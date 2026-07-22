데이터 손실 방지(DLP) 의미 및 모범 사례

데이터 거버넌스 및 보안을 제공하는 동시에 고객 경험을 개선하는 Merkle
Dentsu 계열사인 Merkle은 Snowflake에서 민감 데이터를 통합하고 고객과 협업하여 데이터 액세스를 가속화하고 리스크를 최소화하는 효율적이고 신뢰할 수 있는 데이터 환경을 구축하고 있습니다.
데이터 손실 방지(DLP)의 개념과 작동 방식, 그리고 중요성을 살펴봅니다. 또한 DLP 유형과 주요 위협을 정리하고, 민감 데이터를 보호하기 위한 모범 사례를 소개합니다.
데이터 손실 방지(DLP)는 민감 정보가 부적절하게 액세스되거나 공유될 위험을 줄이는 데 도움이 되는 기술과 프로세스의 집합입니다. 이 포괄적인 사이버 보안 접근 방식은 직원 노트북 및 모바일 기기부터 네트워크 트래픽 및 클라우드 애플리케이션까지 전체 디지털 생태계 전반에서 데이터 이동을 모니터링하고 제어합니다. DLP는 고객 데이터, 지식재산권, 재무 기록 및 기타 기밀 정보와 같이 유출 시 비즈니스에 피해를 줄 수 있는 핵심 자산을 보호하는 역할을 합니다. 또한 DLP는 규제 요건을 충족하는 데 중요한 요소로, 조직이 비용이 큰 침해 사고를 방지하고 고객 및 파트너와의 신뢰를 유지하도록 지원합니다.
이 가이드에서는 DLP의 작동 방식, 보호 대상이 되는 데이터 유형, 그리고 조직에서 가장 중요한 정보 자산의 보안을 확보하기 위해 DLP를 도입하는 방법에 대해 설명합니다.
데이터 손실 방지(DLP)는 기술 도구 및 보안 관행을 결합해 민감 데이터의 무단 전송, 사용 또는 노출을 탐지하고 이를 방지하거나 줄이도록 지원합니다.
방화벽이나 안티바이러스 소프트웨어와 같은 기존 사이버 보안 도구가 조직의 보안 경계를 침해하려는 위협을 차단하는 데 중점을 둔다면, DLP는 데이터가 어디로 이동하든 이를 추적해 민감 데이터를 보호하도록 설계되었습니다. DLP는 조직의 모든 콘텐츠를 검사해 민감 정보가 위험 상태에 있는지 여부를 판단하며, 전통적인 네트워크 경계를 넘어 클라우드 서비스와 모바일 기기로 이동하는 데이터까지 보호합니다.
DLP는 세 가지 핵심 원칙을 중심으로 설계됩니다.
DLP 플랫폼은 정보의 민감도 수준에 따라 데이터를 식별하고 분류합니다. 예를 들어 공개, 내부용, 기밀, 최고 제한과 같은 등급으로 구분합니다. 조직은 데이터를 태그하여 DLP 시스템이 무엇을 보호해야 하는지 인식하도록 하며, 개인 식별 정보나 영업 비밀이 포함된 문서와 상대적으로 덜 민감한 문서를 구분합니다.
조직은 DLP 시스템을 통해 특정 데이터 유형에 대한 접근 권한, 공유 방식, 허용 조건을 규정하는 규칙을 설정합니다. 예를 들어 주민등록번호가 포함된 이메일을 외부로 전송하지 못하도록 차단하거나, 소스 코드를 개인용 클라우드 스토리지로 복사하지 못하도록 제한할 수 있습니다.
DLP 시스템은 저장 데이터, 전송 중인 데이터, 사용 중인 데이터를 지속적으로 모니터링합니다. 이 실시간 가시성은 정책 위반을 발생 즉시 감지해 팀이 보다 신속하게 대응하고 잠재적 영향을 줄이도록 지원합니다.
DLP는 조직 전반에 존재하는 민감 정보를 식별하고 분류하는 것에서 시작됩니다. DLP 도구는 파일, 데이터베이스, 문서를 스캔하여 사전에 정의된 규칙이나 규정 준수 기준과 일치하는 데이터를 찾습니다. 예를 들어 PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)에 부합하는 신용카드 번호, 주민등록번호, 키워드나 텍스트 패턴으로 식별되는 독점 정보 등을 탐지합니다. 이 데이터가 식별되면 시스템이 어떤 정보가 보호 대상인지 인지할 수 있도록 자동으로 레이블이 지정됩니다.
