IA governada para todos os desenvolvedores: controles empresariais no Snowflake CoCo

Em julho de 2026, escrevemos sobre a capacidade do Snowflake CoCo de ajustar a escala da IA para empresas com confiança, organizada em torno de três ideias: governar os custos de IA, fundamentar a IA no contexto empresarial e levar IA confiável para os lugares onde o trabalho já acontece.

Com base nessa fundação, estamos expandindo nossos recursos de governança hoje. Embora as cotas por usuário para a gestão de custos de IA já estejam em GA (disponíveis ao público), também estamos anunciando três novos recursos (que estarão em breve em GA), que estendem a governança além dos custos, abrangendo acesso, comportamento e ferramentas. Isso permite que as organizações definam limites não apenas para os custos de IA, mas também para o que a IA pode acessar, como ela se comporta e com quais sistemas externos pode interagir.

Juntos, esses controles dão às equipes de plataforma e segurança uma solução clara para o acesso à IA para empresas. Os administradores obtêm visibilidade e controle suficientes para disponibilizar o CoCo amplamente em suas organizações, e os desenvolvedores obtêm um agente que herda essas barreiras de proteção automaticamente. Como resultado, a governança permanece em segundo plano e o trabalho avança.

Governança de custos: as cotas por usuário já estão em GA

As cotas por usuário já estão disponíveis ao público (em GA) em todas as superfícies do CoCo: CoCo no Snowsight, CoCo CLI e CoCo Desktop.

Os administradores definem limites diários e mensais de créditos de IA por usuário, e o Snowflake os aplica automaticamente. Quando um usuário atinge um limite, o acesso dele é bloqueado sem necessidade de código personalizado, procedimentos armazenados ou intervenção manual. O acesso é reiniciado no início do próximo ciclo.

Os limites diários e mensais são avaliados de forma independente. Um engenheiro de dados que solicita ao CoCo para refatorar iterativamente um conjunto de procedimentos armazenados herdados, executando dezenas de prompts até obter o resultado certo, não aparece mais como um item surpresa na fatura no final do mês. Os limites diários restringem o uso ao limite definido pelo administrador e bloqueiam novas solicitações até o próximo ciclo.

Todo o uso pode ser consultado por meio do SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE, com detalhes por solicitação, usuário, modelo e tipo de token. Você também pode perguntar diretamente ao CoCo: "que usuários estão consumindo mais créditos este mês?" e obter uma resposta com os dados subjacentes anexados.