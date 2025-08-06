공익을 위한 데이터 활용은 비즈니스에도 이익

공익을 위한 데이터(Data for Good) 이니셔티브는 대개 사회적 과제에 대응하여 긍정적인 효과를 창출하기 위해 데이터를 활용하는 것을 의미합니다. 데이터에서 얻은 인사이트는 뉴욕의 노숙자 문제나 그리스의 산불 같은 국지적 문제부터 기후 변화로 인한 이주나 팬데믹 확산 같은 전 세계적 문제에 이르기까지 위기를 예측하고 예방하는 데 도움을 줄 수 있습니다. ‘공익'이란 말이 나오니 대부분 정부나 비영리 조직의 일로 생각합니다. 하지만 그건 근시안적인 생각입니다. 공익을 위한 데이터는 모두를 위한 것입니다.

기업 세계에서 공익을 위한 데이터 활용은 비즈니스 목표와 상충되는 것이 아닙니다. 오히려 이러한 이니셔티브는 ‘좋은 일이 비즈니스에도 이롭다’는 것을 보여주며, 윤리적 관행과 기업의 사회적 책임을 전략적 이점으로 전환합니다. 예를 들어, 운송 경로를 최적화하면 연료 소비를 줄여 환경에 미치는 피해를 줄이는 동시에 운송 비용 절감 및 시장 출시 시간 단축이라는 비즈니스 목표까지 달성할 수 있습니다. 게다가 고객이 소비를 통해 지지 의사를 표현하는 간접적인 효과까지 기대할 수 있습니다.

공익을 위한 데이터 활용에 대한 관심은 웹 검색 및 Google의 출판물 말뭉치 언급 횟수(차트 참조)에서 알 수 있듯이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. Snowflake 또한 데이터 불평등 종식(End Data Disparity)이라는 주력 사회적 이니셔티브의 기반을 강화하기 위해 공익을 위한 데이터 활용에도 적극적으로 나서고 있습니다.