그다음 DLP 시스템은 이러한 민감 데이터가 엔터프라이즈 환경 전반에서 어떻게 이동하는지 지속적으로 모니터링합니다. 노트북 및 모바일 폰과 같은 직원 디바이스에서의 활동을 감시하고, 발신 이메일 및 첨부 파일을 스캔하며, Google Drive 또는 Dropbox와 같은 클라우드 애플리케이션으로의 파일 업로드를 추적하고, 네트워크 전반의 데이터 흐름을 검사합니다. 누군가 정책을 위반하는 방식으로 민감 데이터를 전송, 복사 또는 공유하려 하는 경우 DLP는 특정 작업을 차단하거나 격리해 우발적 유출을 줄이고 데이터 탈취 기회를 제한할 수 있습니다.
DLP 시스템은 예방을 넘어 규정 준수 및 사고 관리 허브 역할도 합니다. DLP는 모든 정책 위반, 침해 시도 또는 의심스러운 활동을 기록해 누가 어떤 데이터에 언제 접근했는지, 그리고 무엇을 하려 했는지를 보여주는 상세한 감사 추적을 생성합니다. 이러한 종합 보고서는 보안 팀이 인시던트를 신속하게 조사하고, 내부자 위협 또는 시스템 취약성을 시사할 수 있는 패턴을 식별하며, 규제 감사를 위한 문서를 제공하도록 지원합니다. 시간이 지남에 따라 이러한 가시성은 조직이 실제 사용 패턴을 기반으로 정책을 정교화할 수 있도록 하며, 이를 통해 조직은 유럽 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 미국 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA), 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA)과 같은 규정을 준수하면서 DLP 전략을 지속적으로 고도화할 수 있습니다.
오늘날 데이터 중심 비즈니스 환경에서 DLP는 점점 더 엄격해지는 규제 요건을 충족하는 동시에 민감하거나 독점적인 정보의 손실을 방지하도록 지원하는 전략적 필수 요소가 되었습니다.
다음은 DLP 플랫폼의 네 가지 주요 기능입니다.
직원이 기밀 문서를 외부로 발신하는 이메일에 실수로 첨부하거나, 클라우드 권한을 잘못 설정하거나, 민감 정보를 잘못된 수신자에게 보내는 등의 인적 오류는 많은 침해 사고의 원인이 됩니다. DLP는 안전망 역할을 함으로써 민감 데이터가 승인되지 않은 경로로 전송되는 것을 탐지하고, 이를 차단하거나 추가 승인을 요구해 막대한 비용으로 이어질 수 있는 사고를 예방합니다.
공격자가 이미 조직의 네트워크에 침투한 뒤에도 DLP는 악성 소프트웨어가 고객 데이터베이스를 전송하거나 랜섬웨어가 파일을 외부로 빼내는 것과 같은 비정상적인 데이터 이동을 감지하고 차단하는 핵심적인 최후 방어선이 됩니다. 이를 통해 경계 보안이 실패했을 때 발생하는 피해를 제한할 수 있습니다.
내부자 위협은 경쟁사로 이직하기 전에 데이터를 탈취하는 악의적 직원이나 공격자에 의해 악용된 침해 계정과 같은 사례를 포함하며, 합법적인 시스템 액세스 권한을 수반하기 때문에 특히 위험하고 식별하기가 더 어렵습니다. DLP는 갑작스러운 대량 파일 다운로드나 승인되지 않은 위치로의 전송과 같은 비정상적인 패턴을 감지하여, 중대한 피해가 발생하기 전에 잠재적인 내부자 활동을 나타내는 이상 징후를 식별합니다.
DLP는 GDPR, HIPAA, CCPA 및 PCI DSS와 같은 규정을 충족하는 데 필수적입니다. 조직이 보유한 민감 데이터의 유형과 해당 데이터가 저장된 위치를 식별하고, 데이터가 의도치 않게 유출될 경우 발생할 수 있는 잠재적 위험을 파악합니다. DLP는 조직이 재무적 및 운영상의 제재를 피할 수 있도록 지원하며, 정책 적용에 대한 로그와 증거를 제공해 감사를 지원합니다. 이를 통해 DLP는 보안 도구이자 전략적 비즈니스 인에이블러의 역할을 수행합니다.
