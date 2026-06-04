중앙 집중식 데이터 거버넌스 모델에서는 핵심 거버넌스 팀이 표준을 수립하고, 정책을 정의하며, 조직 전반의 집행을 감독합니다. 의사 결정 권한은 주로 중앙 조직에 있으며, 대개 거버넌스 위원회, 데이터 오피스 또는 최고 데이터 책임자(CDO) 조직이 이를 지원합니다. 사업부는 참여하지만, 대부분의 거버넌스 의사 결정에서 독립적으로 운영되지는 않습니다.

이 모델은 일반적으로 로컬 자율성보다 일관성이 더 중요한 경우에 가장 효과적입니다. 정의를 표준화하고, 공통 통제 체계를 적용하며, 엔터프라이즈 전반의 규정 준수를 입증하기가 더 쉽기 때문입니다. 또한 처음부터 소유권이 명확하기 때문에 초기 단계의 프로그램에도 도움이 됩니다.

단점은 속도입니다. 여러 도메인에서 승인, 정책 예외, 관리 지원이 필요할 때 중앙 팀이 병목 현상이 될 수 있습니다. 또한 거버넌스 의사 결정이 데이터를 생산하고 사용하는 팀과 지나치게 멀리 떨어져 있으면 로컬 운영의 미묘한 맥락을 놓칠 수 있습니다.

적합 대상: 데이터 성숙도가 낮거나, 중앙 운영 구조가 더 엄격하거나, 강도 높은 규제 감독을 받는 조직