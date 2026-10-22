기업은 관계형 데이터를 기반으로 움직입니다. 고객은 주문과 연결되고, 주문은 제품과 연결되며, 트랜잭션은 계정과 연결됩니다. 이러한 관계와 시간에 따른 관계의 변화에는 다음에 일어날 일을 예측하는 가장 강력한 신호가 담겨 있습니다.

오늘 NVIDIA는 오픈 모델과 라이브러리를 제공하는 Agent Knowledge Foundation을 발표했습니다. 이러한 모델과 라이브러리는 엔터프라이즈 에이전트가 적절한 근거를 검색하고, 일관된 비즈니스 의미를 적용하며, 결과를 예측하고, 행동을 최적화하도록 지원합니다. 이 발표의 일환으로 NVIDIA는 구조화된 데이터 전반에서 예측형 AI를 지원하는 새로운 오픈 모델, 라이브러리, 도구 제품군인 Kumo도 발표했습니다.

Snowflake 고객은 NVIDIA Kumo Relational 모델과 NVIDIA Kumo Engine을 활용할 수 있습니다. NVIDIA Kumo Engine은 기업의 전체 관계형 그래프 전반에서 그래프 신경망을 대규모로 훈련하기 위한 오픈 소스 패키지입니다. Snowflake 고객은 Kumo 패키지를 설치하고, Container Runtime 기반 Snowflake Notebooks를 사용해 Snowflake ML에서 실행할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 사이언스 팀은 데이터 간 관계를 기반으로 예측 모델을 구축할 수 있으며, 훈련과 스코어링, 데이터 모두 Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계를 벗어나지 않습니다.

NVIDIA의 그래프 엔지니어링 VP인 Vanja Josifovski는 이렇게 말합니다. “엔터프라이즈 데이터는 본질적으로 관계형이며, 가장 정확한 예측은 이 구조를 버리는 것이 아니라 구조 자체에서 직접 학습할 때 나옵니다. NVIDIA Kumo를 활용하면 Snowflake 고객은 NVIDIA GPU 가속을 통해 서로 연결된 데이터, 즉 테이블과 키, 시간 패턴에 그래프 신경망을 적용할 수 있습니다. 이 모든 과정에서 데이터는 거버넌스가 적용되는 환경 밖으로 이동하지 않습니다. 이것이 바로 엔터프라이즈 데이터 기반 예측형 AI가 구현되어야 하는 방식입니다.”

작동 방식

Kumo는 풍부한 연결 관계를 컬럼 수가 많은 단일 테이블로 평탄화하도록 요구하지 않습니다. 대신 테이블, 이를 연결하는 키, 이벤트 발생 시점으로 구성된 관계형 구조와 시간 패턴에서 직접 학습합니다. 이는 고객 이탈, 사기 탐지, 수요 예측, 제품 추천과 같은 핵심 엔터프라이즈 예측 작업 전반에 적용됩니다.