DLP 솔루션에는 다섯 가지 핵심 범주가 있습니다.
이 솔루션은 로컬 수준에서 사용자가 민감 정보와 상호작용하는 방식을 모니터링하고 제어하여 노트북, 데스크톱, 모바일 폰과 같은 개별 디바이스에서 데이터를 보호합니다. 이 솔루션은 USB 드라이브로 파일을 복사하거나, 기밀 문서를 스크린샷으로 캡처하거나, 승인되지 않은 애플리케이션에 데이터를 업로드하는 행위를 방지하므로 원격 및 모바일 인력을 보호하는 데 필수적입니다.
네트워크 DLP 시스템은 조직 내부 인프라 전반의 데이터 흐름을 모니터링하며, 네트워크 게이트웨이와 통신 채널에서 트래픽을 검사합니다. 이 시스템은 웹 업로드, 파일 전송, 메시징 애플리케이션 등 다양한 프로토콜을 통해 전송되는 민감 정보를 감지하고 차단합니다. 이를 통해 전체 네트워크 경계 전반에서 이루어지는 데이터 이동에 대한 중앙 집중식 가시성을 제공합니다.
엔터프라이즈가 클라우드 기반 서비스 및 SaaS 애플리케이션으로 데이터를 마이그레이션하는 일이 계속 늘어나면서, 클라우드 DLP는 점점 더 중요한 도구가 되고 있습니다. 이러한 솔루션은 API를 통해 클라우드 플랫폼과 직접 통합되어 파일 공유, 협업 활동 및 액세스 권한을 모니터링합니다. 이를 통해 클라우드 기반 데이터가 온프레미스 데이터 센터에 저장된 정보와 동일한 수준의 보호를 받도록 지원합니다.
이 솔루션은 이메일 시스템을 통해 전송되는 민감 정보를 보호하는 데 중점을 두며, 메시지 본문과 첨부 파일을 모두 스캔해 정책 위반 여부를 확인합니다. 민감 데이터를 포함한 이메일을 자동으로 암호화하고, 승인되지 않은 수신자를 차단하며, 의심스러운 메시지를 검토하기 위해 격리하거나 전송 전에 첨부 파일을 제거할 수 있습니다. 이를 통해 가장 일반적인 데이터 유출 경로 중 하나를 효과적으로 통제합니다.
하이브리드 플랫폼은 엔드포인트, 네트워크, 클라우드 및 이메일 DLP를 통합해 중앙 집중식 관리와 일관된 정책 적용이 가능한 통합 솔루션을 제공합니다. 이 접근 방식은 온프레미스 시스템, 클라우드 서비스 및 직원 디바이스 간에 데이터가 이동하는 전 과정에서 포괄적인 가시성과 제어를 제공하므로, 복잡하고 분산된 IT 인프라를 가진 조직에 적합합니다.
DLP 시스템은 다음과 같은 데이터 보안 위협으로부터 보호하도록 설계되었습니다.
이 범주에는 승인된 접근 권한을 악용해 민감 정보를 탈취, 유출 또는 부적절하게 처리하는 악의적이거나 부주의한 직원, 계약업체 인력 또는 파트너가 포함됩니다. DLP는 비정상적인 데이터 액세스 패턴과 승인되지 않은 전송을 감지하여, 권한 보유 사용자가 평소와 다른 행동을 보이거나 기밀 데이터를 외부로 유출하려는 시도를 식별하는 데 도움을 줍니다.
의도치 않은 데이터 유출은 잘못된 수신자에게 이메일을 보내거나, 클라우드 스토리지 권한을 잘못 구성하거나, 민감 파일을 공개 문서에 첨부할 때 발생할 수 있습니다. DLP는 민감 데이터가 부적절하게 공유되는 상황을 자동으로 감지하고, 해당 행위를 차단하거나 사용자가 진행하기 전에 검토하도록 안내함으로써 이러한 인적 오류를 방지합니다.
해커는 네트워크 취약점을 공격하고 악성 소프트웨어를 확산하거나 피싱 이메일을 발송해 중요 데이터를 탈취하려는 명확한 목적을 갖는 경우가 많습니다. DLP는 아웃바운드 데이터 흐름을 모니터링하고 의심스러운 전송을 차단함으로써, 공격자가 경계 보안을 우회한 경우에도 최종 방어선 역할을 제공합니다.
