Snowflake CoCo: 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 AI 확장의 기반

AI는 개인의 생산성을 높이는 도구를 넘어 엔터프라이즈 플랫폼으로 진화하고 있으며, 그 잠재력은 매우 큽니다. 하지만 조직 전반으로 AI를 확장하는 과정에서는 개별 AI 도구만으로는 해결할 수 없는 새로운 과제가 발생합니다.
재무 팀은 AI 지출이 예상치 못한 예산 부담으로 이어지기 전에 지출 현황을 파악할 수 있어야 합니다. 플랫폼 팀은 AI가 기존 거버넌스 정책을 준수하며 운영된다는 확신이 필요합니다. 개발자는 기존 도구와 워크플로우에 자연스럽게 연동되는 AI 에이전트가 필요합니다. 이 모든 요구는 결국 신뢰, 거버넌스, 비용 관리라는 질문으로 이어집니다.
이번에 발표하는 Snowflake CoCo의 새로운 기능은 바로 이러한 현실을 반영해 설계되었습니다. 빌더를 위해, CoCo Desktop은 이제 macOS와 Windows에서 GA로 제공되며, Cloud Agents는 별도의 로컬 설치 없이 Snowsight에서 CoCo의 모든 기능을 사용할 수 있도록 지원합니다. 플랫폼 팀과 관리자를 위한 새로운 AI 비용 거버넌스 기능은 사용자별 제어를 통해 AI 지출에 대한 실시간 가시성과 비용 관리를 지원합니다. 또한 Agent Settings를 사용하면 관리자가 CoCo 환경을 한 번만 구성해 조직 전체에 일괄 적용할 수 있습니다. 여기에 더해, 업무가 이루어지는 모든 환경을 위한 CoCo Mobile(iOS 및 Android)은 현재 프라이빗 프리뷰로 제공되어, 팀원들이 이미 사용 중인 모바일 기기에서도 신뢰할 수 있는 AI를 활용할 수 있도록 지원합니다.
이와 같은 Snowflake CoCo의 새로운 기능을 통해 기업은 AI 비용을 보다 쉽게 관리하고, AI가 엔터프라이즈 컨텍스트에 기반하여 동작하도록 하며, 업무가 이루어지는 모든 환경에서 신뢰할 수 있는 AI를 보다 손쉽게 활용할 수 있습니다.
Snowflake CoCo에서 지금 바로 사용할 수 있는 기능
- AI 비용 거버넌스(사용자별 할당량 및 할당량 적용): 현재 퍼블릭 프리뷰로 제공
- Agent Settings(기본 모델 선택기 포함): 현재 퍼블릭 프리뷰로 제공
- CoCo Desktop: macOS 및 Windows에서 GA로 제공
- Cloud Agents: Snowsight에서 GA로 제공되며, Cortex Agents REST API를 통한 지원은 곧 퍼블릭 프리뷰로 제공 예정
- Android 및 iOS용 CoCo Mobile 앱: 현재 프라이빗 프리뷰로 제공
- Skills 및 Plugins Sharing: 퍼블릭 프리뷰 예정
AI 거버넌스의 시작은 비용 파악부터
모든 주요 기술 플랫폼은 혁신만큼 거버넌스가 중요해지는 시점을 맞이하며, AI 역시 이제 그 단계에 들어섰습니다. 기업이 AI 도입을 확대할수록 AI 사용 현황을 파악하고, 비용을 예측하며, 예상치 못한 비용 부담 없이 혁신을 지속할 수 있도록 적절한 가드레일을 마련해야 합니다. 그렇기 때문에 AI 비용 거버넌스는 엔터프라이즈 AI의 핵심 기반 요소가 되었습니다.
