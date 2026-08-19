모든 빌더를 위한 거버넌스 기반 AI: Snowflake CoCo의 엔터프라이즈 제어 기능

지난 7월 Snowflake는 Snowflake CoCo: 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 AI 확장의 기반이라는 블로그를 통해 AI 비용 거버넌스, 엔터프라이즈 컨텍스트에 기반한 AI, 업무 현장에 신뢰할 수 있는 AI 도입이라는 세 가지 주제를 다뤘습니다.
Snowflake는 이러한 기반 위에서 거버넌스 기능을 한층 확장합니다. AI 비용 관리를 위한 사용자별 할당량(per-user quotas) 설정 기능이 이제 GA로 제공되고, 이와 함께 비용을 넘어 액세스, 동작, 도구로까지 거버넌스를 확장하는 세 가지 새로운 기능도 곧 GA로 선보입니다. 이를 통해 조직은 AI 비용뿐 아니라 AI가 액세스할 수 있는 범위와 동작 방식, 상호 작용할 수 있는 외부 시스템까지 명확한 경계를 설정할 수 있습니다.
이러한 제어 기능은 플랫폼 및 보안 팀에 엔터프라이즈 AI 액세스를 관리할 명확한 솔루션을 제공합니다. 관리자는 조직 전체에 CoCo를 안심하고 배포할 수 있을 만큼 충분한 가시성과 제어 권한을 확보할 수 있으며, 빌더는 이러한 가드레일을 자동으로 상속하는 에이전트를 활용할 수 있습니다. 그 결과 거버넌스는 백그라운드에서 자연스럽게 적용되고, 실제 업무는 중단 없이 계속 진행됩니다.
비용 거버넌스: 사용자별 할당량 설정 기능 정식 출시
이제 사용자별 할당량 설정은 Snowsight의 CoCo, CoCo CLI, CoCo Desktop 등 모든 CoCo 환경에서 정식으로 사용할 수 있습니다.
관리자는 사용자별 일일 및 월간 AI 크레딧 한도를 설정하고, Snowflake는 사용자별 한도를 자동으로 적용합니다. 사용자가 한도에 도달하면 사용자 지정 코드나 저장 프로시저, 수동 개입 없이 액세스가 자동으로 차단됩니다. 그리고 다음 사용 주기가 시작되면 접근 권한도 자동으로 복원됩니다.
일일 한도와 월간 한도는 각각 독립적으로 적용됩니다. 예를 들어 데이터 엔지니어가 CoCo를 이용해 레거시 저장 프로시저를 반복적으로 리팩터링하면서 수십 번의 프롬프트를 실행하더라도, 월말이 되어서야 예상치 못한 AI 사용 비용이 발생하는 일은 더 이상 없습니다. 일일 한도는 관리자가 설정한 임계값에서 사용량을 제한하고 다음 주기가 시작될 때까지 추가 요청을 차단합니다.
사용량 데이터는 SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE를 통해 모두 쿼리할 수 있으며, 사용자별 모델별, 토큰 유형별로 각 요청의 세부 내역까지 상세하게 확인할 수 있습니다. 또한 CoCo에 “이번 달 크레딧을 가장 많이 사용한 사용자는 누구인가?”라고 직접 질문하면 관련 데이터와 함께 답변을 받을 수 있습니다.
세션 시작 전에 적용되는 3단계 거버넌스
비용은 거버넌스의 한 차원에 불과합니다. 이번 출시에서는 에이전트가 액세스하고 수행할 수 있는 작업을 관리하는 세 가지 제어 기능을 추가로 선보이며, 모두 곧 GA로 제공될1 예정입니다.
자료 1: 3단계 거버넌스: 쿼리 수준, 팀 수준, 조직 수준
MDM(곧 GA로 제공)은 구성 시 조직 전체의 정책을 모든 CoCo 설치 환경에 적용합니다. 관리자는 사용자가 연결할 수 있는 Model Context Protocol(MCP) 서버와 사용할 수 있는 모델, 승인이 필요한 도구 작업을 정의합니다. 개발자가 Snowsight, CoCo CLI, CoCo Desktop 중 어디에서 CoCo를 실행하든 정책은 일관되게 적용되며, 사용자는 강제 적용된 설정을 옵트아웃할 수 없습니다.
에이전트 프로필은 팀이나 역할별로 기본 모델, 사전 설치된 스킬, 도구 액세스 등의 기본값을 정의합니다. 데이터 엔지니어링 팀과 재무 분석 팀은 직접 구성할 필요 없이 서로 다른 설정으로 CoCo를 실행할 수 있습니다. 관리자가 프로필을 한 번 설정하면 역할 기반 액세스 제어(RBAC)가 이를 적용합니다.
곧 GA로 제공되는 제한된 세션 범위(RSS)는 적절한 역할이 세션에서 활성화될 때까지 에이전트가 실행할 수 있는 SQL을 제한합니다. 사용자의 자격 증명이 허용하는 모든 권한을 에이전트가 암묵적으로 신뢰받는 구조가 아니므로, 문제 발생 시 영향 범위가 어디까지인지에 대한 질문에 직접 답할 수 있습니다.
각 기능은 서로 다른 범위에서 작동하며, 사후에 모니터링하는 대신 세션 시작 전에 적용됩니다.