승인되지 않은 클라우드 스토리지 서비스를 사용하거나 파일 공유 웹사이트를 통해 민감한 문서를 부적절하게 공유하면 예기치 않은 데이터 손실로 이어질 수 있습니다. DLP는 클라우드 애플리케이션 사용 현황을 모니터링하고 정책을 적용해 민감 데이터가 승인되지 않은 서비스에 업로드되거나 권한 없는 외부 사용자와 공유되는 것을 차단합니다.
피싱 이메일, 위조 웹사이트 또는 교묘한 커뮤니케이션 기반 사회공학 기법은 직원이 자격 증명이나 민감 정보를 스스로 제공하도록 유도합니다. DLP는 사용자가 사회공학 기반 공격에 속지 않도록 막을 수는 없지만, 사용자가 액세스하거나 전송할 수 있는 데이터 유형을 제한해 이러한 공격이 성공하더라도 피해를 최소화합니다.
또 다른 일반적인 내부자 위협은 직원이 민감 파일을 USB 드라이브, 외장 하드 드라이브 또는 기타 휴대용 저장 장치에 복사한 뒤 이를 가지고 직장을 떠나는 경우입니다. DLP는 파일을 해당 디바이스로 전송하지 못하도록 차단하고 데이터를 자동으로 암호화하거나, 역할과 보안 등급에 따라 외부 스토리지를 사용할 수 있는 사용자를 제한함으로써 이동식 매체에 대한 접근을 통제합니다.
대부분의 데이터 유출은 인적 오류 또는 부족한 관리 감독으로 인해 발생합니다. 다음은 데이터 손실의 주요 원인 5가지입니다.
직원이 민감 정보를 잘못된 수신자에게 실수로 발송하거나, 클라우드 스토리지 설정을 잘못 구성하거나, 파일 공유 권한을 부적절하게 설정하는 행위는 데이터 노출의 상당 부분을 차지합니다. 이러한 의도치 않은 실수는 교육 부족, 지나치게 복잡한 시스템 또는 감독의 부재에서 비롯되는 경우가 많습니다.
조직은 민감 데이터가 어디에 저장되어 있는지, 누가 해당 데이터에 액세스할 수 있는지, 어떻게 공유되고 있는지 파악하지 못하는 경우가 많습니다. 엔드포인트, 네트워크, 클라우드 서비스 전반에 대한 포괄적인 가시성이 없으면 보안 팀은 침해가 발생한 이후에야 비정상적인 데이터 전송이나 무단 액세스를 감지할 수 있습니다.
보안 패치와 업데이트를 적용하지 않으면 이미 알려진 취약점이 그대로 노출되어 공격자가 이를 손쉽게 악용할 수 있는 진입 지점을 제공하게 됩니다. 레거시 시스템과 노후화된 소프트웨어는 중요한 비즈니스 데이터를 포함하고 있음에도 더 이상 보안 업데이트를 받지 못할 수 있어 추가적인 위험을 초래합니다.
직원이 승인되지 않은 클라우드 서비스, 파일 공유 플랫폼 또는 협업 도구를 사용할 경우 보안 모니터링과 정책 적용에 사각지대가 발생할 수 있습니다. 이러한 인증되지 않은 애플리케이션은 적절한 보안 통제가 부족한 경우가 많아 민감 데이터가 보호되지 않거나 규정 미준수 위치에 저장되는 결과로 이어질 수 있습니다.
부실한 비밀번호 정책, 멀티 팩터 인증을 사용하지 않는 점, 과도하게 광범위한 권한 관리 설정은 승인되지 않은 사용자가 민감한 시스템과 데이터에 접근하도록 허용할 수 있습니다. 자격 증명이 피싱이나 무차별 대입 공격을 통해 쉽게 탈취될 경우, 취약한 인증 체계는 외부 공격자와 내부자 위협 모두에게 주요 공격 경로로 작용합니다.
포괄적인 DLP 플랫폼은 다음과 같은 여러 중요한 측면에서 엔터프라이즈에 이점을 제공합니다.
