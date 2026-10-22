企業はリレーショナルデータに基づいて運営されています。顧客は注文に結びつき、注文はプロダクトに結びつき、トランザクションはアカウントに結びつきます。これらの関係性と、それが時間の経過とともにどのように変化するかは、次に何が起こるかについての最も強力なシグナルとなります。

本日、NVIDIAはAgent Knowledge Foundationを発表しました。これは、エンタープライズエージェントが適切な証拠を検索し、一貫したビジネス上の意味を適用し、結果を予測してアクションを最適化するのに役立つオープンモデルとライブラリを提供するものです。この発表の一環として、NVIDIAは構造化データ全体にわたる予測AI向けのオープンモデル、ライブラリ、ツールの新しいファミリーであるKumoも発表しました。

Snowflakeのお客様は、NVIDIA Kumoリレーショナルモデルと、企業の完全なリレーショナルグラフ全体でグラフニューラルネットワークを大規模にトレーニングするためのオープンソースパッケージであるNVIDIA Kumo Engineを活用できます。Snowflakeのお客様はKumoパッケージをインストールし、コンテナランタイム上のSnowflake Notebookを使用してSnowflake ML上で実行できます。これにより、データサイエンスチームは、トレーニング、スコアリング、データのすべてをSnowflakeのセキュリティおよびガバナンス境界内に保持したまま、データ内の関係性から予測モデルを構築できます。

NVIDIAのGraph Engineering担当VPであるVanja Josifovski氏は、次のように述べています。「エンタープライズデータは本質的にリレーショナルであり、最も正確な予測は、その構造を破棄するのではなく、直接学習することから得られます。NVIDIA Kumoを使用することで、Snowflakeのお客様は、データをガバナンスの効いた環境から移動させることなく、NVIDIA GPUアクセラレーションを使用して、テーブル、キー、時間的パターンなどの接続されたデータ上でグラフニューラルネットワークを活用できます。これこそが、エンタープライズデータにおける予測AIのあるべき姿です」

仕組み

Kumoは、チームが豊富な接続を単一の幅広いテーブルにフラット化することを要求するのではなく、テーブル、それらを接続するキー、イベントのタイミングといったリレーショナル構造と時間的パターンから直接学習します。これは、顧客の解約、不正検知、需要予測、プロダクトのレコメンデーションなど、企業の主要な予測タスク全体に適用されます。