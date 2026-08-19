AI governata per ogni builder: controlli enterprise in Snowflake CoCo

A luglio abbiamo scritto della capacità di Snowflake CoCo di scalare l’enterprise AI in modo affidabile, concentrandoci su tre aspetti: governare i costi dell’AI, ancorare l’AI al contesto aziendale e portare un’AI affidabile nei luoghi in cui si svolge già il lavoro.
Partendo da queste basi, oggi stiamo ampliando le nostre funzionalità di governance. Mentre le quote per utente per la gestione dei costi dell’AI sono ora in GA, stiamo introducendo anche tre nuove funzionalità (presto in GA) che estendono la governance oltre la spesa, riguardando gli accessi, il comportamento e gli strumenti. Questo consente alle organizzazioni di definire confini non solo per i costi dell’AI, ma anche per ciò a cui l’AI può accedere, come si comporta e con quali sistemi esterni può interagire.
Insieme, questi controlli offrono ai team di piattaforma e di sicurezza una soluzione chiara per l’accesso all’enterprise AI: Gli amministratori ottengono una visibilità e un controllo sufficienti per distribuire ampiamente CoCo nelle loro organizzazioni, mentre i builder dispongono di un agente che eredita automaticamente tali guardrail. Di conseguenza, la governance rimane in background e il lavoro procede spedito.
Governance dei costi: quote per utente ora disponibili in GA
Le quote per utente sono ora disponibili in GA su tutte le superfici CoCo: CoCo in Snowsight, CoCo CLI e CoCo Desktop.
Gli amministratori impostano limiti giornalieri e mensili di crediti AI per utente, e Snowflake li applica automaticamente. Quando un utente raggiunge un limite, il suo accesso viene bloccato senza dover scrivere codice personalizzato, stored procedure o effettuare interventi manuali. L’accesso si ripristina all’inizio del ciclo successivo.
I limiti giornalieri e mensili vengono valutati in modo indipendente. Un data engineer che chiede a CoCo di effettuare il refactoring iterativo di una suite di stored procedure legacy, eseguendo decine di prompt per ottenere il risultato corretto, non rappresenterà più una voce di costo a sorpresa alla fine del mese. I limiti giornalieri fissano un tetto all’utilizzo in base alla soglia impostata e bloccano le richieste successive fino al ciclo seguente.
L’utilizzo rimane completamente interrogabile tramite SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE, con dettagli per singola richiesta relativi a utente, modello e tipo di token. Puoi anche chiedere direttamente a CoCo “Quali utenti stanno consumando più crediti questo mese?” e ottenere una risposta con allegati i dati sottostanti.
Tre livelli di governance, applicati prima dell’inizio di una sessione
Il costo è solo una delle dimensioni. Questo lancio introduce tre controlli aggiuntivi, tutti presto in GA1, che governano le risorse a cui un agente può accedere e ciò che può fare.
Figura 1: tre livelli di governance: livello query, livello team e livello organizzazione
L’MDM, presto in GA, invia la policy a livello aziendale a ogni installazione di CoCo quando è configurata. Gli amministratori definiscono a quali server MCP (Model Context Protocol) gli utenti possono connettersi, quali modelli sono disponibili per gli utenti e quali azioni degli strumenti richiedono l’approvazione. La policy viene applicata in modo coerente sia che uno sviluppatore avvii CoCo in Snowsight, nella CoCo CLI o in CoCo Desktop, e gli utenti non possono disattivare un’impostazione obbligatoria.
I profili degli agenti definiscono le impostazioni predefinite per team o ruolo: il modello di default, le competenze preinstallate e l’accesso agli strumenti. Un team di data engineering e un team di analisi dei dati finanziari possono eseguire impostazioni di CoCo diverse senza che ciascun team debba configurare nulla autonomamente. Gli amministratori impostano il profilo una sola volta e il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) lo applica.
Il Restricted Session Scope (RSS), presto in GA, limita l’SQL che un agente può eseguire finché nella sessione non è attivo un ruolo appropriato. Questo è il controllo che risponde direttamente alla questione del raggio d’azione dell’impatto (blast radius), poiché all’agente non viene più concessa la fiducia implicita per tutto ciò che le credenziali dell’utente consentono.
Ciascuno di questi controlli opera su un ambito diverso e viene applicato prima dell’inizio della sessione, anziché essere monitorato a posteriori.
