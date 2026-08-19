IA gobernada para los desarrolladores: controles empresariales en Snowflake CoCo

En julio, hablamos sobre la capacidad de Snowflake CoCo para escalar la IA empresarial con confianza, centrándonos en tres ideas: gobernar los costes de la inteligencia artificial (IA), fundamentar la IA en el contexto empresarial y llevar una IA fiable a los lugares donde ya se trabaja.

Partiendo de esa base, hoy ampliamos nuestras capacidades de gobernanza. Si bien las cuotas por usuario para la gestión de costes de la IA ya están disponibles de forma general, además presentamos tres nuevas capacidades (próximamente disponibles de forma general) que extienden la gobernanza más allá del gasto para incluir el acceso, el comportamiento y las herramientas. Esto permite a las organizaciones definir límites no solo para los costes de la IA, sino también para lo que puede acceder, cómo se comporta y con qué sistemas externos puede interactuar.

En conjunto, estos controles proporcionan a los equipos de plataforma y seguridad una solución clara para el acceso a la IA empresarial: los administradores obtienen la visibilidad y el control necesarios para distribuir ampliamente CoCo en sus organizaciones, y los desarrolladores obtienen un agente que hereda automáticamente esas medidas de protección. Como resultado, la gobernanza permanece en segundo plano y el trabajo avanza.

Gobernanza de costes: las cuotas por usuario ya están disponibles de forma general

Las cuotas por usuario ya están disponibles de forma general en todas las interfaces de CoCo: CoCo en Snowsight, CoCo CLI y CoCo Desktop.

Los administradores establecen límites diarios y mensuales de créditos de IA por usuario, y Snowflake los aplica automáticamente. Cuando un usuario alcanza el límite, se bloquea su acceso sin necesidad de código personalizado, procedimientos almacenados ni intervención manual. El acceso se restablece al inicio del siguiente ciclo.

Los límites diarios y mensuales se evalúan de forma independiente. Un ingeniero de datos que pide a CoCo que refactorice de forma iterativa un conjunto de procedimientos almacenados heredados y ejecuta decenas de prompts hasta obtener el resultado correcto ya no aparece como un concepto inesperado a final de mes. Los límites diarios restringen el uso al umbral establecido y bloquean las solicitudes adicionales hasta el siguiente ciclo.

El uso puede seguir consultándose íntegramente mediante SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE, con información de cada solicitud desglosada por usuario, modelo y tipo de token. También puedes preguntar directamente a CoCo “¿qué usuarios están consumiendo más créditos este mes?” y obtener una respuesta con los datos subyacentes adjuntos.