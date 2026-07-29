The Linux Foundation의 2026 State of Tech Talent Report에 따르면 AI 보안에 대한 우려는 2024년 17%에서 2026년 48%로 급증했습니다. 조직의 97%가 AI 구현을 추진하고 있지만 57%는 보안 및 리스크 관리 역량이 크게 부족한 상황이라는 점을 고려하면 매우 중요한 변화입니다. 자율형 에이전트는 데이터 액세스, 시스템 실행, 데이터 이동 기능을 하나의 프로필에 통합하면서 엔터프라이즈의 공격 표면을 크게 확대하고 있습니다. 이제는 애플리케이션 계층의 임시 보완책과 레거시 모니터링 도구를 짜깁기하는 방식만으로는 충분하지 않습니다. 엔터프라이즈 AI를 안전하게 확장하려면 보안을 데이터 계층과 제어 영역에 직접 내장해야 합니다.
이러한 기반을 제공하기 위해 Snowflake는 Black Hat 2026에서 Cortex AI Gateway와 프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 주요 AI 보안 기능을 발표합니다.
에이전트 상호운용성 계층: Cortex AI Gateway로 Snowflake 거버넌스 확장
자율형 에이전트가 빠르게 확산되면서 많은 조직이 MCP와 같은 표준을 활용해 LLM을 데이터베이스, 내부 도구, SaaS 환경에 신속하게 연결하고 있습니다. 그러나 분산된 도입 방식은 관리되지 않는 환경의 난립, 단절된 사용자 경험, 심각한 보안 리스크를 초래할 수 있으며, 검증되지 않은 서버 사용, 도구 하이재킹, 데이터 유출과 같은 위험에 조직을 노출시킵니다. 또한 기업이 모델, 도구, 플랫폼 전반에서 자율형 에이전트를 확장하면서 액세스 파편화, 에이전트 활동에 대한 가시성 부재, 통제 불능으로 치솟는 AI 비용이라는 어려운 문제에 직면하게 됩니다.
Snowflake는 도구 호출 수준에서 ID, 정책, 감사 기능을 적용하는 중앙 집중식 MCP 게이트웨이인 Natoma를 Snowflake 생태계에 통합함으로써 Cortex AI Gateway를 신뢰할 수 있는 모든 에이전트 활동을 연결하는 계층으로 제공합니다. 이를 통해 기업은 거버넌스가 적용된 에이전트 상호운용성을 한 단계 높이는 동시에 AI 사용 비용에 대한 가시성과 제어력도 확보할 수 있습니다.
Cortex AI Gateway는 Snowflake CoCo와 CoWork 같은 퍼스트 파티 도구는 물론 Amazon Bedrock, Azure AI Foundry, ChatGPT, Claude Code, Cursor, 사용자 지정 LangChain 또는 LlamaIndex 앱 등 서드 파티 생태계의 AI 에이전트가 모델, 데이터, MCP 서버 및 엔터프라이즈 도구에 액세스하는 방식을 관리합니다. 또한 Tools by Cortex AI Gateway를 통해 중앙 집중식 게이트웨이에서 MCP 도구 사용을 관리할 수 있으며, 이를 통해 어떤 사용자가 작업을 요청했는지, 어떤 권한을 보유하고 있는지, 해당 작업이 허용되는지를 팀이 한눈에 확인하고 제어할 수 있습니다.
AI 게이트웨이 로드맵의 첫 번째 이정표인 Cortex AI Gateway는 엔터프라이즈 에이전트를 위한 도구 액세스, 보안, 거버넌스를 통합하는 데 필요한 핵심 인프라를 제공합니다. 또한 Snowflake의 엄격한 데이터 거버넌스 프레임워크를 에이전트 트래픽까지 확장합니다.
Cortex AI Gateway는 기업이 에이전트를 안전하게 확장하는 데 필요한 세 가지 핵심 기능을 제공합니다.
제어: 단일 엔드포인트에서 모델 및 도구에 대한 액세스를 부여, 제한, 감사할 수 있습니다. 새로운 유형의 AI 에이전트가 추가될 때마다 각각을 수동으로 구성하는 대신, 세분화된 권한 제어를 통해 중앙에서 접근 권한을 관리할 수 있습니다.
- Wide Model Catalog(프라이빗 프리뷰): GPT, Gemini, Claude, Grok, Mistral, GLM 등 필요한 모델을 한곳에 모아 원하는 리전에서 실행함으로써 데이터가 필요한 리전 내에 유지되도록 지원합니다.
