Unternehmen basieren auf relationalen Daten – Kunden sind mit Bestellungen verknüpft, Bestellungen mit Produkten und Transaktionen mit Konten. Diese Beziehungen und ihre zeitliche Veränderung kodieren die stärksten Signale dafür, was als Nächstes passieren wird.

Heute hat NVIDIA die Agent Knowledge Foundation angekündigt, die offene Modelle und Bibliotheken bereitstellt, mit denen Unternehmensagenten die richtigen Beweise abrufen, konsistente geschäftliche Bedeutungen anwenden, Ergebnisse vorhersagen und Aktionen optimieren können. Im Rahmen dieser Ankündigung hat NVIDIA auch Kumo angekündigt, eine neue Familie offener Modelle, Bibliotheken und Tools für prädiktive KI über strukturierte Daten hinweg.

Snowflake-Kunden können das NVIDIA Kumo Relational-Modell und die NVIDIA Kumo Engine nutzen, ein Open-Source-Paket für das Training von Graph Neural Networks in großem Maßstab über den gesamten relationalen Graphen eines Unternehmens hinweg. Snowflake-Kunden können das Kumo-Paket installieren und auf Snowflake ML ausführen, indem sie Snowflake Notebooks on Container Runtime verwenden. So können Data-Science-Teams prädiktive Modelle aus den Beziehungen in ihren Daten erstellen, wobei Training, Scoring und Daten alle innerhalb der Sicherheits- und Governance-Grenzen von Snowflake bleiben.

Vanja Josifovski, VP of Graph Engineering bei NVIDIA, sagt: „Unternehmensdaten sind von Natur aus relational, und die genauesten Vorhersagen entstehen, wenn man direkt aus dieser Struktur lernt, anstatt sie zu verwerfen. Mit NVIDIA Kumo können Snowflake-Kunden Graph Neural Networks auf ihren verbundenen Daten – Tabellen, Schlüsseln und zeitlichen Mustern – unter Verwendung von NVIDIA-GPU-Beschleunigung nutzen, ohne Daten aus ihrer kontrollierten Umgebung verschieben zu müssen. So sollte prädiktive KI für Unternehmensdaten aussehen.“

So funktioniert es

Kumo lernt direkt aus der relationalen Struktur und zeitlichen Mustern – Tabellen, den Schlüsseln, die sie verbinden, und dem Timing von Ereignissen –, anstatt von Teams zu verlangen, komplexe Verbindungen in einer einzigen breiten Tabelle zu glätten. Dies gilt für zentrale Vorhersageaufgaben in Unternehmen: Kundenabwanderung, Betrugserkennung, Bedarfsprognosen und Produktempfehlungen.