DLP는 민감 정보에 대한 승인되지 않은 액세스 또는 전송 시도를 사전에 식별, 모니터링 및 차단함으로써 데이터 유출 가능성을 줄입니다. 데이터가 기업 내부 시스템을 벗어나기 전에 포착하면 침해에 수반되는 재정적 손실, 평판 훼손 및 법적 결과를 최소화할 수 있습니다.
DLP는 GDPR, HIPAA, PCI DSS 및 CCPA와 같은 표준에 맞춘 데이터 보호 정책을 자동으로 시행해 규정 준수를 간소화합니다. 또한 민감 데이터가 어떻게 처리되고, 액세스되며, 보호되는지를 문서화하는 포괄적인 감사 추적 기록과 상세 보고서를 생성합니다. 이를 통해 규제 감사 절차를 원활하게 하고 규제 기관 및 이해관계자에게 적정 관리 의무 이행을 입증할 수 있습니다.
DLP 플랫폼은 민감 데이터가 어디에 존재하는지, 누가 이에 액세스하는지, 조직 전반에서 어떻게 이동하는지에 대해 완전한 투명성을 제공합니다. 이러한 가시성은 보안 팀이 데이터 흐름을 이해하고, 위험한 행동을 식별하며, 이상 징후를 신속하게 탐지하고, 보안 정책과 리소스 할당에 대해 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
데이터를 탈취하려는 악의적인 직원이든, 정책 위반으로 인해 정보를 실수로 노출하는 부주의한 직원이든, 내부자 위협은 데이터 손실의 주요 원인입니다. DLP는 사용자 행동 패턴을 모니터링하고, 대량 다운로드, 승인되지 않은 전송 또는 개인의 정상적인 직무 범위를 벗어난 민감 파일 액세스와 같은 비정상적인 활동을 탐지함으로써, 조직이 가장 대응하기 어려운 보안 위험을 해결하도록 지원합니다.
DLP 플랫폼은 단일 관리 콘솔에서 통합 정책을 생성하고 집행할 수 있도록 지원하며, 민감 데이터가 어디에 존재하든 일관된 방식으로 보호되도록 보장합니다. 이 중앙집중식 접근 방식은 구성 오류를 줄이고, 새로운 위협이나 변경되는 규정 준수 요구 사항에 대응해 보안 팀이 정책을 신속히 업데이트하도록 지원합니다.
최신 DLP 플랫폼은 온프레미스 인프라, 클라우드 서비스, 원격 엔드포인트 및 모바일 디바이스 전반으로 보호 범위를 원활하게 확장합니다. 이러한 확장성은 조직이 성장하고 새로운 기술을 도입하거나 하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처로 전환하더라도 일관된 데이터 보안을 보장합니다. 또한 통합된 가시성과 통제를 유지할 수 있도록 지원합니다.
DLP 플랫폼을 배포하는 것은 데이터 손실을 방지하기 위한 첫 단계에 불과합니다. 보안 팀은 다음과 같은 모범 사례도 준수해야 합니다.
조직 전반에서 민감 데이터가 어디에 존재하는지 파악하기 위해 정기적인 평가를 수행하고, 해당 데이터가 민감도 수준과 규제 요건에 따라 적절히 분류되도록 보장합니다. 정기적인 감사는 데이터 확산, 보호되지 않은 저장소, 그리고 중요한 정보를 취약한 상태로 방치할 수 있는 분류상의 공백을 식별하는 데 도움이 됩니다.
보안 요구 사항과 운영상 필요 간의 균형을 고려해 DLP 정책을 설계하고, 정당한 비즈니스 워크플로우를 불필요하게 방해하지 않으면서 민감 데이터를 보호하도록 보장합니다. 부서 전반의 이해관계자와 협력해 데이터 사용 방식을 이해하고, 규정 준수 요건과 실제 비즈니스 환경을 모두 충족하도록 정책을 조정합니다.
직원을 대상으로 데이터 보안 정책과 민감 정보의 적절한 처리 절차에 대해 지속적인 교육을 제공합니다. 적절히 교육받은 직원은 조직의 첫 번째 방어선이 되어, 우발적인 데이터 유출을 줄이고 전사적으로 보안 인식을 갖춘 문화를 조성하는 데 기여합니다.
