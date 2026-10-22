Las empresas se sustentan en datos relacionales: los clientes están conectados con los pedidos, los pedidos con los productos y las transacciones con las cuentas. Estas relaciones, y cómo cambian con el tiempo, contienen las señales más sólidas sobre lo que sucederá a continuación.

Hoy, NVIDIA ha presentado Agent Knowledge Foundation, que ofrece modelos y bibliotecas abiertos para ayudar a los agentes empresariales a recuperar la información correcta, aplicar una semántica empresarial coherente, predecir resultados y optimizar acciones. Como parte de ese anuncio, NVIDIA también ha presentado Kumo, una nueva familia de modelos, bibliotecas y herramientas abiertos para la inteligencia artificial (IA) predictiva aplicada a datos estructurados.

Los clientes de Snowflake pueden aprovechar el modelo NVIDIA Kumo Relational y NVIDIA Kumo Engine, un paquete de código abierto para entrenar redes neuronales de grafos a gran escala sobre todo el grafo relacional de una empresa. Los clientes de Snowflake pueden instalar el paquete Kumo y ejecutarlo en Snowflake ML mediante Snowflake Notebooks on Container Runtime, de modo que los equipos de ciencia de datos puedan crear modelos predictivos a partir de las relaciones presentes en sus datos, mientras el entrenamiento, la puntuación y los datos permanecen dentro del perímetro de seguridad y gobernanza de Snowflake.

Vanja Josifovski, VP of Graph Engineering de NVIDIA, afirma: “Los datos empresariales son relacionales por naturaleza, y las predicciones más precisas se obtienen aprendiendo directamente a partir de esa estructura en lugar de descartarla. Con NVIDIA Kumo, los clientes de Snowflake pueden aprovechar las redes neuronales de grafos en sus datos conectados (tablas, claves y patrones temporales) mediante la aceleración con GPU de NVIDIA, sin sacar los datos de su entorno gobernado. Así es como debería ser la IA predictiva aplicada a los datos empresariales”.

Cómo funciona

Kumo aprende directamente de la estructura relacional y los patrones temporales —las tablas, las claves que las conectan y el momento en que se producen los eventos—, en lugar de exigir a los equipos quitar el formato a conexiones complejas y reunirlas en una única tabla ancha. Esto se aplica a las principales tareas de predicción empresarial: abandono de clientes, detección de fraude, previsión de la demanda y recomendación de productos.