Polaris Catalog

Snowflake Open Catalog

Stabilisci una data foundation realmente vendor-neutral per il tuo open lakehouse con un servizio gestito per Apache Polaris™ (incubating), il catalogo open source pe Iceberg Tables.

Apache Polaris è attualmente in fase di incubazione presso la Apache Software Foundation

Ottimizza la flessibilità

Disaccoppia il catalogo dalla capacità di calcolo, scegli il motore e potenzia le prestazioni.

Centralizza la gestione

Gestisci le Iceberg Tables per tutti gli utenti e i motori in un solo posto.

Sfrutta la portabilità del catalogo

Mantieni RBAC, spazi dei nomi e definizioni delle tabelle dove esegui Polaris.

Sfrutta una copia ottimizzata dei dati per molti motori

Connetti in modo sicuro un elenco sempre più ampio di motori e sincronizza tutti i metadati tra ambienti diversi per le operazioni di lettura e scrittura.

Automatizza l’ottimizzazione delle tabelle con la capacità di calcolo serverless e le policy Apache Polaris di Snowflake. Massimizza le prestazioni con qualsiasi motore definendo dimensioni dei file e partizioni.

Proteggi i tuoi dati

Definisci controlli degli accessi in base al ruolo per motori e utenti e proteggi tutto il tuo ecosistema Iceberg in un’unica piattaforma.

Il supporto per SSO/SAML 2.0 e OAuth facilita l’integrazione con i flussi di autorizzazione utenti esistenti della tua organizzazione. PrivateLink è un framework sicuro per la connettività di rete privata che garantisce connessioni interoperabili, senza vincoli verso uno specifico fornitore o stack di calcolo.

Migliora la sicurezza e la governance grazie ai miglioramenti della community per l’intero ecosistema.

Lavora ovunque senza vincoli

Inizia a lavorare in pochi minuti con Open Catalog, il servizio gestito di Snowflake per Apache Polaris, o usa il self-hosting nei tuoi container.

Mantieni intatti l’RBAC, gli spazi dei nomi e le definizioni delle tabelle indipendentemente da dove è ospitato il catalogo per migrare senza complessità.

Partner per l’integrazioneSnowflake Open Catalog

Seleziona il logo di un partner per informazioni sulla sua integrazione

Snowflake Open Catalog è ora in GA

Governa un open lakehouse con Snowflake Open Catalog, un servizio gestito per Apache Polaris™

Domande frequenti

Scopri Snowflake Open Catalog, un servizio gestito per Apache Polaris, il catalogo Iceberg vendor neutral

Apache Polaris è un catalogo open source completo specificamente progettato per il formato tabellare Apache Iceberg™. 

Snowflake Open Catalog è un servizio gestito per Apache Polaris. Include funzionalità di sicurezza di livello enterprise per la gestione dei flussi di autorizzazione degli utenti e il mantenimento della connettività di rete privata tra dati, motori e Open Catalog.

I cataloghi REST Iceberg implementano la specifica Apache Iceberg REST Open API. Questa API fornisce un’interfaccia standard per la massima flessibilità di integrazione.

Apache Polaris è un catalogo open source indipendente dal fornitore. Polaris include un’implementazione della Iceberg REST API e di altre API di catalogo.

Snowflake Horizon Catalog fornisce funzionalità unificate di governance, sicurezza e discovery per tutti i tuoi data asset all’interno della piattaforma Snowflake. È inoltre il catalogo per le tabelle gestite da Snowflake.

Snowflake Open Catalog è un servizio gestito per Apache Polaris™, un catalogo open source vendor-neutral. Apache Polaris e Snowflake Open Catalog offrono un controllo degli accessi sicuro e multi-engine con interoperabilità in lettura e scrittura. Le Iceberg Tables gestite da Open Catalog sono gestite esternamente in Snowflake.

Snowflake è progettato per estendere il suo potente motore di query ed elaborazione, le prestazioni, l’affidabilità, l’intelligenza artificiale e le funzioni di sicurezza alle Iceberg Tables, che siano gestite da Snowflake o esternamente. La funzionalità di scrittura per le tabelle gestite esternamente sarà presto in GA.

Assolutamente sì. Le Iceberg Tables utilizzate all’interno di Snowflake beneficiano del robusto framework di sicurezza e governance integrato di Snowflake Horizon Catalog, tra cui potenti funzionalità come il controllo degli accessi granulare (FGAC), il monitoraggio dei rischi e la gestione delle vulnerabilità, che aiutano a proteggere i dati Iceberg con la stessa sicurezza di livello enterprise applicata agli altri data product in Snowflake.

Assolutamente sì. Poiché Snowflake Open Catalog è un servizio gestito per Apache Polaris vendor-neutral, è progettato per consentire un accesso trasparente in lettura e scrittura alle Iceberg Tables con qualsiasi motore compatibile. Potrai quindi utilizzare i tuoi strumenti preferiti in modo flessibile e gestire il tuo catalogo a livello centrale.