이러한 이유로 CoCo에서도 AI 비용 거버넌스는 배포 후 덧붙이는 관리 기능이 아니라 플랫폼의 핵심 기반 기능으로 설계되었습니다. Snowflake 환경에서 이미 사용 중인 역할 기반 액세스 제어가 CoCo에도 그대로 적용되므로, 별도의 보안 모델을 구성하거나 별도의 ID 계층을 관리할 필요가 없습니다. 이를 바탕으로 Snowflake의 접근 방식은 조직이 다른 전략적 기술 투자를 관리하는 방식과 맞닿아 있는 세 가지 원칙으로 그 기반을 확장합니다.
- 가시성: 관리자는 청구서가 도착한 후가 아니라 AI 도입이 진행되는 동안 사용자, 팀, 워크로드별로 AI가 어떻게 사용되는지 파악할 수 있어야 합니다.
- 최적화: Snowflake의 네이티브 태깅 프레임워크를 활용하면 AI 사용량을 팀, 비용 센터 또는 사업부별로 손쉽게 배분할 수 있어 차지백과 쇼백이 훨씬 간단해집니다. 또한 새로운 기본 모델 설정 기능을 통해 개별 개발자가 일일이 선택하지 않아도 성능과 비용 간의 균형을 유지할 수 있습니다.
- 제어: 이번 릴리스에서 새롭게 제공되는 사용자별 할당량과 자동 알림 기능은 비용이 예기치 않은 부담이 되기 전에 관리자가 가드레일을 설정할 수 있도록 지원합니다. 따라서 개발자는 계속 자유롭게 빌드하고, 플랫폼 및 재무 팀은 AI 도입이 확대되더라도 예측 가능성이 유지된다는 확신을 얻을 수 있습니다.
그림 1: Snowsight에서 CoCo 사용자별 할당량을 설정해 예산상 돌발 상황 방지
더 적은 비용으로 더 많은 작업을 수행하고 동일한 높은 품질 유지할 수 있습니다. Snowflake 내부에서 CoCo CLI를 많이 사용하는 환경을 기준으로, 최근 동일한 모델과 동일한 작업을 수행하면서도 품질 저하 없이 프롬프트당 비용을 약 28% 절감했습니다. 이러한 성과는 일련의 효율성 개선을 통해 이루어졌습니다. Read-Eval-Print Loop(REPL) 기반 도구 호출, 컨텍스트를 간결하게 유지하기 위한 bash 및 SQL 도구 출력의 축약 또는 오프로드, 필요한 경우에만 로드되는 스킬과 사용 빈도가 낮은 도구, 더 경량화된 서브에이전트, 그리고 전반적으로 더 스마트해진 모델 라우팅이 여기에 해당합니다. 고객의 CoCo 사용 환경에서도 같은 추세가 나타나고 있습니다. 이러한 효율성 개선이 순차적으로 적용되면서 최근 몇 주 동안 프롬프트당 평균 비용이 약 20% 감소했습니다. Snowflake는 높은 품질 기준을 유지하면서 토큰 사용 효율을 높이고 작업 완료 시간을 단축하는 데 지속적으로 투자하고 있으며, 이를 통해 기업이 비용을 선형적으로 증가시키지 않고도 CoCo를 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다. (이러한 비용 효율성 엔지니어링의 기술적인 내용은 후속 엔지니어링 블로그에서 자세히 소개할 예정입니다.)
이제 기업은 Snowflake로 구축해 온 동일한 신뢰 및 거버넌스 기반 위에서 AI를 활용할 수 있습니다. Agent Settings(현재 퍼블릭 프리뷰)는 이러한 거버넌스 프레임워크를 개발자 경험까지 직접 확장합니다. 관리자는 하나의 구성을 만들어 조직의 전체 사용자에게 일괄 적용할 수 있습니다. 이번 릴리스에서는 관리자가 조직 전체에서 사용할 기본 모델을 지정할 수 있는 기본 모델 설정 기능을 지원합니다. 이는 관리자가 가장 많이 요청한 기능 중 하나입니다. 앞으로는 사전 설치된 스킬과 팀에서 사용하는 다양한 도구를 지원하고, 개별 설정 없이 모든 사용자에게 적용하는 방식도 이 경로를 통해 제공될 예정입니다. 또한 Agent Settings는 Snowflake 환경의 다른 영역을 관리하는 것과 동일한 역할 기반 액세스 제어를 그대로 활용하기 때문에, 각 팀은 역할에 따라 서로 다른 구성을 손쉽게 적용할 수 있습니다.