- Access Governance 및 Sprawl Control(프라이빗 프리뷰): 새롭게 등장하는 수십 가지 에이전트 유형마다 연결을 일일이 구성해야 하는 부담을 줄여줍니다. 따라서 팀은 단일 엔드포인트에서 도구 액세스 권한을 부여, 제한, 감사할 수 있습니다.
- Govern Every Agent Connection(프라이빗 프리뷰): 100개 이상의 MCP 서버(BYO 및 VPC connect 포함)에 대해 일관된 접근 정책과 데이터 정책, 인증, 세분화된 권한 관리 및 접근 제어를 제공합니다. 또한 섀도우 AI와 MCP를 자동으로 탐지하고 모니터링할 수 있습니다.
가시성: AI 에이전트의 모든 활동은 실시간으로 기록됩니다. 어떤 도구가 호출되었는지, 어떤 시스템에 접근했는지, 어떤 순서로 수행되었는지, 그리고 누가 요청했는지를 모두 확인할 수 있습니다. 감사 추적은 개별 에이전트마다 별도의 계측을 수행하지 않아도 보안 및 규정 준수 팀이 필요한 감사 증적을 확보할 수 있도록 지원합니다.
- Observability 및 Tracing(프라이빗 프리뷰): 에이전트의 도구 호출을 실시간으로 안전하게 캡처하여 사용량 추적, 문제 해결, 포렌식에 필요한 포괄적인 감사 추적을 제공합니다.
- Agent Action Auditability(프라이빗 프리뷰): 에이전트가 어떤 시스템에 접근했고 어떤 순서로 작업을 수행했는지를 포함한 전체 작업 이력을 확인할 수 있습니다.
비용 및 성능: 비용, 지연 시간, 기능 및 기타 요구 사항을 기준으로 요청을 가장 적합한 모델로 자동 라우팅합니다. 또한 팀, AI 에이전트 또는 워크로드별로 예산 한도를 설정해 AI 사용 비용이 통제 범위를 벗어나기 전에 관리할 수 있습니다.
- AI Cost Control(프라이빗 프리뷰): 팀, 에이전트 또는 워크로드별 AI 사용량을 통합 뷰로 파악하고, 예산 가드레일을 관리 및 적용할 수 있습니다. 또한 단순한 작업은 비용이 더 낮은 모델로 자동 라우팅해 품질을 유지하면서도 비용을 절감할 수 있습니다.
- Intelligent Model Routing(프라이빗 프리뷰): 비용, 지연 시간, 기능, 데이터 레지던시 요구 사항 등을 기준으로 AI 에이전트의 요청을 가장 적합한 모델로 자동 라우팅합니다. 또한 프롬프트 관리 기능을 포함해 민감한 데이터가 적절하지 않은 리전으로 전송되는 것을 방지하면서도 더 나은 결과를 제공합니다.
AI 보안 스택: 프로덕션급으로의 전환
새롭게 선보이는 AI MCP 게이트웨이 기능과 함께 Snowflake는 엔터프라이즈급 네이티브 AI 보안 기능을 GA 및 퍼블릭 프리뷰로 전환하고 있습니다. 이러한 심층 방어 기능은 AI 워크로드와 데이터가 프로덕션 환경에서 계속 보호되도록 지원합니다.
에이전트 ID와 세션 보호
Agent Identity(GA): 보안 및 거버넌스 팀은 이제 에이전트 활동에 대한 가시성을 더욱 높일 수 있습니다. 에이전트가 세션에 포함된 경우에만 적용되는 데이터 접근 정책을 설정할 수 있으므로, AI 에이전트가 높은 권한을 가진 사용자를 대신해 작업하는 경우에도 민감한 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다. 또한 감사를 위해 Account Usage 뷰에 전용 에이전트 ID 추적 기능을 추가했습니다.
Third-Party Agent Identity: Snowflake는 1Password, Aembit, Cyera, Linx Security, Okta, SailPoint, Saviynt와 같은 선도적인 보안 혁신 기업과의 통합을 통해 이러한 강력한 ID 프레임워크를 서드 파티 에이전트로 확장하고 있습니다. 이를 통해 Snowflake 네이티브 에이전트에 적용하는 것과 동일한 거버넌스 정책을 외부 AI 도구에도 일관되게 적용할 수 있습니다.
Restricted Session Scope(곧 GA 예정): Restricted Session Scope는 에이전트 세션이 수행할 수 있는 작업을 해당 태스크에 필요한 범위로 제한합니다. 예를 들어 읽기 전용 분석 작업이라면, 사용자의 기본 역할에 더 높은 권한이 있더라도 해당 세션에서는 읽기 전용 작업만 수행할 수 있습니다.
