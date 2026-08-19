IA governada para todos os desenvolvedores: controles empresariais no Snowflake CoCo

Em julho de 2026, escrevemos sobre a capacidade do Snowflake CoCo de ajustar a escala da IA para empresas com confiança, organizada em torno de três ideias: governar os custos de IA, fundamentar a IA no contexto empresarial e levar IA confiável para os lugares onde o trabalho já acontece.
Com base nessa fundação, estamos expandindo nossos recursos de governança hoje. Embora as cotas por usuário para a gestão de custos de IA já estejam em GA (disponíveis ao público), também estamos anunciando três novos recursos (que estarão em breve em GA), que estendem a governança além dos custos, abrangendo acesso, comportamento e ferramentas. Isso permite que as organizações definam limites não apenas para os custos de IA, mas também para o que a IA pode acessar, como ela se comporta e com quais sistemas externos pode interagir.
Juntos, esses controles dão às equipes de plataforma e segurança uma solução clara para o acesso à IA para empresas. Os administradores obtêm visibilidade e controle suficientes para disponibilizar o CoCo amplamente em suas organizações, e os desenvolvedores obtêm um agente que herda essas barreiras de proteção automaticamente. Como resultado, a governança permanece em segundo plano e o trabalho avança.
Governança de custos: as cotas por usuário já estão em GA
As cotas por usuário já estão disponíveis ao público (em GA) em todas as superfícies do CoCo: CoCo no Snowsight, CoCo CLI e CoCo Desktop.
Os administradores definem limites diários e mensais de créditos de IA por usuário, e o Snowflake os aplica automaticamente. Quando um usuário atinge um limite, o acesso dele é bloqueado sem necessidade de código personalizado, procedimentos armazenados ou intervenção manual. O acesso é reiniciado no início do próximo ciclo.
Os limites diários e mensais são avaliados de forma independente. Um engenheiro de dados que solicita ao CoCo para refatorar iterativamente um conjunto de procedimentos armazenados herdados, executando dezenas de prompts até obter o resultado certo, não aparece mais como um item surpresa na fatura no final do mês. Os limites diários restringem o uso ao limite definido pelo administrador e bloqueiam novas solicitações até o próximo ciclo.
Todo o uso pode ser consultado por meio do SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE, com detalhes por solicitação, usuário, modelo e tipo de token. Você também pode perguntar diretamente ao CoCo: "que usuários estão consumindo mais créditos este mês?" e obter uma resposta com os dados subjacentes anexados.
Três camadas de governança, aplicadas antes do início de uma sessão
O custo é uma dimensão. Este lançamento inclui três controles adicionais, todos com GA prevista em breve1, que governam o que um agente pode acessar e fazer.
Figura 1. Três camadas de governança: nível de consulta, nível de equipe e nível de organização.
O MDM, com GA prevista em breve, implementa políticas em toda a organização para cada instalação do CoCo quando configurado. Os administradores definem a quais servidores do Model Context Protocol (MCP) os usuários podem se conectar, que modelos estão disponíveis para eles e que ações de ferramentas exigem aprovação. A implementação da política é realizada de forma consistente, seja quando um desenvolvedor inicia o CoCo no Snowsight, no CoCo CLI ou no CoCo Desktop, e os usuários não podem desativar uma configuração obrigatória.
Os perfis de agente definem padrões por equipe ou função: o modelo padrão, as habilidades pré-instaladas e o acesso a ferramentas. Uma equipe de engenharia de dados e uma equipe de análise de dados financeiros podem executar configurações diferentes do CoCo sem que nenhuma das equipes precise configurar nada. Os administradores definem o perfil uma única vez, e o controle de acesso baseado em função (RBAC) o aplica.
O escopo de sessão restrita (RSS), com GA prevista em breve, limita que comandos SQL um agente pode executar até que uma função apropriada esteja ativa na sessão. Esse é o controle que responde diretamente à pergunta sobre o raio de impacto, porque o agente deixa de ser implicitamente confiável com tudo o que as credenciais do usuário permitem.
Cada um desses controles opera em um escopo diferente, sendo aplicado antes do início da sessão, em vez de monitorado posteriormente.
