Développez avec l’IA, gardez le contrôle : la gouvernance d’entreprise selon Snowflake CoCo

En juillet, nous avons expliqué comment Snowflake CoCo permet de déployer en confiance l’IA dans toute votre entreprise, autour de trois idées fortes : gouverner les coûts de l’IA, ancrer l’IA dans le contexte de l’entreprise et intégrer une IA de confiance là où le travail se fait déjà.

Dans la continuité, nous étendons aujourd’hui nos capacités de gouvernance. Les quotas par utilisateur pour la gestion des coûts de l’IA sont désormais disponibles pour tous nos clients. Nous présentons également trois nouvelles fonctionnalités (bientôt disponibles pour tous nos clients) qui étendent la gouvernance au-delà des dépenses : accès, comportement et outils. Les organisations peuvent ainsi définir des limites non seulement pour les coûts de l’IA, mais aussi pour ce que l’IA peut atteindre, la manière dont elle se comporte et les systèmes externes avec lesquels elle peut interagir.

Ensemble, ces contrôles offrent aux équipes plateforme et sécurité une réponse claire à la question de l’accès à l’IA en entreprise : les administrateurs disposent de la visibilité et du contrôle nécessaires pour déployer largement CoCo dans leur organisation, et les développeurs bénéficient d’un agent qui hérite automatiquement de ces garde-fous. La gouvernance reste ainsi en arrière-plan, tandis que le travail avance.

Gouvernance des coûts : les quotas par utilisateur sont désormais disponibles pour tous nos clients

Les quotas par utilisateur sont désormais disponibles pour tous nos clients dans toutes les interfaces CoCo : CoCo dans Snowsight, CoCo CLI et CoCo Desktop.

Les administrateurs définissent des limites quotidiennes et mensuelles de crédits IA par utilisateur, et Snowflake les applique automatiquement. Lorsqu’un utilisateur atteint une limite, son accès est bloqué, sans code personnalisé, procédures stockées ni intervention manuelle. L’accès est réinitialisé au début du cycle suivant.

Les limites quotidiennes et mensuelles sont évaluées indépendamment. Un data engineer qui demande à CoCo de refactoriser de manière itérative une suite de procédures stockées héritées, en exécutant des dizaines de prompts pour obtenir le bon résultat, n’apparaît plus comme une ligne de dépense surprise en fin de mois. Les limites quotidiennes plafonnent l’utilisation au seuil que vous définissez et bloquent les demandes supplémentaires jusqu’au cycle suivant.

L’utilisation reste entièrement interrogeable via SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE, avec un détail par requête, par utilisateur, modèle et type de token. Vous pouvez aussi demander directement à CoCo : « Quels utilisateurs consomment le plus de crédits ce mois-ci ? » et obtenir une réponse avec les données sous-jacentes jointes.