- 컨텍스트 인식 액세스 정책(프라이빗 프리뷰): 새롭게 선보이는 컨텍스트 인식 액세스 정책은 Snowflake의 제로 트러스트 기반 접근 제어 기능으로, 보안 관리자가 ID, 네트워크, 클라이언트 컨텍스트를 하나의 표현식에서 함께 평가하는 단일 정책을 작성할 수 있도록 지원합니다.
선제적 AI 보안 태세 관리
Native AI Security Posture Management(GA): 복잡한 AI 워크로드의 지속적인 구성 리스크 관리는 이제 Snowflake Trust Center에 완전히 통합되었습니다. 보안 운영 팀은 통합 대시보드를 통해 AI 특화 리스크를 선제적으로 스캔하고, 새로운 글로벌 규제에 대한 규정 준수 태세를 평가하며, 잘못된 구성을 자동으로 수정하는 프로그래밍 방식의 대응을 실행할 수 있습니다.
제로 트러스트 기반 데이터 유출 방지
Advanced Data Exfiltration Prevention: Snowflake는 Trust Center를 통해 데이터 유출 방지(DXP) 패키지를 프리뷰로 제공합니다. 실시간 텔레메트리와 엄격한 데이터 이동 정책(GA)을 결합함으로써 조직은 무단 데이터 흐름이 생태계를 벗어나기 전에 이를 감지하고 차단하도록 지원할 수 있습니다. 플랫폼은 다음 항목을 선제적으로 표시하고 차단할 수 있습니다.
AI 에이전트가 트리거한 민감 데이터 조회
내부 또는 외부 스테이지로의 승인되지 않은 데이터 라우팅
사용자 인터페이스를 통한 대량 데이터 다운로드
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Client-side CoCo CLI VM Sandbox(프라이빗 프리뷰): AI 지원 개발 워크플로우를 실행하면서 자격 증명, 로컬 스토리지 또는 네트워크가 고객 측 AI 워크로드에 노출되는 것을 최소화합니다. Virtual Machine(VM) Sandboxing은 각 CoCo 세션을 호스트 운영 체제와 분리된 별도의 Linux 커널에 격리합니다. 이를 통해 개발자는 완전한 CoCo 경험을 유지하면서, 보안 및 규정 준수 팀은 필요한 격리 수준을 확보할 수 있습니다. 이 기능은 현재 macOS에서 사용할 수 있으며, 관리자가 강제로 적용하거나 사용자가 직접 관리하는 방식으로 구성할 수 있습니다.
멀티 파티 기반 복원력 제어
Ransomware Protection via Multi-Party Approval(MPA)가 이제 GA로 제공되어 가장 민감한 아키텍처에서 단일 장애 지점을 제거합니다. 이 기능은 파괴적인 시스템 변경을 진행하기 전 두 건 이상의 승인을 요구합니다. 따라서 최상위 관리자 자격 증명이 탈취되더라도 랜섬웨어 공격자는 데이터를 일방적으로 삭제하거나 구성을 변경할 수 없습니다. 이를 통해 조직은 금전 갈취 공격에 대한 복원력을 더욱 강화할 수 있습니다.
엔터프라이즈 혁신의 다음 시대를 안전하게
에이전틱 엔터프라이즈 보안은 신뢰에서 시작됩니다. 에이전트가 여러 시스템 전반에서 안전하게 추론하고 실행할 수 있으려면, 보안이 핵심 데이터 및 AI 인프라에 내재되어야 합니다. 이것이 바로 Snowflake가 데이터 보호, 모델 보안, 에이전트 거버넌스에 이르는 전체 워크플로우를 지원하는 이유입니다. 보안 제어를 엔터프라이즈 데이터와 컨텍스트에 직접 통합함으로써 조직은 보안을 희생하지 않고 혁신을 추진할 수 있습니다. 팀은 프로토타입에서 프로덕션 환경으로 자신 있게 전환하고, AI 에이전트를 가장 적합한 환경인 안전한 엔터프라이즈 내부에 배포할 수 있습니다.
Black Hat USA 2026에서 Snowflake를 만나보세요: Snowflake 부스 #8206에서 Cortex AI Gateway, AI Agent Identity 제어 기능, 그리고 Snowflake Trust Center에 내장된 자동 위협 탐지 기능을 시연을 통해 직접 경험해 보세요. 보다 자세한 내용이 궁금하시다면 Snowflake 프로덕트 팀원에게 문의하세요.
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에이전틱 엔터프라이즈를 안전하게 보호하는 방법에 대해서도 자세히 알아보세요.
미래 전망 진술: 이 콘텐츠에는 당사의 향후 제품 제공에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 어떠한 제품 제공을 약속하는 것이 아닙니다. 실제 결과 및 제공 내용은 다를 수 있으며, 알려지거나 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.