Accesso governato a MCP e strumenti tramite Cortex AI Gateway
L’accesso ai server MCP è uno dei modi in cui il contesto dell’agente si estende oltre Snowflake, collegando gli agenti ai sistemi già utilizzati dai team: Jira, Slack, Google Workspace, API interne e migliaia di altri.
CoCo ora si collega ai server MCP tramite Tools di Cortex AI Gateway, presto in PuPr, il gateway MCP centralizzato basato sulla tecnologia acquisita da Snowflake con Natoma.
Figura 2: Tools di Cortex AI Gateway
Le policy di governance vengono definite in Horizon Catalog e applicate a livello di chiamata dello strumento, offrendo agli amministratori quattro controlli precedentemente non disponibili:
- Allowlisting a livello di server: gli amministratori selezionano quali server MCP rendere disponibili nell’intera organizzazione. I server disabilitati non sono visibili agli utenti finali.
- Policy a livello di strumento: è possibile disabilitare singoli strumenti senza disabilitare l’intero server; ad esempio, uno strumento di lettura di Salesforce può rimanere disponibile mentre uno strumento di eliminazione no.
- Rate limit: i tetti alle chiamate degli strumenti per singolo server impediscono a un agente con configurazione errata di saturare un’API esterna soggetta a rate limit.
- Audit trail completo: le chiamate agli strumenti registrano chi ha richiesto l’azione, quali autorizzazioni possedeva, se l’azione era consentita e qual è stato il risultato.
In combinazione con le impostazioni gestite, che impediscono agli utenti di configurare i propri server MCP, le chiamate a strumenti esterni effettuate da un agente sono approvate in anticipo e verificabili a posteriori.
Cosa significa per gli amministratori
Come risultato di queste modifiche, gli amministratori possono ora definire una policy di accesso all’AI in grado di superare le verifiche di sicurezza.
Prima dell’introduzione di questi controlli, i team dovevano spesso limitare CoCo a gruppi ristretti, a uno schema sandbox o a un processo di approvazione manuale. I vantaggi in termini di produttività erano evidenti, ma il rischio era più difficile da misurare.
Le quote rendono la spesa individuale delimitata e vincolante. Le impostazioni gestite rendono la policy coerente su ogni superficie. Il Restricted Session Scope (RSS) rende esplicito il raggio di accesso ai dati dell’agente. E Cortex AI Gateway garantisce che l’accesso agli strumenti esterni sia approvato e registrato nei log. Ciascuno di questi elementi risponde a una domanda specifica che un revisore della sicurezza potrebbe porsi, domande che ora hanno risposte concrete.
Cosa significa per i builder
La governance può sembrare un ostacolo, ma l’obiettivo è offrire l’accesso a un maggior numero di sviluppatori.
Molti sviluppatori lavorano in ambiente sandbox perché i team di piattaforma non possono approvare l’accesso in produzione. I giusti controlli semplificano l’approvazione e danno agli sviluppatori più spazio per creare.
Inoltre, tutto questo non aggiunge lavoro alla giornata di un builder. I profili degli agenti vengono applicati per ruolo, quindi il modello e le competenze corretti sono già caricati quando uno sviluppatore avvia una sessione. Le connessioni MCP governate appaiono automaticamente nel client una volta abilitate da un amministratore, e lo sviluppatore si autentica una sola volta per servizio anziché dover cercare gli URL dei server e modificare file di configurazione JSON. In condizioni normali, il livello di governance è invisibile. Si manifesta solo quando un utente sta per compiere un’azione che sarebbe stata comunque problematica.
Introduzione
Scarica CoCo Desktop o apri CoCo direttamente nell’interfaccia Snowsight.
Le quote per utente sono già disponibili nel tuo account oggi stesso. Per impostare il tuo primo limite, consulta “Controlli dei costi per CoCo” nella documentazione Snowflake. Per l’applicazione delle policy nell’intera organizzazione, consulta “Impostazioni gestite”.
Per un’analisi più approfondita su come funziona la governance delle chiamate agli strumenti in tutta la piattaforma, leggi “Snowflake lancia Cortex AI Gateway e la sicurezza AI avanzata a Black Hat 2026”.
1 Questo contenuto contiene dichiarazioni previsionali, anche in merito alle nostre future offerte di prodotto, e non rappresenta un impegno a fornire alcuna offerta di prodotto. I risultati e le offerte effettivi possono differire e sono soggetti a rischi e incertezze noti e sconosciuti. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro ultimo 10-Q.