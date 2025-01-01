Snowflake Horizon Catalog fornisce funzionalità unificate di governance, sicurezza e discovery per tutti i tuoi data asset all’interno della piattaforma Snowflake. È inoltre il catalogo per le tabelle gestite da Snowflake.

Snowflake Open Catalog è un servizio gestito per Apache Polaris™, un catalogo open source vendor-neutral. Apache Polaris e Snowflake Open Catalog offrono un controllo degli accessi sicuro e multi-engine con interoperabilità in lettura e scrittura. Le Iceberg Tables gestite da Open Catalog sono gestite esternamente in Snowflake.