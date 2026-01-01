CoCo Desktop을 Snowflake 계정에 연결하려면 어떻게 해야 하나요?

처음 실행할 때 인증 방법으로 'SSO로 로그인'을 선택하고 조직의 ID 공급자를 통해 인증하세요. CoCo가 Snowflake 계정에 대한 보안 연결을 자동으로 설정합니다. 구성 파일을 수동으로 편집할 필요는 없습니다.