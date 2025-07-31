Technologie
Anwendungsfall
Snowflake für Applikationen
Erstellen, verteilen und vermarkten Sie skalierbare, datenintensive Applikationen mit vollständig verwalteter Daten- und KI-Infrastruktur und Zero-Copy-Integration.
Schnellere Entwicklung dank einheitlicher Plattform für Ihre App
Optimieren Sie Ihre Architektur, um Funktionen schneller bereitzustellen – von integrierter Analytik bis hin zu generativer KI.
Einfache und sichere Skalierung
Reduzieren Sie den operativen Aufwand durch einen vollständig verwalteten Service und steigern Sie die Performance.
Nahtlose Integrierung und Vermarktung von Produkten
Integrieren Sie Daten und Apps mühelos in cloudübergreifende Kundenumgebungen und vermarkten Sie Ihre Produkte direkt auf Snowflake, um Ihr Geschäftsmöglichkeiten auszubauen.
SO FUNKTIONIERT ES
Nahtlose Skalierung dank elastischen Multi-Cluster-Rechenressourcen
Skalieren Sie automatisch, ohne dass es zu Konflikten oder Abstrichen bei der Performance kommt, und isolieren Sie Ressourcen, um eine ungestörte Entwicklung zu gewährleisten. Dank der sekundengenauen verbrauchsabhängigen Abrechnung wird eine Überbereitstellung vermieden.
Weniger SRE- und DevOps-Aufwand dank vollständig verwaltetem Service
Der vollständig verwaltete Service von Snowflake ist rund um die Uhr verfügbar und bietet cloud- und regionsübergreifend Automatisierungen an – darunter Replikation, Anpassung und Verschlüsselung.
Sichere Containerverwaltung und -bereitstellung in Snowflake
Verwenden Sie Ihre bevorzugte Programmiersprache für das Erstellen. Nutzen Sie dann konfigurierbare Hardware wie GPUs mit Snowpark Container Services für die Ausführung.
Unabhängig davon, ob Sie LLMs ausführen oder Benutzerschnittstellen oder APIs hosten – die unkomplizierte Bereitstellung erfolgt über eine integrierte Image-Registry.
Kombination von analytischen und transaktionalen Daten
Mit Hybrid Tables können Sie parallel zu Ihren analytischen Abfragen Punktoperationen in Sekundenschnelle ausführen – und das alles innerhalb von Snowflake, ohne mehrere Datenbanken betreiben und synchronisieren zu müssen.
Bereitstellung und Monetarisierung von Full-Stack-Apps in der AI Data Cloud
Mit dem Snowflake Native App Framework können Sie Full-Stack-Apps erstellen und diese dann über den Snowflake Marketplace an Tausende von Snowflake-Kunden vertreiben und monetarisieren.
Da die Snowflake Native Apps direkt in den Snowflake-Konten Ihrer Kunden ausgeführt werden, müssen die Kunden ihre Daten nicht verschieben – und Sie können Ihre Margen verbessern.
Effizienteres Engineering dank automatisierten Bereitstellungs-Workflows und deklarativen DevOps
Sorgen Sie für mehr Effizienz mit Database Change Management † und Snowflake CLI. Erstellen Sie individuelle Workflows mit Python APIs und integrieren Sie sie nahtlos in Ihre bestehende CI/CD-Pipeline über die Snowflake Git Integration. Mit Snowflake Trail können Sie Apps und Daten-Pipelines mühelos überwachen und Fehler beheben.
Unsere Kunden
Führende Applikationen sind Powered by Snowflake
„Dank der geringeren Latenz ist unsere Kundschaft in der Lage, hunderte verschiedene Szenarien in äußerst kurzer Zeit auszuführen. Was bisher viele Tage – oder sogar Wochen – dauerte, ist nun in wenigen Minuten erledigt.”
Gurdip Singh
Chief Product Officer, Blue Yonder
Customer Story lesen (Englisch)
- 10-mal schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit im Proof of Concept
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