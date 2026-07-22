데이터 손실 방지(DLP) 의미 및 모범 사례

데이터 손실 방지(DLP)는 기술 도구 및 보안 관행을 결합해 민감 데이터의 무단 전송, 사용 또는 노출을 탐지하고 이를 방지하거나 줄이도록 지원합니다.

방화벽이나 안티바이러스 소프트웨어와 같은 기존 사이버 보안 도구가 조직의 보안 경계를 침해하려는 위협을 차단하는 데 중점을 둔다면, DLP는 데이터가 어디로 이동하든 이를 추적해 민감 데이터를 보호하도록 설계되었습니다. DLP는 조직의 모든 콘텐츠를 검사해 민감 정보가 위험 상태에 있는지 여부를 판단하며, 전통적인 네트워크 경계를 넘어 클라우드 서비스와 모바일 기기로 이동하는 데이터까지 보호합니다.

DLP는 세 가지 핵심 원칙을 중심으로 설계됩니다.

1. 데이터 분류

DLP 플랫폼은 정보의 민감도 수준에 따라 데이터를 식별하고 분류합니다. 예를 들어 공개, 내부용, 기밀, 최고 제한과 같은 등급으로 구분합니다. 조직은 데이터를 태그하여 DLP 시스템이 무엇을 보호해야 하는지 인식하도록 하며, 개인 식별 정보나 영업 비밀이 포함된 문서와 상대적으로 덜 민감한 문서를 구분합니다.

2. 정책 적용

조직은 DLP 시스템을 통해 특정 데이터 유형에 대한 접근 권한, 공유 방식, 허용 조건을 규정하는 규칙을 설정합니다. 예를 들어 주민등록번호가 포함된 이메일을 외부로 전송하지 못하도록 차단하거나, 소스 코드를 개인용 클라우드 스토리지로 복사하지 못하도록 제한할 수 있습니다.

3. 실시간 모니터링

DLP 시스템은 저장 데이터, 전송 중인 데이터, 사용 중인 데이터를 지속적으로 모니터링합니다. 이 실시간 가시성은 정책 위반을 발생 즉시 감지해 팀이 보다 신속하게 대응하고 잠재적 영향을 줄이도록 지원합니다.