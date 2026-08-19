Kontrollierte KI für alle Entwickler:innen: Enterprise-Kontrollen in Snowflake CoCo

Im Juli haben wir über die Fähigkeit von Snowflake CoCo geschrieben, Enterprise-KI vertrauensvoll zu skalieren, basierend auf drei Ideen: Verwaltung von KI-Kosten, Verankerung von KI im Unternehmenskontext und Bereitstellung vertrauenswürdiger KI an den Orten, an denen die Arbeit bereits stattfindet.

Darauf aufbauend erweitern wir heute unsere Governance-Funktionen. Während Kontingente pro Nutzer:in für das KI-Kostenmanagement nun allgemein verfügbar sind, führen wir auch drei neue Funktionen ein (in Kürze allgemein verfügbar), die die Governance über die Ausgaben hinaus auf Zugriff, Verhalten und Tools ausweiten. Dadurch können Unternehmen nicht nur Grenzen für KI-Kosten definieren, sondern auch dafür, was KI erreichen kann, wie sie sich verhält und mit welchen externen Systemen sie interagieren kann.

Zusammen bieten diese Kontrollen Plattform- und Sicherheitsteams eine klare Lösung für den Zugriff auf Enterprise-KI: Administrator:innen erhalten ausreichend Transparenz und Kontrolle, um CoCo in ihren gesamten Unternehmen breit zugänglich zu machen, und Entwickler:innen erhalten einen Agenten, der diese Leitplanken automatisch übernimmt. Dadurch bleibt die Governance im Hintergrund und die Arbeit geht voran.

Kosten-Governance: Kontingente pro Nutzer:in sind jetzt allgemein verfügbar

Kontingente pro Nutzer:in sind jetzt auf jeder CoCo-Oberfläche allgemein verfügbar: CoCo in Snowsight, CoCo CLI und CoCo Desktop.

Administrator:innen legen tägliche und monatliche KI-Credit-Limits pro Nutzer:in fest, und Snowflake setzt diese automatisch durch. Wenn ein:e Nutzer:in ein Limit erreicht, wird der Zugriff blockiert, ohne dass benutzerdefinierter Code, gespeicherte Prozeduren oder manuelle Eingriffe erforderlich sind. Der Zugriff wird an der nächsten Zyklusgrenze zurückgesetzt.

Tägliche und monatliche Limits werden unabhängig voneinander ausgewertet. Ein Data Engineer, der CoCo bittet, eine Reihe von Legacy-Prozeduren iterativ zu refaktorieren und Dutzende von Prompts ausführt, um die richtige Ausgabe zu erhalten, taucht am Ende des Monats nicht mehr als überraschender Posten auf. Tägliche Limits begrenzen die Nutzung auf den von Ihnen festgelegten Schwellenwert und blockieren weitere Anfragen bis zum nächsten Zyklus.

Die Nutzung bleibt über SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE vollständig abfragbar, mit Details pro Anfrage nach Nutzer:in, Modell und Token-Typ. Sie können CoCo auch direkt fragen: „Welche Nutzer:innen verbrauchen diesen Monat die meisten Credits?“ und erhalten eine Antwort mit den zugrunde liegenden Daten.