Zum Inhalt springen

Barc Data Fabric Survey 2026 - Results for Snowflake

jetzt lesen
applications und collaboration
übersicht
Horizon CatalogSnowflake MarketplaceSnowflake Trail
ApplikationenData Sharing ohne ETL
ressourcen

Anwendungsfall

Snowflake für Applikationen

Erstellen, verteilen und vermarkten Sie skalierbare, datenintensive Applikationen mit vollständig verwalteter Daten- und KI-Infrastruktur und Zero-Copy-Integration.

kostenlos starten

751 der Forbes Global 2000-Unternehmen nutzen Snowflake*

Schnellere Entwicklung dank einheitlicher Plattform für Ihre App

Optimieren Sie Ihre Architektur, um Funktionen schneller bereitzustellen – von integrierter Analytik bis hin zu generativer KI.

Einfache und sichere Skalierung

Reduzieren Sie den operativen Aufwand durch einen vollständig verwalteten Service und steigern Sie die Performance.

Nahtlose Integrierung und Vermarktung von Produkten

Integrieren Sie Daten und Apps mühelos in cloudübergreifende Kundenumgebungen und vermarkten Sie Ihre Produkte direkt auf Snowflake, um Ihr Geschäftsmöglichkeiten auszubauen.

SO FUNKTIONIERT ES

Nahtlose Skalierung dank elastischen Multi-Cluster-Rechenressourcen

Skalieren Sie automatisch, ohne dass es zu Konflikten oder Abstrichen bei der Performance kommt, und isolieren Sie Ressourcen, um eine ungestörte Entwicklung zu gewährleisten. Dank der sekundengenauen verbrauchsabhängigen Abrechnung wird eine Überbereitstellung vermieden.

customer story lesen
how it works diagram
Snowflake Managed Visual

Weniger SRE- und DevOps-Aufwand dank vollständig verwaltetem Service

Der vollständig verwaltete Service von Snowflake ist rund um die Uhr verfügbar und bietet cloud- und regionsübergreifend Automatisierungen an – darunter Replikation, Anpassung und Verschlüsselung.

an live-demo teilnehmen

Sichere Containerverwaltung und -bereitstellung in Snowflake

Verwenden Sie Ihre bevorzugte Programmiersprache für das Erstellen. Nutzen Sie dann konfigurierbare Hardware wie GPUs mit Snowpark Container Services für die Ausführung.

Unabhängig davon, ob Sie LLMs ausführen oder Benutzerschnittstellen oder APIs hosten – die unkomplizierte Bereitstellung erfolgt über eine integrierte Image-Registry.

dokumentation entdecken
how it works diagram
analytical visual

Kombination von analytischen und transaktionalen Daten

Mit Hybrid Tables können Sie parallel zu Ihren analytischen Abfragen Punktoperationen in Sekundenschnelle ausführen – und das alles innerhalb von Snowflake, ohne mehrere Datenbanken betreiben und synchronisieren zu müssen.

blogbeitrag lesen

Bereitstellung und Monetarisierung von Full-Stack-Apps in der AI Data Cloud

Mit dem Snowflake Native App Framework können Sie Full-Stack-Apps erstellen und diese dann über den Snowflake Marketplace an Tausende von Snowflake-Kunden vertreiben und monetarisieren. 

Da die Snowflake Native Apps direkt in den Snowflake-Konten Ihrer Kunden ausgeführt werden, müssen die Kunden ihre Daten nicht verschieben – und Sie können Ihre Margen verbessern.

mehr über native apps erfahren
Marketplace screenshot
log diagram

Effizienteres Engineering dank automatisierten Bereitstellungs-Workflows und deklarativen DevOps

Sorgen Sie für mehr Effizienz mit Database Change Management und Snowflake CLI. Erstellen Sie individuelle Workflows mit Python APIs und integrieren Sie sie nahtlos in Ihre bestehende CI/CD-Pipeline über die Snowflake Git Integration. Mit Snowflake Trail können Sie Apps und Daten-Pipelines mühelos überwachen und Fehler beheben.

mehr über snowflake trail erfahren
POWERED BY SNOWFLAKE

Ihre App. Unsere Plattform. Leistungsstarker Erfolg.

Branchenführende Applikationen sind Powered by Snowflake. Entdecken Sie, was andere Unternehmen entwickelt haben und wie Sie Ihre eigene App erstellen können.

Unsere Kunden

Führende Applikationen sind Powered by Snowflake

Technologie

„Dank der geringeren Latenz ist unsere Kundschaft in der Lage, hunderte verschiedene Szenarien in äußerst kurzer Zeit auszuführen. Was bisher viele Tage – oder sogar Wochen – dauerte, ist nun in wenigen Minuten erledigt.”

Gurdip Singh
Chief Product Officer, Blue Yonder

Customer Story lesen (Englisch)

  • 10-mal schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit im Proof of Concept
  • 20 % geringere Kosten im Proof of Concept
Customer Story lesen (Englisch)
Pfizer logo

Erste Schritte

Gehen Sie den nächsten Schrittmit Snowflake

Starten Sie noch heute Ihre kostenfreie 30-tägige Testversion

  • 400 $ kostenfreies Startguthaben
  • Erhalten Sie sofort Zugriff auf die AI Data Cloud
  • Setzen Sie Ihre wichtigsten Daten-Workloads erfolgreich um
kostenlos starten

Where Data Does More

  • 30 Tage kostenlos testen
  • Keine Kreditkarte erforderlich
  • Jederzeit kündbar 
kostenlos starten
demo ansehen

*Stand: 31. Juli 2025