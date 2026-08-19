모든 빌더를 위한 거버넌스 기반 AI: Snowflake CoCo의 엔터프라이즈 제어 기능

지난 7월 Snowflake는 Snowflake CoCo: 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 AI 확장의 기반이라는 블로그를 통해 AI 비용 거버넌스, 엔터프라이즈 컨텍스트에 기반한 AI, 업무 현장에 신뢰할 수 있는 AI 도입이라는 세 가지 주제를 다뤘습니다.

Snowflake는 이러한 기반 위에서 거버넌스 기능을 한층 확장합니다. AI 비용 관리를 위한 사용자별 할당량(per-user quotas) 설정 기능이 이제 GA로 제공되고, 이와 함께 비용을 넘어 액세스, 동작, 도구로까지 거버넌스를 확장하는 세 가지 새로운 기능도 곧 GA로 선보입니다. 이를 통해 조직은 AI 비용뿐 아니라 AI가 액세스할 수 있는 범위와 동작 방식, 상호 작용할 수 있는 외부 시스템까지 명확한 경계를 설정할 수 있습니다.

이러한 제어 기능은 플랫폼 및 보안 팀에 엔터프라이즈 AI 액세스를 관리할 명확한 솔루션을 제공합니다. 관리자는 조직 전체에 CoCo를 안심하고 배포할 수 있을 만큼 충분한 가시성과 제어 권한을 확보할 수 있으며, 빌더는 이러한 가드레일을 자동으로 상속하는 에이전트를 활용할 수 있습니다. 그 결과 거버넌스는 백그라운드에서 자연스럽게 적용되고, 실제 업무는 중단 없이 계속 진행됩니다.

비용 거버넌스: 사용자별 할당량 설정 기능 정식 출시

이제 사용자별 할당량 설정은 Snowsight의 CoCo, CoCo CLI, CoCo Desktop 등 모든 CoCo 환경에서 정식으로 사용할 수 있습니다.

관리자는 사용자별 일일 및 월간 AI 크레딧 한도를 설정하고, Snowflake는 사용자별 한도를 자동으로 적용합니다. 사용자가 한도에 도달하면 사용자 지정 코드나 저장 프로시저, 수동 개입 없이 액세스가 자동으로 차단됩니다. 그리고 다음 사용 주기가 시작되면 접근 권한도 자동으로 복원됩니다.

일일 한도와 월간 한도는 각각 독립적으로 적용됩니다. 예를 들어 데이터 엔지니어가 CoCo를 이용해 레거시 저장 프로시저를 반복적으로 리팩터링하면서 수십 번의 프롬프트를 실행하더라도, 월말이 되어서야 예상치 못한 AI 사용 비용이 발생하는 일은 더 이상 없습니다. 일일 한도는 관리자가 설정한 임계값에서 사용량을 제한하고 다음 주기가 시작될 때까지 추가 요청을 차단합니다.

사용량 데이터는 SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE를 통해 모두 쿼리할 수 있으며, 사용자별 모델별, 토큰 유형별로 각 요청의 세부 내역까지 상세하게 확인할 수 있습니다. 또한 CoCo에 “이번 달 크레딧을 가장 많이 사용한 사용자는 누구인가?”라고 직접 질문하면 관련 데이터와 함께 답변을 받을 수 있습니다.