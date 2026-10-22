I clienti installano il package Kumo in uno Snowflake Notebook e lo eseguono sull’infrastruttura Snowflake:

Snowflake Notebooks forniscono la superficie di sviluppo per connettersi ai dati governati, definire gli obiettivi di previsione e rivedere i risultati.

I pool di compute GPU forniscono l’infrastruttura GPU NVIDIA tramite il Container Runtime di Snowflake, governato dagli stessi controlli applicati alle altre risorse Snowflake.

Le competenze verificate per agenti AI di NVIDIA per Snowflake CoCo accelerano l’avvio: I team descrivono un task di previsione in linguaggio naturale e ricevono un notebook eseguibile, dalla connessione ai dati al training su GPU fino alla scrittura delle previsioni su Snowflake.

Questa facilità d’uso mette inoltre il predictive modeling basato su grafo nelle mani di molti più utenti, aumentando l’impatto in tutta l’organizzazione. Poiché Kumo viene eseguito all’interno dell’account Snowflake del cliente, i dati non devono mai uscirne. Kumo legge dalle tabelle Snowflake, si addestra sui pool di compute Snowflake e scrive le previsioni di nuovo nelle tabelle Snowflake. I team possono orchestrare questi workload con le funzionalità di Snowflake ML come ML Jobs, tutto all’interno del perimetro di sicurezza esistente di Snowflake.

I clienti vedono già risultati

Clienti come Affirm, National Oilwell Varco (NOV), VideoAmp e Yieldmo stanno già beneficiando di NVIDIA Kumo su Snowflake ML.

Lynn Steffen, VP of Finance Business Operations di NOV, dichiara: “NVIDIA Kumo non si è limitato ad accelerare il nostro lavoro di data science, ha cambiato il ritmo che pensavamo fosse possibile. In NOV, lo abbiamo messo al lavoro in aree molto diverse del nostro business e, ogni volta, ha accelerato la velocità con cui riusciamo a trasformare i dati in azioni.

CoCo ha spinto tutto questo ancora oltre in Snowflake, eliminando l’attrito tra i dati e il lavoro, permettendoci di esplorare, sviluppare e iterare direttamente dove i dati già risiedono.”

Craig Simmons, VP of Product di Yieldmo, dichiara: “Gli acquirenti non dovrebbero essere costretti a scegliere tra precisione e scala. Companion Audiences crea audience act-alike progettate per ottenere risultati. Apprende da ciò che già genera risultati, estende il targeting tradizionale e aiuta a scoprire nuove audience che gli acquirenti non avrebbero altrimenti trovato. Gli acquirenti impostano la soglia di similarità, decidono se Companion guida o supporta la campagna e, per gli acquirenti di managed service, possono addestrarlo direttamente a partire dai dati di conversione senza spesa iniziale. NVIDIA Kumo, eseguito con Snowflake ML, è stato progettato pensando alla privacy.”

Inizia subito

Per iniziare, consulta la guida o esplora la documentazione di Snowflake ML.