팀이 일하는 곳 어디서나 작동하는 엔터프라이즈 AI
CLI와 Snowsight에서 CoCo가 큰 호응을 얻은 데 힘입어, Snowflake는 고객들이 가장 많이 요청했던 기능 중 하나인 네이티브 데스크톱 환경을 선보입니다. CoCo Desktop은 macOS와 Windows에서 GA로 제공되며, Snowflake가 제공하는 가장 완성도 높은 AI 개발 환경입니다. 네이티브 데스크톱 애플리케이션인 CoCo Desktop은 로컬 파일, 리포지토리, 터미널 그리고 Snowflake에 통합적으로 액세스할 수 있는 전용 워크스페이스를 제공합니다. 이 모든 경험은 Snowflake 환경에 대한 깊은 네이티브 이해를 바탕으로 합니다. 또한, 내장형 에이전틱 브라우저와 노트북 환경이 기본 제공되며, 현대적인 데이터 개발 환경에 최적화되어 있습니다. 범용 AI 코딩 도구와 달리, CoCo Desktop은 사용자의 Snowflake 환경이 이미 로드된 상태로 시작됩니다. 콜드 스타트 없이 사용할 수 있으며, 데이터 모델을 다시 설명할 필요도, 거버넌스 공백도 없습니다.
예를 들어, 새로운 프로젝트에 온보딩하는 데이터 엔지니어의 상황을 가정해보겠습니다. 범용 AI 도구를 사용하면 첫 한 시간은 설정에 쓰입니다. 스키마를 설명하고, 테이블 관계를 다시 설정하고, 거버넌스 정책을 다시 로드해야 합니다. 하지만 GA로 제공되는 CoCo Desktop에서는 그 컨텍스트가 이미 준비되어 있습니다. 애플리케이션을 실행하면 Snowflake 카탈로그가 자동으로 로드되고 RBAC 역할이 활성화되며, 첫 실행 후 몇 분 만에 데이터 파이프라인 개발을 시작할 수 있습니다. 이는 별도의 설정 과정이 아니라 기본 제공되는 개발 경험입니다.
그림 2: CoCo Desktop의 Snowflake 네이티브 컨텍스트로 지능적이고 거버넌스가 적용된 앱 개발 가속화
Cloud Agents는 이제 GA로 제공되며 Snowsight의 표준 CoCo 경험으로 자리 잡았습니다. 이제 Snowsight에서 실행되는 모든 CoCo 세션은 격리된 Snowflake 관리형 컨테이너 안에서 실행되며, 모든 사용자는 기본적으로 웹 검색, 셸 명령 실행, 전체 Python 스크립트 실행 기능을 사용할 수 있습니다. 로컬 설치가 필요하지 않고, 동일한 보안 모델과 동일한 거버넌스를 유지하면서도 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있습니다.
즉, 이제는 이전까지 로컬 설치가 필요했던 작업을 브라우저에서 그대로 수행할 수 있습니다. 작업 중 웹을 검색하고, 셸 스크립트를 실행하며, Python 파일을 실행하거나 필요한 종속성을 설치하는 작업까지 모든 과정을 Snowsight를 벗어나지 않고 처리할 수 있습니다. 브라우저에서 CoCo를 사용하면서 CLI 경험에 비해 기능이 제한적이라고 느꼈다면, 이제 그 차이는 사라졌습니다. 또한 자체 애플리케이션을 구축하는 팀을 위해 CoCo의 코딩 기능이 Cortex Agents REST API를 통해 퍼블릭 프리뷰로 제공될 예정입니다.
프라이빗 프리뷰로 제공되는 CoCo Mobile은 이러한 경험을 업무가 이루어지는 모든 환경으로 확장합니다. 인터페이스는 업무 환경에 맞춰 달라지지만, 거버넌스 모델은 동일하게 유지됩니다.
