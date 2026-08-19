IA gobernada para los desarrolladores: controles empresariales en Snowflake CoCo

En julio, hablamos sobre la capacidad de Snowflake CoCo para escalar la IA empresarial con confianza, centrándonos en tres ideas: gobernar los costes de la inteligencia artificial (IA), fundamentar la IA en el contexto empresarial y llevar una IA fiable a los lugares donde ya se trabaja.
Partiendo de esa base, hoy ampliamos nuestras capacidades de gobernanza. Si bien las cuotas por usuario para la gestión de costes de la IA ya están disponibles de forma general, además presentamos tres nuevas capacidades (próximamente disponibles de forma general) que extienden la gobernanza más allá del gasto para incluir el acceso, el comportamiento y las herramientas. Esto permite a las organizaciones definir límites no solo para los costes de la IA, sino también para lo que puede acceder, cómo se comporta y con qué sistemas externos puede interactuar.
En conjunto, estos controles proporcionan a los equipos de plataforma y seguridad una solución clara para el acceso a la IA empresarial: los administradores obtienen la visibilidad y el control necesarios para distribuir ampliamente CoCo en sus organizaciones, y los desarrolladores obtienen un agente que hereda automáticamente esas medidas de protección. Como resultado, la gobernanza permanece en segundo plano y el trabajo avanza.
Gobernanza de costes: las cuotas por usuario ya están disponibles de forma general
Las cuotas por usuario ya están disponibles de forma general en todas las interfaces de CoCo: CoCo en Snowsight, CoCo CLI y CoCo Desktop.
Los administradores establecen límites diarios y mensuales de créditos de IA por usuario, y Snowflake los aplica automáticamente. Cuando un usuario alcanza el límite, se bloquea su acceso sin necesidad de código personalizado, procedimientos almacenados ni intervención manual. El acceso se restablece al inicio del siguiente ciclo.
Los límites diarios y mensuales se evalúan de forma independiente. Un ingeniero de datos que pide a CoCo que refactorice de forma iterativa un conjunto de procedimientos almacenados heredados y ejecuta decenas de prompts hasta obtener el resultado correcto ya no aparece como un concepto inesperado a final de mes. Los límites diarios restringen el uso al umbral establecido y bloquean las solicitudes adicionales hasta el siguiente ciclo.
El uso puede seguir consultándose íntegramente mediante SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE, con información de cada solicitud desglosada por usuario, modelo y tipo de token. También puedes preguntar directamente a CoCo “¿qué usuarios están consumiendo más créditos este mes?” y obtener una respuesta con los datos subyacentes adjuntos.
Tres capas de gobernanza que se aplican antes de iniciar una sesión
El coste es una de las dimensiones. Este lanzamiento incorpora tres controles adicionales, todos ellos estarán disponibles de forma general en breve1, que regulan a qué puede acceder un agente y qué puede hacer.
Figura 1. Tres capas de gobernanza: nivel de consulta, nivel de equipo y nivel de organización
Cuando se configura, MDM (pronto disponible de forma general) distribuye la política de toda la organización a cada instalación de CoCo. Los administradores definen a qué servidores del Protocolo de contexto de modelo (MCP) pueden conectarse los usuarios, qué modelos están disponibles para los usuarios y qué acciones de las herramientas requieren aprobación. La política se aplica de manera uniforme tanto si un desarrollador inicia CoCo en Snowsight como si utiliza CoCo CLI o CoCo Desktop, y los usuarios no pueden excluirse de una configuración obligatoria.
Los perfiles de agente definen los valores predeterminados por equipo o rol: el modelo predeterminado, las skills preinstaladas y el acceso a las herramientas. Un equipo de ingeniería de datos y otro de analíticas financieras pueden utilizar configuraciones diferentes de CoCo sin que ninguno tenga que configurar nada por su cuenta. Los administradores configuran el perfil una sola vez y el control de acceso basado en roles (RBAC) lo aplica.
El ámbito de sesión restringido (RSS), que pronto estará disponible de forma general, limita el SQL que un agente puede ejecutar hasta que se active un rol apropiado en la sesión. Este es el control que responde directamente a la pregunta sobre el radio de impacto, ya que el agente ya no tiene permiso implícito a todo lo que permiten las credenciales del usuario.
Cada uno de estos controles funciona en un ámbito distinto y se aplica antes de que comience una sesión, en lugar de supervisarse a posteriori.