Acesso governado a MCP e ferramentas por meio do Cortex AI Gateway
O acesso a servidores MCP é uma das formas como o contexto do agente se estende além do Snowflake, conectando agentes aos sistemas que as equipes já utilizam: Jira, Slack, Google Workspace, APIs internas e milhares de outros.
Agora, o CoCo conecta'se a servidores MCP por meio de Tools by Cortex AI Gateway, com PuPr prevista em breve, o gateway MCP centralizado, desenvolvido com a tecnologia da aquisição da Natoma pela Snowflake.
Figura 2. Tools by Cortex AI Gateway.
As políticas de governança são definidas no Horizon Catalog e implementadas no nível de chamada de ferramenta, o que oferece aos administradores quatro controles que não existiam antes:
- Lista de permissões em nível de servidor: os administradores selecionam que servidores MCP estão disponíveis em toda a organização. Os servidores desativados ficam invisíveis para os usuários finais.
- Política em nível de ferramenta: ferramentas individuais podem ser desativadas sem desativar um servidor inteiro. Por exemplo, uma ferramenta de leitura do Salesforce pode continuar disponível, enquanto uma ferramenta de exclusão pode não estar.
- Limites de taxa: limites por servidor nas chamadas de ferramentas evitam que um agente configurado incorretamente sature uma API externa com limite de taxa.
- Trilha de auditoria completa: as chamadas de ferramentas registram quem solicitou a ação, que permissões o solicitante tinha, se a ação foi permitida e qual foi o resultado.
Aliadas a configurações gerenciadas, que impedem os usuários de configurar seus próprios servidores MCP, as chamadas de ferramentas externas feitas por um agente são aprovadas com antecedência e podem ser auditadas posteriormente.
O que isso significa para os administradores
Como resultado dessas mudanças, os administradores agora podem elaborar uma política de acesso à IA que facilite as revisões de segurança.
Antes desses controles, as equipes muitas vezes precisavam limitar o CoCo a grupos restritos, a um esquema de sandbox ou a um processo de aprovação manual. Os ganhos de produtividade eram evidentes, mas o risco era mais difícil de avaliar.
As cotas tornam os custos individuais limitados e aplicáveis. As configurações gerenciadas tornam a política consistente em todas as superfícies. O RSS torna explícito o alcance de dados de um agente. E o Cortex AI Gateway garante que o acesso a ferramentas externas seja aprovado e registrado. Cada um desses controles corresponde a uma pergunta específica que um revisor de segurança pode fazer: perguntas que agora têm respostas concretas.
O que isso significa para os desenvolvedores
A governança pode parecer um obstáculo, mas o objetivo é dar acesso a mais desenvolvedores.
Muitos desenvolvedores trabalham em sandboxes porque as equipes de plataforma não conseguem aprovar o acesso à produção. Os controles certos facilitam a aprovação e dão aos desenvolvedores mais espaço para trabalhar.
Nada disso aumenta a carga de trabalho diária dos desenvolvedores. Os perfis de agente são aplicados por função, de modo que o modelo e as habilidades certos já estão carregados quando um desenvolvedor abre uma sessão. As conexões MCP governadas aparecem automaticamente no cliente depois que um administrador as ativa, e o desenvolvedor se autentica uma única vez por serviço, sem precisar encontrar URLs de servidores ou editar arquivos de configuração JSON. Na maioria dos casos, a camada de governança é invisível. Ela só aparece quando um usuário está prestes a fazer algo que, de qualquer forma, seria um problema.
Primeiros passos
Faça o download do CoCo Desktop ou abra o CoCo diretamente na interface do Snowsight.
As cotas por usuário já estarão disponíveis em sua conta. Para definir o primeiro limite, consulte "Controles de custo para o CoCo" na documentação da Snowflake. Para implementar políticas em toda a organização, consulte "Configurações gerenciadas".
Para uma análise mais detalhada de como a governança de chamadas de ferramentas funciona em toda a plataforma, leia o artigo "Snowflake lança Cortex AI Gateway e segurança avançada de IA na Black Hat 2026" (EN).
1 Este conteúdo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos, e não representa um compromisso de entrega de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso 10-Q mais recente para obter mais informações.