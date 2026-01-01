Tecnología
Caso de uso
Snowflake para Aplicaciones
Crea, distribuye y comercializa aplicaciones escalables, con un uso intensivo de los datos, gracias a una infraestructura de datos e IA totalmente gestionada y a una integración de copia cero.
Crea tus aplicaciones más rápido con una plataforma unificada
Optimiza tu arquitectura para ofrecer funciones con mayor rapidez, desde analíticas integradas hasta IA generativa.
Escala aplicaciones con facilidad y seguridad
Reduce la carga operativa y aumenta el rendimiento con un servicio totalmente gestionado.
Integra y distribuye productos sin problemas
Integra fácilmente datos y aplicaciones en los entornos de los clientes, en distintas nubes, y comercializa tus productos directamente en Snowflake para hacer crecer tu negocio.
CÓMO FUNCIONA
Escala aplicaciones fácilmente gracias a la capacidad de cómputo multiclúster elástico
Escala aplicaciones automáticamente sin problemas de rendimiento o contención, y aísla recursos para garantizar un desarrollo sin interrupciones. Gracias al modelo de precios por segundo basado en el consumo evitarás el sobreaprovisionamiento.
Reduce la carga de SRE y DevOps con un servicio totalmente gestionado
El servicio totalmente gestionado de Snowflake ofrece disponibilidad permanente y automatizaciones —como la replicación, el ajuste y el cifrado— en todas las nubes y regiones.
Gestiona e implementa contenedores de forma segura en Snowflake
Compila en cualquier lenguaje de programación y ejecuta tus creaciones con hardware configurable, como GPU, con Snowpark Container Services.
Tanto si ejecutas large language models (LLM) como si alojas interfaces de usuario (UI) o API, realiza la implementación sin dificultades mediante un registro de imágenes integrado.
Utiliza los datos analíticos y transaccionales de manera conjunta
Gracias a Hybrid Tables, puedes ejecutar operaciones en menos de un segundo junto con tus consultas analíticas —todo ello en Snowflake—, lo que reduce la necesidad de operar y sincronizar varias bases de datos.
Distribuye y monetiza aplicaciones de pila completa en el AI Data Cloud
Con Snowflake Native App Framework, puedes desarrollar aplicaciones de pila completa a fin de distribuirlas y monetizarlas para miles de clientes de Snowflake en Snowflake Marketplace.
Dado que Snowflake Native Apps se ejecuta en la cuenta de Snowflake de tu cliente, este no necesita mover sus datos, por lo que puedes mejorar tus márgenes.
Mejora la eficacia de la ingeniería con flujos de trabajo de implementación automatizados y DevOps declarativas
Mejora la eficiencia con Database Change Management† y Snowflake CLI. Crea flujos de trabajo personalizados con las API de Python e intégralos sin problemas en tu flujo de integración y desarrollo continuos (CI/CD) existente mediante la integración de Git en Snowflake. Supervisa y soluciona los problemas de tus aplicaciones y flujos de datos fácilmente con Snowflake Trail.
Nuestros clientes
Las mejores aplicaciones son Powered by Snowflake
“Gracias a la reducción de la latencia, nuestros clientes pueden ejecutar cientos de escenarios diferentes en muy poco tiempo. Lo que antes les hubiera llevado días o incluso semanas, ahora es posible hacerlo en minutos”.
Gurdip Singh
Chief Product Officer, Blue Yonder
- 10 veces mayor la velocidad de procesamiento en la prueba de concepto
- 20 % de reducción de costes en la prueba de concepto
Empieza tu prueba gratuita de 30 días de Snowflake hoy
- 400 USD de uso gratuito para empezar
- Acceso inmediato al AI Data Cloud
- Habilita tus workloads de datos más esenciales