DLP 경고, 인시던트 보고서 및 정책 위반 사례를 지속적으로 분석해 패턴, 오탐 및 새로운 위험을 식별합니다. 이러한 인사이트를 활용해 정책을 조정하고 감지 규칙을 파인튜닝하며 데이터 손실의 근본 원인을 해결합니다. 이를 통해 조직의 변화하는 위협 환경에 맞춰 DLP 전략이 발전하도록 지원합니다.
SIEM 시스템, 아이덴티티 관리 플랫폼, 엔드포인트 보호, 위협 인텔리전스 피드와 같은 다른 보안 도구와 DLP를 연결해 통합 방어 생태계를 구축합니다. 이러한 통합을 통해 상관관계 기반 위협 감지, 자동화된 인시던트 대응 및 전체 보안 인프라 전반에 대한 포괄적인 가시성이 가능해집니다.
모의 데이터 유출 시나리오를 활용한 정기 테스트를 수행해 DLP 정책이 의도한 대로 작동하는지, 그리고 과도한 오탐을 발생시키지 않으면서 위반을 탐지하는지 검증합니다. 정기 검증은 시스템이 변경되거나 새로운 애플리케이션이 도입되고 비즈니스 프로세스가 진화하더라도 통제가 효과적으로 유지되도록 보장합니다.
데이터가 디바이스, 네트워크 및 클라우드 플랫폼 간에 끊임없이 이동하는 오늘날의 복잡한 위협 환경에서 데이터 손실 방지는 포괄적인 사이버 보안 아키텍처의 필수 구성 요소로 자리 잡았습니다. 조직은 더 이상 경계 기반 방어에만 의존할 수 없습니다. 민감 정보가 어디로 이동하든 이를 추적하며 보호하는 데이터 중심 보호 체계가 필요하며, 구성과 적용 범위에 따라 디바이스, 네트워크 및 클라우드 서비스 전반에서 민감 정보를 보호해야 합니다. DLP 소프트웨어와 도구는 기업의 고객 정보, 지식재산권, 재무 기록 및 기타 노출 시 비즈니스에 치명적인 영향을 줄 수 있는 민감 데이터를 보호하는 데 필요한 가시성, 통제 및 자동화를 제공합니다. 이와 마찬가지로 중요한 점은 DLP가 규정 준수의 핵심 기반 역할을 수행하며, 조직이 점점 더 엄격해지는 데이터 보호 규제 요건을 충족하도록 지원한다는 것입니다. 각 기업의 요구 사항에 맞춘 DLP 전략을 검토하고 구현하는 것은 단순한 보안 투자를 넘어 전략적인 의사 결정입니다. 이를 통해 조직은 가장 중요한 자산을 보호하는 동시에 데이터를 보다 자신 있게 활용할 수 있습니다.
안티바이러스와 방화벽이 외부 위협으로부터 네트워크 침해를 차단하는 반면, DLP는 데이터 자체를 모니터링하고 보호합니다. 즉, 민감 정보가 어디로 이동하든 이를 추적하여 무단 액세스 또는 전송을 방지합니다. DLP는 경계 중심이 아니라 데이터 중심 접근 방식을 취하며, 내부자 위협, 우발적 유출, 권한 있는 사용자가 기밀 정보를 부적절하게 처리하는 시나리오 대응에 있어 중요한 역할을 합니다.
암호화는 적절한 복호화 키가 없으면 데이터를 읽을 수 없도록 보호하지만, 데이터가 복호화된 이후에는 누가 해당 데이터에 액세스하거나 공유할 수 있는지까지 제어하지는 않습니다. DLP는 데이터 사용을 모니터링하고 액세스 정책을 시행하며, 권한이 있는 사용자가 민감 정보를 승인되지 않은 위치로 전송하는 것을 방지함으로써 암호화를 보완합니다. 즉, 암호화는 데이터의 내용을 보호하고, DLP는 조직 내부와 외부에서 데이터가 이동하는 방식을 제어합니다.
적절히 구성된 경우, DLP는 대부분의 정상적인 비즈니스 활동에 대해 백그라운드에서 투명하게 작동하며 정책 위반이 발생할 경우에만 개입합니다. 핵심은 정책을 실제 비즈니스 워크플로우와 정렬하고 규칙을 파인튜닝하여 오탐을 최소화하는 것입니다. 이를 통해 직원은 효율적으로 업무를 수행하면서도 민감 데이터는 안전하게 보호할 수 있습니다.