CoCo는 사용자가 일하는 곳 어디에서나 함께합니다.
개인 워크플로우를 넘어 팀의 공유 지식으로
데이터 팀은 두 가지 형태의 컨텍스트 부담에 직면합니다. 첫 번째는 모든 빌더가 잘 아는 세션별 오버헤드입니다. 실제 작업에 들어가기 전에 스키마를 설명하고, 테이블 관계를 다시 설정하며, 거버넌스 정책을 다시 로드해야 합니다. CoCo는 Snowflake를 위해 설계되었기 때문에 이러한 번거로움을 크게 줄입니다. 카탈로그, 거버넌스 정책, 시맨틱 모델이 첫 프롬프트부터 이미 로드되어 있습니다.
두 번째는 눈에 잘 띄지 않지만 그만큼 큰 비용을 초래하는 문제입니다. 바로 조직의 지식이 생성된 작업 공간 안에만 머물러 공유되지 않는 것입니다. 어떤 개발자는 반복 파이프라인을 구성하는 최적의 방식을 찾아내고, 또 다른 개발자는 번거롭지만 중요한 작업을 자동화하는 스킬을 개발합니다. 이러한 지식은 분명히 존재하지만 개인이나 특정 작업 공간에만 남아 있게 되고, 같은 작업이 필요한 다음 사람은 다시 처음부터 시작해야 합니다.
그림 3: 이제 Skills와 Plugins를 조직 전체에서 공유할 수 있습니다. 조직의 카탈로그를 탐색하고, 신뢰할 수 있는 워크플로우를 인증한 뒤, Snowflake CoCo에서 바로 호출할 수 있습니다.
또한 팀은 거버넌스가 적용된 카탈로그를 통해 조직의 축적된 지식을 공유 가능한 Skills와 Plugins(PuPr 예정)으로 패키징할 수 있습니다. 이제 가치 있는 워크플로우가 개인 워크스페이스에만 머무르지 않고, 조직 전체에서 게시하고, 검색하고, 팀 간에 안전하게 공유할 수 있습니다. 내장형 액세스 제어와 선택적 자격 인증 기능을 통해, 재사용 가능한 지식이 조직 전체로 확산되더라도 일관된 거버넌스를 유지할 수 있습니다.
엔터프라이즈 AI의 다음 단계
CoCo Desktop과 Cloud Agents가 GA로 제공되고, AI 비용 거버넌스와 Agent Settings가 퍼블릭 프리뷰로 제공되며, Skills 및 Plugins 공유 기능도 곧 퍼블릭 프리뷰로 지원됩니다. 이러한 기능은 기업이 AI 활용을 개인 단위에서 조직 전반으로 확장할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다.
개발자는 자신이 이미 업무에 사용하고 있는 업무 컨텍스트에서 그대로 활용할 수 있는 AI 플랫폼을 이용할 수 있습니다. 플랫폼 팀은 조직 전체에 AI를 책임감 있게 배포하는 데 필요한 거버넌스와 구성 제어 기능을 확보할 수 있습니다. 재무 담당자는 AI를 예측하기 어려운 비용이 아니라 전략적 투자로 관리할 수 있는 가시성을 확보합니다. 또한 팀이 스킬 카탈로그를 통해 검증된 워크플로우를 구축하고 공유할수록, CoCo의 가치는 조직 전반에서 더욱 커집니다.
엔터프라이즈 AI는 조직에 혁신과 거버넌스 중 하나를 선택하도록 강요해서는 안 됩니다. CoCo는 기업이 더 이상 그런 선택을 하지 않아도 되도록 설계되었습니다.
시작하기
- macOS 또는 Windows용 CoCo Desktop을 다운로드하세요.
- 이 동영상을 시청하고 5분 이내에 Snowflake 환경에 연결해 보세요.
- 설명서를 참고해 사용자별 비용 할당량을 설정해 보세요.