Acceso gobernado a MCP y a herramientas a través de Cortex AI Gateway
El acceso a servidores MCP es una de las formas de ampliar el contexto de los agentes más allá de Snowflake, y conectarlos con los sistemas que los equipos ya utilizan: Jira, Slack, Google Workspace, API internas y miles de sistemas más.
Ahora CoCo se conecta a los servidores MCP mediante Tools by Cortex AI Gateway, que pronto estará disponible en vista previa pública. Se trata de la puerta de enlace centralizada de MCP, creada con tecnología procedente de la adquisición de Natoma por parte de Snowflake.
Figura 2. Tools by Cortex AI Gateway
Las políticas de gobernanza se definen en Horizon Catalog y se aplican a nivel de llamada a la herramienta, lo que proporciona a los administradores cuatro controles que antes no existían:
- Lista de permitidos a nivel de servidor: Los administradores seleccionan qué servidores MCP están disponibles en toda la organización. Los servidores deshabilitados no son visibles para los usuarios finales.
- Política a nivel de herramienta: Es posible deshabilitar herramientas individuales sin deshabilitar todo un servidor. Por ejemplo, una herramienta de lectura de Salesforce puede seguir disponible mientras que una herramienta de eliminación puede no estarlo.
- Límites de tasas: Los límites de llamadas a la herramienta por servidor evitan que un agente mal configurado sature una API externa con limitación de tasa.
- Registro de auditoría completo: Las llamadas a herramientas registran quién solicitó la acción, qué permisos tenía, si se permitió la acción y cuál fue el resultado.
Junto con los ajustes gestionados, que evita que los usuarios configuren sus propios servidores MCP, las llamadas a herramientas externas que realiza un agente cuentan con aprobación previa y pueden auditarse posteriormente.
Qué significa esto para los administradores
Como resultado de estos cambios, ahora los administradores pueden redactar una política de acceso a la IA que facilite las revisiones de seguridad.
Antes de estos controles, los equipos a menudo tenían que limitar CoCo a grupos reducidos, a un esquema sandbox o a un proceso de aprobación manual. Las mejoras de productividad eran evidentes, pero el riesgo era más difícil de medir.
Las cuotas permiten que el gasto individual sea limitado y exigible. Los ajustes gestionados garantizan que la política sea uniforme en todas las interfaces. RSS hace explícito el alcance de un agente a los datos. Además, Cortex AI Gateway garantiza que el acceso a herramientas externas esté aprobado y registrado. Cada uno de estos controles responde a una pregunta específica que un revisor de seguridad podría plantear; preguntas que ahora tienen respuestas concretas.
Qué significa esto para los desarrolladores
La gobernanza puede parecer un obstáculo, pero el objetivo es dar acceso a más desarrolladores.
Muchos desarrolladores trabajan en entornos sandbox porque los equipos de plataforma no pueden aprobar el acceso a producción. Los controles adecuados facilitan la aprobación y dan a los desarrolladores más margen para crear.
Nada de esto supone más trabajo en el día a día de los desarrolladores. Los perfiles de agentes se aplican por rol, por lo que el modelo adecuado y las skills correspondientes ya están cargados cuando un desarrollador inicia una sesión. Las conexiones MCP gobernadas aparecen automáticamente en el cliente cuando un administrador las habilita, y el desarrollador se autentica una vez por servicio en lugar de tener que localizar las URL de los servidores y editar archivos de configuración JSON. En condiciones normales, la capa de gobernanza es invisible. Solo se hace visible cuando un usuario está a punto de realizar una acción que habría supuesto un problema de todos modos.
Primeros pasos
Descarga CoCo Desktop o abre CoCo directamente desde la interfaz de Snowsight.
Las cuotas por usuario ya están disponibles en tu cuenta. Para establecer tu primer límite, consulta “Controles de costes para CoCo” en la documentación de Snowflake. Para aplicar políticas en toda la organización, consulta “Ajustes gestionados”.
Para conocer con más detalle cómo funciona la gobernanza de las llamadas a herramientas en toda la plataforma, consulta el blog “Snowflake lanza Cortex AI Gateway y seguridad de IA avanzada en Black Hat 2026”.
1 Este contenido contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican que nos comprometamos a proporcionar ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro informe 10-Q más reciente para obtener más información.