The Linux Foundation의 2026 State of Tech Talent Report에 따르면 AI 보안에 대한 우려는 2024년 17%에서 2026년 48%로 급증했습니다. 조직의 97%가 AI 구현을 추진하고 있지만 57%는 보안 및 리스크 관리 역량이 크게 부족한 상황이라는 점을 고려하면 매우 중요한 변화입니다. 자율형 에이전트는 데이터 액세스, 시스템 실행, 데이터 이동 기능을 하나의 프로필에 통합하면서 엔터프라이즈의 공격 표면을 크게 확대하고 있습니다. 이제는 애플리케이션 계층의 임시 보완책과 레거시 모니터링 도구를 짜깁기하는 방식만으로는 충분하지 않습니다. 엔터프라이즈 AI를 안전하게 확장하려면 보안을 데이터 계층과 제어 영역에 직접 내장해야 합니다.

이러한 기반을 제공하기 위해 Snowflake는 Black Hat 2026에서 Cortex AI Gateway와 프로덕션 환경에 바로 적용할 수 있는 주요 AI 보안 기능을 발표합니다.

에이전트 상호운용성 계층: Cortex AI Gateway로 Snowflake 거버넌스 확장

자율형 에이전트가 빠르게 확산되면서 많은 조직이 MCP와 같은 표준을 활용해 LLM을 데이터베이스, 내부 도구, SaaS 환경에 신속하게 연결하고 있습니다. 그러나 분산된 도입 방식은 관리되지 않는 환경의 난립, 단절된 사용자 경험, 심각한 보안 리스크를 초래할 수 있으며, 검증되지 않은 서버 사용, 도구 하이재킹, 데이터 유출과 같은 위험에 조직을 노출시킵니다. 또한 기업이 모델, 도구, 플랫폼 전반에서 자율형 에이전트를 확장하면서 액세스 파편화, 에이전트 활동에 대한 가시성 부재, 통제 불능으로 치솟는 AI 비용이라는 어려운 문제에 직면하게 됩니다.

Snowflake는 도구 호출 수준에서 ID, 정책, 감사 기능을 적용하는 중앙 집중식 MCP 게이트웨이인 Natoma를 Snowflake 생태계에 통합함으로써 Cortex AI Gateway를 신뢰할 수 있는 모든 에이전트 활동을 연결하는 계층으로 제공합니다. 이를 통해 기업은 거버넌스가 적용된 에이전트 상호운용성을 한 단계 높이는 동시에 AI 사용 비용에 대한 가시성과 제어력도 확보할 수 있습니다.

Cortex AI Gateway는 Snowflake CoCo와 CoWork 같은 퍼스트 파티 도구는 물론 Amazon Bedrock, Azure AI Foundry, ChatGPT, Claude Code, Cursor, 사용자 지정 LangChain 또는 LlamaIndex 앱 등 서드 파티 생태계의 AI 에이전트가 모델, 데이터, MCP 서버 및 엔터프라이즈 도구에 액세스하는 방식을 관리합니다. 또한 Tools by Cortex AI Gateway를 통해 중앙 집중식 게이트웨이에서 MCP 도구 사용을 관리할 수 있으며, 이를 통해 어떤 사용자가 작업을 요청했는지, 어떤 권한을 보유하고 있는지, 해당 작업이 허용되는지를 팀이 한눈에 확인하고 제어할 수 있습니다.