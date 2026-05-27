Snowflake, Natoma 인수 통해 엔터프라이즈 전반에 거버넌스가 적용된 에이전틱 액세스 제공

AI 에이전트가 제시하는 가능성은 매우 매력적입니다. 단순히 질문에 답하는 수준을 넘어, 기업이 사용하는 모든 애플리케이션, 받은편지함, 워크플로우 전반에서 사용자를 대신해 의사결정을 내리고 작업을 수행하는 시스템이기 때문입니다.

개인 사용자에게는 이미 생산성을 크게 높이는 수단이 되었지만, 엔터프라이즈 환경에서는 보안과 거버넌스 요구 사항으로 인해 이러한 잠재력을 충분히 활용하기 어려웠습니다.

실제로 오늘날 이러한 가능성을 가장 먼저 활용하고 있는 사람들은 대부분 IT 조직의 관리 범위 밖에서 움직이고 있습니다. 자체 MCP(Model Context Protocol) 서버를 연결하고 승인 없이 에이전트를 데이터 소스와 연동하면서 CISO들이 가장 우려하는 섀도 AI 위험을 만들어내고 있습니다. 검증되지 않은 모델로 기업의 독점 데이터가 흘러 들어가거나 에이전트가 액세스해서는 안 되는 시스템에 연결될 가능성이 있기 때문입니다.

에이전트는 인간 사용자와는 다르게 작동합니다. 에이전트는 다양한 경로를 탐색하고, API를 호출하고, 명확한 경계와 감독이 필요한 방식으로 워크플로우를 시도할 수 있습니다.

기업은 직원들이 에이전트 기반 생산성의 이점을 누리도록 하면서도 에이전트가 무엇에 접근하고 어떤 작업을 수행할 수 있는지 단일 통제 지점에서 관리할 수 있는 방법이 필요합니다.

바로 이러한 이유로 Snowflake는 오늘 Natoma 인수 의향을 발표했습니다.

왜 Snowflake이고, 왜 Natoma인가

13,300곳이 넘는 엔터프라이즈 고객이 가장 중요한 데이터를 Snowflake에서 관리해 온 이유는 분명합니다. Snowflake 플랫폼에 깊이 내재된 정책 적용, 보안, 액세스 통제를 신뢰하기 때문입니다. 이제 AI 에이전트가 단순히 데이터를 쿼리하는 것을 넘어 실제로 그 데이터에 기반해 행동할 수 있게 되면서, Snowflake는 에이전트의 작동 방식에도 동일한 수준의 엄격함을 적용하고 있습니다.

Natoma는 이러한 요구 사항을 정면으로 해결합니다.

Natoma의 플랫폼은 도구 호출 수준에서 아이덴티티, 정책, 감사를 적용하는 중앙 집중식 MCP 게이트웨이입니다. Natoma를 통해 전달되는 작업에 대해 누가 요청했는지, 해당 사용자가 어떤 권한을 보유하고 있는지, 그리고 해당 작업이 정책상 허용되는지를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 작업, 도구 호출, 애플리케이션 간 워크플로우라는 새로운 영역까지 책임성을 확장할 수 있습니다. 인수가 마무리된 이후 Natoma의 기능이 Snowflake에 통합되면, 고객은 매일 사용하는 엔터프라이즈 애플리케이션에 Cortex Agents를 안전하게, 그리고 대규모로 연결할 수 있게 됩니다.

기술 자체를 넘어, Natoma 팀은 Okta와 Google에 회사를 설립해 매각한 경험이 있으며 아이덴티티 거버넌스 분야에서 깊은 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 빠르게 실행하고 규제 준수의 중요성을 이해하며, 비기술 사용자에게는 사용 편의성을 제공하는 동시에 엔터프라이즈 보안 팀이 요구하는 거버넌스와 통제 수준을 충족하는 제품을 구축했습니다.

Snowflake 고객에게 제공될 가치

Natoma의 기능이 더해지면 Snowflake의 AI 에이전트는 한층 강력한 역량을 갖추게 됩니다. 조직 구성원들이 매일 사용하는 엔터프라이즈 애플리케이션을 Snowflake의 제어 영역으로 통합함으로써, 에이전틱 엔터프라이즈 구현에 필요한 핵심 요소 중 하나를 제공합니다.

