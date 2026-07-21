Snowflake CoCo: 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 AI 확장의 기반

AI는 개인의 생산성을 높이는 도구를 넘어 엔터프라이즈 플랫폼으로 진화하고 있으며, 그 잠재력은 매우 큽니다. 하지만 조직 전반으로 AI를 확장하는 과정에서는 개별 AI 도구만으로는 해결할 수 없는 새로운 과제가 발생합니다.

재무 팀은 AI 지출이 예상치 못한 예산 부담으로 이어지기 전에 지출 현황을 파악할 수 있어야 합니다. 플랫폼 팀은 AI가 기존 거버넌스 정책을 준수하며 운영된다는 확신이 필요합니다. 개발자는 기존 도구와 워크플로우에 자연스럽게 연동되는 AI 에이전트가 필요합니다. 이 모든 요구는 결국 신뢰, 거버넌스, 비용 관리라는 질문으로 이어집니다.

이번에 발표하는 Snowflake CoCo의 새로운 기능은 바로 이러한 현실을 반영해 설계되었습니다. 빌더를 위해, CoCo Desktop은 이제 macOS와 Windows에서 GA로 제공되며, Cloud Agents는 별도의 로컬 설치 없이 Snowsight에서 CoCo의 모든 기능을 사용할 수 있도록 지원합니다. 플랫폼 팀과 관리자를 위한 새로운 AI 비용 거버넌스 기능은 사용자별 제어를 통해 AI 지출에 대한 실시간 가시성과 비용 관리를 지원합니다. 또한 Agent Settings를 사용하면 관리자가 CoCo 환경을 한 번만 구성해 조직 전체에 일괄 적용할 수 있습니다. 여기에 더해, 업무가 이루어지는 모든 환경을 위한 CoCo Mobile(iOS 및 Android)은 현재 프라이빗 프리뷰로 제공되어, 팀원들이 이미 사용 중인 모바일 기기에서도 신뢰할 수 있는 AI를 활용할 수 있도록 지원합니다.

이와 같은 Snowflake CoCo의 새로운 기능을 통해 기업은 AI 비용을 보다 쉽게 관리하고, AI가 엔터프라이즈 컨텍스트에 기반하여 동작하도록 하며, 업무가 이루어지는 모든 환경에서 신뢰할 수 있는 AI를 보다 손쉽게 활용할 수 있습니다.

Snowflake CoCo에서 지금 바로 사용할 수 있는 기능

AI 거버넌스의 시작은 비용 파악부터

모든 주요 기술 플랫폼은 혁신만큼 거버넌스가 중요해지는 시점을 맞이하며, AI 역시 이제 그 단계에 들어섰습니다. 기업이 AI 도입을 확대할수록 AI 사용 현황을 파악하고, 비용을 예측하며, 예상치 못한 비용 부담 없이 혁신을 지속할 수 있도록 적절한 가드레일을 마련해야 합니다. 그렇기 때문에 AI 비용 거버넌스는 엔터프라이즈 AI의 핵심 기반 요소가 되었습니다.

이러한 이유로 CoCo에서도 AI 비용 거버넌스는 배포 후 덧붙이는 관리 기능이 아니라 플랫폼의 핵심 기반 기능으로 설계되었습니다. Snowflake 환경에서 이미 사용 중인 역할 기반 액세스 제어가 CoCo에도 그대로 적용되므로, 별도의 보안 모델을 구성하거나 별도의 ID 계층을 관리할 필요가 없습니다. 이를 바탕으로 Snowflake의 접근 방식은 조직이 다른 전략적 기술 투자를 관리하는 방식과 맞닿아 있는 세 가지 원칙으로 그 기반을 확장합니다.