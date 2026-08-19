AI governata per ogni builder: controlli enterprise in Snowflake CoCo

Figura 2: Tools di Cortex AI Gateway

Le policy di governance vengono definite in Horizon Catalog e applicate a livello di chiamata dello strumento, offrendo agli amministratori quattro controlli precedentemente non disponibili:

Allowlisting a livello di server : gli amministratori selezionano quali server MCP rendere disponibili nell’intera organizzazione. I server disabilitati non sono visibili agli utenti finali.

: gli amministratori selezionano quali server MCP rendere disponibili nell’intera organizzazione. I server disabilitati non sono visibili agli utenti finali. Policy a livello di strumento : è possibile disabilitare singoli strumenti senza disabilitare l’intero server; ad esempio, uno strumento di lettura di Salesforce può rimanere disponibile mentre uno strumento di eliminazione no.

: è possibile disabilitare singoli strumenti senza disabilitare l’intero server; ad esempio, uno strumento di lettura di Salesforce può rimanere disponibile mentre uno strumento di eliminazione no. Rate limit: i tetti alle chiamate degli strumenti per singolo server impediscono a un agente con configurazione errata di saturare un’API esterna soggetta a rate limit.

i tetti alle chiamate degli strumenti per singolo server impediscono a un agente con configurazione errata di saturare un’API esterna soggetta a rate limit. Audit trail completo: le chiamate agli strumenti registrano chi ha richiesto l’azione, quali autorizzazioni possedeva, se l’azione era consentita e qual è stato il risultato.

In combinazione con le impostazioni gestite, che impediscono agli utenti di configurare i propri server MCP, le chiamate a strumenti esterni effettuate da un agente sono approvate in anticipo e verificabili a posteriori.

Cosa significa per gli amministratori

Come risultato di queste modifiche, gli amministratori possono ora definire una policy di accesso all’AI in grado di superare le verifiche di sicurezza.

Prima dell’introduzione di questi controlli, i team dovevano spesso limitare CoCo a gruppi ristretti, a uno schema sandbox o a un processo di approvazione manuale. I vantaggi in termini di produttività erano evidenti, ma il rischio era più difficile da misurare.

Le quote rendono la spesa individuale delimitata e vincolante. Le impostazioni gestite rendono la policy coerente su ogni superficie. Il Restricted Session Scope (RSS) rende esplicito il raggio di accesso ai dati dell’agente. E Cortex AI Gateway garantisce che l’accesso agli strumenti esterni sia approvato e registrato nei log. Ciascuno di questi elementi risponde a una domanda specifica che un revisore della sicurezza potrebbe porsi, domande che ora hanno risposte concrete.

Cosa significa per i builder

La governance può sembrare un ostacolo, ma l’obiettivo è offrire l’accesso a un maggior numero di sviluppatori.

Molti sviluppatori lavorano in ambiente sandbox perché i team di piattaforma non possono approvare l’accesso in produzione. I giusti controlli semplificano l’approvazione e danno agli sviluppatori più spazio per creare.

Inoltre, tutto questo non aggiunge lavoro alla giornata di un builder. I profili degli agenti vengono applicati per ruolo, quindi il modello e le competenze corretti sono già caricati quando uno sviluppatore avvia una sessione. Le connessioni MCP governate appaiono automaticamente nel client una volta abilitate da un amministratore, e lo sviluppatore si autentica una sola volta per servizio anziché dover cercare gli URL dei server e modificare file di configurazione JSON. In condizioni normali, il livello di governance è invisibile. Si manifesta solo quando un utente sta per compiere un’azione che sarebbe stata comunque problematica.

Introduzione

Scarica CoCo Desktop o apri CoCo direttamente nell’interfaccia Snowsight.

Le quote per utente sono già disponibili nel tuo account oggi stesso. Per impostare il tuo primo limite, consulta “Controlli dei costi per CoCo” nella documentazione Snowflake. Per l’applicazione delle policy nell’intera organizzazione, consulta “Impostazioni gestite”.

Per un’analisi più approfondita su come funziona la governance delle chiamate agli strumenti in tutta la piattaforma, leggi “Snowflake lancia Cortex AI Gateway e la sicurezza AI avanzata a Black Hat 2026”.