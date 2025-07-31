Snowflake für Applikationen

Verwenden Sie Ihre bevorzugte Programmiersprache für das Erstellen. Nutzen Sie dann konfigurierbare Hardware wie GPUs mit Snowpark Container Services für die Ausführung.

Unabhängig davon, ob Sie LLMs ausführen oder Benutzerschnittstellen oder APIs hosten – die unkomplizierte Bereitstellung erfolgt über eine integrierte Image-Registry.