「データ・フォー・グッド」は、ビジネスの改善を意味する

Snowflakeは、グローバルな課題に対処するためのパートナーシップの構築とデータコラボレーションの促進に取り組んでいます。幸い、これまでの経験と調査から、これらの目標はお客様のビジネス目標とも一致しています。Snowflakeは、お客様やパートナーと連携し、社会課題を改善するビジネス上のメリットについての認知度を高めています。

お客様による社会課題の改善の選択

私たちのお客様は、その顧客が製品やサービスの経済的、社会的、環境的な影響を気にかけていることを理解しています。調査によると、以下のことがわかっています。

データ活用が優れたビジネスを促進

「とは言っても、私たちはB2Bのビジネスです。私の顧客は、社会的な懸念よりも収益性を重視しています」と反論する企業リーダーもいます。しかし、それは私たちも同じです。社会課題の改善はビジネスにも役立ち、現在ではベストプラクティスとして採用されるようになっています。サイトロケーションへの投資、インプットの選択と地理的な調達、サプライヤーの選定、その他のほとんどのビジネス意思決定は、データインサイトに基づいています。その結果、多くの場合、倫理性が向上し、かつ燃費が向上します。また、こうした取り組みは企業の社会的責任（CSR）イニシアチブだけではありません。実際、多くの企業にとってCSRのイニシアチブは適切な経営判断であり、その逆もまた然りです。したがって、「データ・フォー・グッド」は理想に思えるかもしれませんが、そのためのビジネスは非常に普及しているのです。