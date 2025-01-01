Snowflake Open Catalog

Polaris Catalog
Stabilisci una data foundation realmente vendor-neutral per il tuo open lakehouse con un servizio gestito per Apache Polaris™ (incubating), il catalogo open source pe Iceberg Tables.
Apache Polaris è attualmente in fase di incubazione presso la Apache Software Foundation
Ottimizza la flessibilità
Disaccoppia il catalogo dalla capacità di calcolo, scegli il motore e potenzia le prestazioni.
Centralizza la gestione
Gestisci le Iceberg Tables per tutti gli utenti e i motori in un solo posto.
Sfrutta la portabilità del catalogo
Mantieni RBAC, spazi dei nomi e definizioni delle tabelle dove esegui Polaris.
Sfrutta una copia ottimizzata dei dati per molti motori
Connetti in modo sicuro un elenco sempre più ampio di motori e sincronizza tutti i metadati tra ambienti diversi per le operazioni di lettura e scrittura.
Automatizza l’ottimizzazione delle tabelle‡ con la capacità di calcolo serverless e le policy Apache Polaris di Snowflake. Massimizza le prestazioni con qualsiasi motore definendo dimensioni dei file e partizioni.
Proteggi i tuoi dati
Definisci controlli degli accessi in base al ruolo per motori e utenti e proteggi tutto il tuo ecosistema Iceberg in un’unica piattaforma.
Il supporto per SSO/SAML 2.0 e OAuth facilita l’integrazione con i flussi di autorizzazione utenti esistenti della tua organizzazione. PrivateLink è un framework sicuro per la connettività di rete privata che garantisce connessioni interoperabili, senza vincoli verso uno specifico fornitore o stack di calcolo.
Migliora la sicurezza e la governance grazie ai miglioramenti della community per l’intero ecosistema.
Lavora ovunque senza vincoli
Inizia a lavorare in pochi minuti con Open Catalog, il servizio gestito di Snowflake per Apache Polaris, o usa il self-hosting nei tuoi container.
Mantieni intatti l’RBAC, gli spazi dei nomi e le definizioni delle tabelle indipendentemente da dove è ospitato il catalogo per migrare senza complessità.
Open Catalog
Domande frequenti
Scopri Snowflake Open Catalog, un servizio gestito per Apache Polaris, il catalogo Iceberg vendor neutral
Apache Polaris è un catalogo open source completo specificamente progettato per il formato tabellare Apache Iceberg™.
Snowflake Open Catalog è un servizio gestito per Apache Polaris. Include funzionalità di sicurezza di livello enterprise per la gestione dei flussi di autorizzazione degli utenti e il mantenimento della connettività di rete privata tra dati, motori e Open Catalog.
I cataloghi REST Iceberg implementano la specifica Apache Iceberg REST Open API. Questa API fornisce un’interfaccia standard per la massima flessibilità di integrazione.
Apache Polaris è un catalogo open source indipendente dal fornitore. Polaris include un’implementazione della Iceberg REST API e di altre API di catalogo.
Snowflake Horizon Catalog fornisce funzionalità unificate di governance, sicurezza e discovery per tutti i tuoi data asset all’interno della piattaforma Snowflake. È inoltre il catalogo per le tabelle gestite da Snowflake.
Snowflake Open Catalog è un servizio gestito per Apache Polaris™, un catalogo open source vendor-neutral. Apache Polaris e Snowflake Open Catalog offrono un controllo degli accessi sicuro e multi-engine con interoperabilità in lettura e scrittura. Le Iceberg Tables gestite da Open Catalog sono gestite esternamente in Snowflake.
Snowflake è progettato per estendere il suo potente motore di query ed elaborazione, le prestazioni, l’affidabilità, l’intelligenza artificiale e le funzioni di sicurezza alle Iceberg Tables, che siano gestite da Snowflake o esternamente. La funzionalità di scrittura per le tabelle gestite esternamente sarà presto in GA.
Assolutamente sì. Le Iceberg Tables utilizzate all’interno di Snowflake beneficiano del robusto framework di sicurezza e governance integrato di Snowflake Horizon Catalog, tra cui potenti funzionalità come il controllo degli accessi granulare (FGAC), il monitoraggio dei rischi e la gestione delle vulnerabilità, che aiutano a proteggere i dati Iceberg con la stessa sicurezza di livello enterprise applicata agli altri data product in Snowflake.
Assolutamente sì. Poiché Snowflake Open Catalog è un servizio gestito per Apache Polaris vendor-neutral, è progettato per consentire un accesso trasparente in lettura e scrittura alle Iceberg Tables con qualsiasi motore compatibile. Potrai quindi utilizzare i tuoi strumenti preferiti in modo flessibile e gestire il tuo catalogo a livello centrale.