통합이 완료되면 Cortex Code와 Snowflake Intelligence는 일상적인 작업을 처리하는 단일 인터페이스가 됩니다. 캘린더 요약, 이메일 발송, 티켓 생성, 파일 저장소 전반에 흩어져 있는 문서 검색, CRM 레코드 업데이트, 엔터프라이즈 데이터 조회까지 모든 작업을 하나의 환경에서 수행할 수 있으며, 거버넌스와 보안 제어가 기본적으로 적용됩니다. 또한 도구별, 작업별로 누가 무엇을 수행할 수 있는지에 대한 세분화된 권한 정책을 조직 전반에 더욱 쉽게 배포하고 관리할 수 있습니다.

엔터프라이즈 애플리케이션에서 유입되는 풍부한 컨텍스트는 이미 신뢰하고 있는 Snowflake 데이터를 더욱 가치 있게 만들어 보다 깊이 있는 조직 컨텍스트를 기반으로 더 스마트한 AI 작업을 지원합니다. 적절한 거버넌스와 통제가 갖춰진 상태에서 Snowflake는 데이터와 실행 워크플로우의 기반이 됩니다.

Snowflake 내부에서는 이미 이러한 변화를 직접 경험하고 있습니다. Natoma를 조직 전체에 배포한 이후 즉각적인 효과를 확인할 수 있었습니다. 읽지 않은 이메일을 자동으로 요약해 주고, 자료가 어디에 공유되었는지 기억나지 않을 때는 Slack과 Google Drive 전반을 검색해 필요한 정보를 찾아줍니다. 이를 통해 다섯 개의 서로 다른 도구를 오가며 컨텍스트를 전환할 필요 없이 업무를 처리할 수 있습니다.

하지만 이러한 경험은 적절한 보안 모델이 뒷받침될 때만 엔터프라이즈 규모에서 가능해집니다. 에이전트의 역량이 커질수록 아이덴티티의 중요성도 함께 커집니다.

속도를 늦추지 않으면서 경계를 설정하는 방법

Snowflake는 에이전트 아이덴티티를 특정한 방식으로 바라봅니다. 마치 인턴에게 신용카드를 건네며 “이 일 좀 처리해 주세요”라고 말하는 것과 비슷합니다. 다만 지출 한도를 설정하고, 어디에서만 사용할 수 있는지까지 정확히 제한할 수 있다는 점이 다릅니다. 에이전트 아이덴티티는 다양한 경로를 능동적으로 탐색하는 시스템에 책임성과 권한 경계를 부여해 의도한 범위를 벗어나지 않도록 보장합니다.

Natoma가 완전히 통합된 이후의 최종 모습은 사용자에게 거의 드러나지 않을 정도로 자연스러울 것입니다. 관리자는 설정만 활성화하면 되고, 사용자는 기존 업무 방식을 바꿀 필요가 없습니다. 이미 사용하고 있는 AI 도구가 거버넌스가 적용된 환경 내에서 더 많은 정보에 대신 접근할 수 있게 되었다는 점만 느끼게 될 것입니다. 보안 팀은 액세스를 막는 조직이 아니라 액세스를 가능하게 하는 조직이 됩니다.

이것이 바로 보안이 장애물이 아니라 지원 수단으로 작동하는 모습입니다. Snowflake가 지향하는 기준이 바로 이것이며 Natoma는 이를 향한 다음 중요한 단계입니다.

이제 시작된 변화

이번 인수 추진은 올해 초 발표한 AI Guardrails 프롬프트 인젝션 방어 기능에서 시작된 노력의 연장선에 있습니다. Snowflake는 기업을 보호하는 동시에 AI 혁신을 가속할 수 있는 보다 포괄적인 엔터프라이즈 AI 보안 포트폴리오를 구축해 나가고 있습니다.

Natoma 팀 여러분, 최근 보스턴 사무실을 방문했을 때 사용자 경험을 무엇보다 중요하게 생각하고, 강한 실행력으로 빠르게 움직이며, Snowflake의 업무 방식과도 자연스럽게 어우러지는 팀이라는 인상을 받았습니다. 인수가 마무리된 후 함께 만들어 갈 가능성이 기대되며, Natoma가 구축해 온 혁신을 Snowflake 고객들에게 선보일 수 있게 되어 매우 기쁩니다.

Snowflake Summit 2026에서 더 많은 내용을 공유하겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.

본 인수는 통상적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 진행됩니다.

미래 전망 진술