Cortex AI Gateway를 통한 MCP 및 도구 액세스 거버넌스
MCP 서버 액세스를 통해 에이전트 컨텍스트는 Snowflake를 넘어 팀이 이미 사용하는 다양한 시스템으로 확장됩니다. Jira, Slack, Google Workspace, 내부 API를 비롯한 수천 개의 시스템이 여기에 해당합니다.
CoCo는 이제 Tools by Cortex AI Gateway를 통해 MCP 서버에 연결됩니다. 곧 PuPr로 제공되는 이 중앙 집중식 MCP 게이트웨이는 Snowflake가 Natoma를 인수하며 확보한 기술을 기반으로 구축되었습니다.
자료 2: Tools by Cortex AI Gateway
거버넌스 정책은 Horizon Catalog에서 정의되고 도구 호출 수준에서 적용됩니다. 이를 통해 관리자는 이전에는 없었던 네 가지 제어 기능을 확보합니다.
- 서버 수준 허용 목록: 관리자는 조직 전체에서 사용할 수 있는 MCP 서버를 지정합니다. 비활성화된 서버는 최종 사용자에게 표시되지 않습니다.
- 도구 수준 정책: 서버 전체를 비활성화하지 않고 개별 도구만 비활성화할 수 있습니다. 예를 들어 Salesforce 읽기 도구는 계속 허용하면서 삭제 도구는 차단할 수 있습니다.
- 호출 한도: 서버별 도구 호출 한도를 설정해 잘못 구성된 에이전트가 호출 제한이 있는 외부 API를 과도하게 사용하지 못하도록 방지합니다.
- 포괄적인 감사 추적: 도구 호출마다 작업을 요청한 주체와 보유 권한, 작업 허용 여부, 실행 결과가 기록됩니다.
사용자가 자체 MCP 서버를 구성하지 못하게 하는 관리형 설정과 결합하면, 에이전트의 외부 도구 호출을 사전에 승인하고 사후에 감사할 수 있습니다.
관리자에게 제공되는 이점
이러한 변화로 관리자는 보안 검토 요건을 충족하는 AI 액세스 정책을 수립할 수 있습니다.
이러한 제어 기능이 없었을 때는 CoCo 사용 범위를 일부 그룹이나 샌드박스 스키마로 제한하거나 수동 승인 프로세스를 적용해야 하는 경우가 많았습니다. 생산성 향상 효과는 분명했지만 위험을 측정하기는 어려웠습니다.
할당량을 통해 개인별 지출 한도를 명확히 설정하고 강제할 수 있습니다. 관리형 설정은 모든 접점에서 일관된 정책을 적용합니다. RSS는 에이전트가 액세스할 수 있는 데이터 범위를 명확히 합니다. Cortex AI Gateway는 외부 도구 액세스가 승인되고 기록되도록 합니다. 각 기능은 보안 검토자가 제기할 수 있는 구체적인 질문에 대응하며, 이제 이러한 질문에 명확한 답을 제시할 수 있습니다.
개발자에게 제공되는 이점
거버넌스는 개발자에게 제약처럼 느껴질 수 있지만, 실제 목적은 더 많은 개발자가 AI를 안전하게 활용할 수 있도록 하는 것입니다.
많은 개발자가 운영 환경에 접근할 수 없어 샌드박스 환경에서만 작업합니다. 하지만 적절한 제어 체계를 갖추면 플랫폼 팀도 운영 환경 접근을 보다 쉽게 승인할 수 있고, 개발자는 더 넓은 범위에서 자유롭게 개발할 수 있습니다.
이러한 기능이 개발자의 일상 업무를 늘리는 것도 아닙니다. 에이전트 프로필은 역할에 따라 자동으로 적용되므로 개발자가 세션을 시작하면 필요한 모델과 스킬이 이미 로드되어 있습니다. 관리자가 거버넌스가 적용된 MCP 연결을 활성화하면 클라이언트에 자동으로 표시되고, 개발자는 서버 URL을 직접 찾거나 JSON 구성 파일을 수정할 필요 없이 서비스별로 한 번만 인증하면 됩니다. 즉, 대부분의 경우 거버넌스 계층은 개발자가 의식하지 못할 정도로 자연스럽게 동작합니다. 어차피 문제가 될 수 있는 작업을 수행하려는 경우에만 거버넌스가 개입해 필요한 제어를 적용합니다.
시작하기
CoCo Desktop을 다운로드하거나 Snowsight 인터페이스에서 CoCo를 바로 실행해 보세요.
사용자별 할당량 설정은 현재 계정에서 바로 사용할 수 있습니다. 첫 번째 한도를 설정하는 방법은 Snowflake 설명서의 “CoCo 비용 제어”에서 확인할 수 있습니다. 조직 전체에 정책 적용을 구성하려면 “관리형 설정”을 참조하세요.
플랫폼 전반에서 도구 호출 거버넌스가 작동하는 방식을 자세히 알아보려면 “Snowflake, Black Hat 2026에서 Cortex AI Gateway와 고급 AI 보안 공개”를 읽어보세요.
1 이 콘텐츠에는 당사의 향후 제품 제공에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 어떠한 제품 제공을 약속하는 것이 아닙니다. 실제 결과 및 제공 내용은 다를 수 있으며, 알려지거나 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하십시오.