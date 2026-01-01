Snowflake CoCo다운로드
CoCo CLI 설치
MacOS, Linux, Windows(WSL)
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
Windows(네이티브)
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
도움말, 문제 해결 방법, 기능 가이드는 Snowflake Docs에서 확인하세요.
프리뷰는 Snowflake Preview Terms의 적용을 받습니다.
Snowflake CoCo Desktop
자주 묻는 질문
Snowflake CoCo Desktop에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 답변을 준비했습니다. 작동 방식과 시작 방법을 이해하는 데 도움이 되는 가장 일반적인 질문은 다음과 같습니다.
CoCo Desktop을 사용하려면 Snowflake 계정이 필요한가요?
네. CoCo Desktop을 사용하려면 Cortex Code가 활성화된 Snowflake 계정이 필요합니다. 자세한 내용을 확인하세요. 계정이 없다면 Snowflake 관리자에게 문의하거나 Snowflake Trial에 등록하세요.
CoCo Desktop을 Snowflake 계정에 연결하려면 어떻게 해야 하나요?
처음 실행할 때 인증 방법으로 'SSO로 로그인'을 선택하고 조직의 ID 공급자를 통해 인증하세요. CoCo가 Snowflake 계정에 대한 보안 연결을 자동으로 설정합니다. 구성 파일을 수동으로 편집할 필요는 없습니다.
CoCo Desktop을 내 도구에 연결하려면 어떻게 해야 하나요?
CoCo Desktop은 Google Workspace, Jira, GitHub 등과 같은 도구에 연결하기 위해 MCP(Model Context Protocol) 서버를 지원합니다. Agent settings > MCP Servers에서 구성하거나 Snowflake 관리자에게 계정 수준 커넥터 활성화를 요청하세요.
작업을 실행하려면 컴퓨터가 켜져 있어야 하나요?
네. CoCo Desktop은 로컬 머신에서 실행됩니다. 앱을 닫거나 시스템을 종료하면 활성 세션이 일시 중지됩니다. 앱을 다시 열면 세션을 재개할 수 있습니다.
도움말을 받거나 자세히 알아보려면 어디로 가야 하나요?
설정 도움말, 문제 해결, 기능 가이드는 CoCo Desktop 설명서를 방문하세요.