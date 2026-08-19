Développez avec l’IA, gardez le contrôle : la gouvernance d’entreprise selon Snowflake CoCo

En juillet, nous avons expliqué comment Snowflake CoCo permet de déployer en confiance l’IA dans toute votre entreprise, autour de trois idées fortes : gouverner les coûts de l’IA, ancrer l’IA dans le contexte de l’entreprise et intégrer une IA de confiance là où le travail se fait déjà.
Dans la continuité, nous étendons aujourd’hui nos capacités de gouvernance. Les quotas par utilisateur pour la gestion des coûts de l’IA sont désormais disponibles pour tous nos clients. Nous présentons également trois nouvelles fonctionnalités (bientôt disponibles pour tous nos clients) qui étendent la gouvernance au-delà des dépenses : accès, comportement et outils. Les organisations peuvent ainsi définir des limites non seulement pour les coûts de l’IA, mais aussi pour ce que l’IA peut atteindre, la manière dont elle se comporte et les systèmes externes avec lesquels elle peut interagir.
Ensemble, ces contrôles offrent aux équipes plateforme et sécurité une réponse claire à la question de l’accès à l’IA en entreprise : les administrateurs disposent de la visibilité et du contrôle nécessaires pour déployer largement CoCo dans leur organisation, et les développeurs bénéficient d’un agent qui hérite automatiquement de ces garde-fous. La gouvernance reste ainsi en arrière-plan, tandis que le travail avance.
Gouvernance des coûts : les quotas par utilisateur sont désormais disponibles pour tous nos clients
Les quotas par utilisateur sont désormais disponibles pour tous nos clients dans toutes les interfaces CoCo : CoCo dans Snowsight, CoCo CLI et CoCo Desktop.
Les administrateurs définissent des limites quotidiennes et mensuelles de crédits IA par utilisateur, et Snowflake les applique automatiquement. Lorsqu’un utilisateur atteint une limite, son accès est bloqué, sans code personnalisé, procédures stockées ni intervention manuelle. L’accès est réinitialisé au début du cycle suivant.
Les limites quotidiennes et mensuelles sont évaluées indépendamment. Un data engineer qui demande à CoCo de refactoriser de manière itérative une suite de procédures stockées héritées, en exécutant des dizaines de prompts pour obtenir le bon résultat, n’apparaît plus comme une ligne de dépense surprise en fin de mois. Les limites quotidiennes plafonnent l’utilisation au seuil que vous définissez et bloquent les demandes supplémentaires jusqu’au cycle suivant.
L’utilisation reste entièrement interrogeable via SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE, avec un détail par requête, par utilisateur, modèle et type de token. Vous pouvez aussi demander directement à CoCo : « Quels utilisateurs consomment le plus de crédits ce mois-ci ? » et obtenir une réponse avec les données sous-jacentes jointes.
Trois niveaux de gouvernance, appliqués avant le démarrage d’une session
Le coût n’est qu’une dimension. Cette version introduit trois contrôles supplémentaires, tous bientôt disponibles pour tous nos clients1, qui gouvernent ce à quoi un agent peut accéder et ce qu’il peut faire.
Figure 1 : Trois niveaux de gouvernance : niveau requête, niveau équipe et niveau organisation
La gestion des données maîtres (MDM), bientôt disponible pour tous nos clients, déploie une politique à l’échelle de l’organisation sur chaque installation CoCo lorsqu’elle est configurée. Les administrateurs définissent les serveurs Model Context Protocol (MCP) auxquels les utilisateurs sont autorisés à se connecter, les modèles mis à leur disposition et les actions d’outil qui nécessitent une approbation. La politique s’applique de façon cohérente, qu’un développeur lance CoCo dans Snowsight, CoCo CLI ou CoCo Desktop, et les utilisateurs ne peuvent pas se soustraire à un paramètre imposé.
Les profils d’agent définissent les valeurs par défaut par équipe ou par rôle : modèle par défaut, compétences préinstallées et accès aux outils. Une équipe de data engineering et une équipe d’analyse financière peuvent utiliser des paramètres CoCo différents sans que l’une ou l’autre ait à configurer quoi que ce soit. Les administrateurs définissent le profil une seule fois, et le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) l’applique.
La portée de session restreinte (RSS), bientôt disponible pour tous nos clients, limite les commandes SQL qu’un agent peut exécuter tant qu’un rôle approprié n’est pas actif dans la session. Ce contrôle répond directement à la question du périmètre d’impact, car l’agent ne bénéficie plus d’une confiance implicite sur tout ce que les identifiants de l’utilisateur autorisent.
