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Senior Partner Development Manager, AI/ML | Snowflake
Susan Devitt
Susan Devitt is Senior Partner Development Manager, AI/ML at Snowflake, where she drives go-to-market strategy, co-sell execution, and technical partnerships across a portfolio of AI ISV partners. She works closely with sales, engineering, and marketing teams to bring joint solutions to customers and accelerate revenue across the Snowflake AI ecosystem. Her interest spans partner acquisition to scaling co-sell programs for Snowflake’s largest AI partners. Susan is based in Austin, Texas.