevOps declarativas

Mejora la eficiencia con Database Change Management y Snowflake CLI. Crea flujos de trabajo personalizados con las API de Python e intégralos sin problemas en tu flujo de integración y desarrollo continuos (CI/CD) existente mediante la integración de Git en Snowflake. Supervisa y soluciona los problemas de tus aplicaciones y flujos de datos fácilmente con Snowflake Trail.

más información sobre snowflake trail
POWERED BY SNOWFLAKE

Tu aplicación. Nuestra plataforma. El poder de los datos en tus manos.

Las aplicaciones líderes del sector son Powered by Snowflake. Explora lo que otras organizaciones han creado gracias este programa y aprende a crear tus aplicaciones.

Nuestros clientes

Las mejores aplicaciones son Powered by Snowflake

Tecnología

“Gracias a la reducción de la latencia, nuestros clientes pueden ejecutar cientos de escenarios diferentes en muy poco tiempo. Lo que antes les hubiera llevado días o incluso semanas, ahora es posible hacerlo en minutos”.

Gurdip Singh
Chief Product Officer, Blue Yonder

  • 10 veces mayor la velocidad de procesamiento en la prueba de concepto
  • 20 % de reducción de costes en la prueba de concepto
Leer el caso de éxito
Pfizer logo

Ponerse en marcha

Da el siguiente pasocon Snowflake

Empieza tu prueba gratuita de 30 días de Snowflake hoy

  • 400 USD de uso gratuito para empezar
  • Acceso inmediato al AI Data Cloud
  • Habilita tus workloads de datos más esenciales
empezar gratis

Where Data Does More

  • Prueba gratuita de 30 días
  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Cancela en cualquier momento 
empezar gratis (en)
ver demostración (en)

*A fecha de 31 de julio de 2025