Chacun de ces contrôles opère à un périmètre différent et s’applique avant le début d’une session, au lieu d’être seulement surveillé a posteriori.
Accès MCP et outils gouvernés via Cortex AI Gateway
L’accès aux serveurs MCP est l’un des moyens par lesquels le contexte d’un agent s’étend au-delà de Snowflake, en connectant les agents aux systèmes que les équipes utilisent déjà : Jira, Slack, Google Workspace, des API internes et des milliers d’autres.
CoCo se connecte désormais aux serveurs MCP via Tools by Cortex AI Gateway, bientôt disponible en préversion publique (PuPr), la passerelle MCP centralisée développée à partir de la technologie issue de l’acquisition de Natoma par Snowflake.
Figure 2 : Tools by Cortex AI Gateway
Les politiques de gouvernance sont définies dans Horizon Catalog et appliquées au niveau de chaque appel d’outil, ce qui donne aux administrateurs accès à quatre contrôles qui n’existaient pas auparavant :
- Liste d’autorisation au niveau des serveurs : les administrateurs sélectionnent les serveurs MCP disponibles à l’échelle de l’organisation. Les serveurs désactivés restent invisibles pour les utilisateurs finaux.
- Politique au niveau des outils : il est possible de désactiver des outils spécifiques sans désactiver un serveur entier. Un outil de lecture Salesforce, par exemple, peut rester disponible, alors qu’un outil de suppression ne l’est pas nécessairement.
- Limites de débit : des plafonds par serveur sur les appels d’outils empêchent un agent mal configuré de saturer une API externe soumise à des limites de débit.
- Piste d’audit complète : chaque appel d’outil consigne qui a demandé l’action, les autorisations dont cette personne disposait, si l’action a été autorisée et quel a été le résultat.
Avec les paramètres gérés, qui empêchent les utilisateurs de configurer leurs propres serveurs MCP, les appels à des outils externes effectués par un agent sont approuvés en amont et auditables après coup.
Ce que cela change pour les administrateurs
Grâce à ces évolutions, les administrateurs peuvent désormais définir une politique d’accès à l’IA compatible avec les revues de sécurité.
Avant ces contrôles, les équipes devaient souvent limiter CoCo à des groupes restreints, à un schéma sandbox ou à un processus d’approbation manuel. Les gains de productivité étaient évidents, mais le risque était plus difficile à mesurer.
Les quotas encadrent les dépenses individuelles et rendent ces limites applicables automatiquement. Les paramètres gérés rendent la politique homogène sur toutes les surfaces. RSS explicite la portée d’accès aux données d’un agent. Et Cortex AI Gateway garantit l’approbation et la journalisation des accès aux outils externes. Chacun de ces contrôles correspond à une question précise qu’un évaluateur de sécurité peut poser, des questions qui ont désormais des réponses concrètes.
Ce que cela change pour les développeurs
La gouvernance peut sembler être un frein, mais l’objectif est d’ouvrir l’accès à davantage de développeurs.
De nombreux développeurs travaillent dans des sandboxes, car les équipes plateforme ne peuvent pas approuver l’accès à la production. Les bons contrôles facilitent l’approbation et donnent aux développeurs plus de marge pour créer.
Rien de tout cela n’ajoute de tâches au quotidien des développeurs. Les profils d’agent sont appliqués par rôle : le modèle et les compétences appropriés sont donc déjà chargés lorsqu’un développeur ouvre une session. Les connexions MCP encadrées apparaissent automatiquement dans le client dès qu’un administrateur les active. Le développeur s’authentifie une seule fois par service, au lieu de rechercher des URL de serveur et de modifier des fichiers de configuration JSON. En règle générale, la couche de gouvernance est invisible. Elle n’apparaît que lorsqu’un utilisateur est sur le point de faire quelque chose qui aurait de toute façon posé problème.
Premiers pas
Téléchargez CoCo Desktop ou ouvrez CoCo directement dans l’interface Snowsight.
Les quotas par utilisateur sont disponibles dans votre compte dès aujourd’hui. Pour définir votre première limite, consultez « Contrôles des coûts pour CoCo » dans la documentation Snowflake. Pour l’application des politiques à l’échelle de l’organisation, consultez « Paramètres gérés ».
Pour approfondir le fonctionnement de la gouvernance des appels d’outils sur l’ensemble de la plateforme, lisez « Snowflake lance Cortex AI Gateway et la sécurité IA avancée à Black Hat 2026 ».
1 Ce contenu contient des déclarations prospectives, notamment concernant nos futures offres de produits, et celles-ci ne constituent pas des engagements à fournir quelque offre de produit que ce soit. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.