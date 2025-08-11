「データ・フォー・グッド」は、ビジネスの改善を意味する
「データ・フォー・グッド」とは、多くの場合、データを使用して社会課題を改善し、プラスの効果を生み出すことを指します。データから得られるインサイトは、ニューヨークのホームレス、ギリシャの山火事、気候に起因する移住、世界的なパンデミックの蔓延など、危機の予測と防止に役立ちます。ほとんどの人は、「データ・フォー・グッド」を政府や非営利団体に関連付けますが、もっと視野を広げる必要があります。「データ・フォー・グッド」は、すべての人々や企業の課題を改善する可能性があります。
企業の世界では、社会課題の改善に役立つデータはビジネス目標と矛盾する必要はありません。むしろ、こうした「データ・フォー・グッド」のイニシアチブはビジネスの改善を示しており、倫理的な実践と企業の社会的責任を戦略的メリットに変換しています。たとえば、輸送ルートの最適化は、燃料消費量の削減、環境への負荷の軽減だけではなく、荷主のコストと市場投入期間の節減という目標の両立に役立ちます。顧客の購入行動による間接的な影響は言うまでもありません。
Googleのテキストコーパス（表を参照）やウェブ検索の印刷されたソースでの参照からわかるように、「データ・フォー・グッド」への関心は飛躍的に高まっています。Snowflakeも、私たちの旗艦イニシアチブである「データ格差の解消」の基盤を固めるために、データを精査しています。
Snowflakeは、グローバルな課題に対処するためのパートナーシップの構築とデータコラボレーションの促進に取り組んでいます。幸い、これまでの経験と調査から、これらの目標はお客様のビジネス目標とも一致しています。Snowflakeは、お客様やパートナーと連携し、社会課題を改善するビジネス上のメリットについての認知度を高めています。
お客様による社会課題の改善の選択
私たちのお客様は、その顧客が製品やサービスの経済的、社会的、環境的な影響を気にかけていることを理解しています。調査によると、以下のことがわかっています。
消費者はサステナブルな製品により多くの料金を支払う：全米小売業協会の複数の調査では、消費者の半数から3分の2がサステナブルな製品により多くの料金を支払うと回答しています。特に、気候に関する懸念が選択を後押しします。NielsenIQの調査によると、「73%の消費者が、環境への負荷を減らすために習慣を変えるだろう」とのことです。
バリューベースの購入が加速する：最近の調査では、Z世代とミレニアル世代の購入意思決定やキャリア選択において、ESGの価値が特に影響していることが明らかになりました。「Deloitte 2025 Gen Z and Millennial Survey」によると、Z世代の65%とミレニアル世代の63%が、環境的にサステナブルな製品やサービスにより多くの料金を支払う意向を示しています。Bloombergによると、Z世代の可処分所得は3,600億ドルで、これは大きなビジネスにつながります。
顧客が実際に来店するかどうかを決定：最近の調査結果によると、ESGに関するネガティブなニュースは消費者の来店に大きな影響を与え、最終的に企業の財務パフォーマンスを低下させることが明らかになっています。
データ活用が優れたビジネスを促進
「とは言っても、私たちはB2Bのビジネスです。私の顧客は、社会的な懸念よりも収益性を重視しています」と反論する企業リーダーもいます。しかし、それは私たちも同じです。社会課題の改善はビジネスにも役立ち、現在ではベストプラクティスとして採用されるようになっています。サイトロケーションへの投資、インプットの選択と地理的な調達、サプライヤーの選定、その他のほとんどのビジネス意思決定は、データインサイトに基づいています。その結果、多くの場合、倫理性が向上し、かつ燃費が向上します。また、こうした取り組みは企業の社会的責任（CSR）イニシアチブだけではありません。実際、多くの企業にとってCSRのイニシアチブは適切な経営判断であり、その逆もまた然りです。したがって、「データ・フォー・グッド」は理想に思えるかもしれませんが、そのためのビジネスは非常に普及しているのです。
「データ・フォー・グッド」は理想に思えるかもしれませんが、そのためのビジネスは非常に普及しているのです。
Snowflakeのお客様の中には、こうしたイニシアチブのメリットの両立を示す実例も存在します。
Cargillは、エネルギー効率と排出量削減の両方を追求し、Snowflakeを使用して船舶航路を最適化し、燃料消費を削減しています。これは、輸送業務における省エネルギーとそれに伴う炭素排出量の削減に直接つながります。
EDFは、風力、太陽光、原子力発電によるゼロカーボン電力の英国最大の発電企業であるとともに、業界をリードするエネルギー供給企業です。同社はSnowflakeを使用してデータアクセスとアナリティクスを改善しています。これにより、同社は「エネルギー効率の改善、経済的に困難な状況にあるユーザーの特定、適切なサポートの提供など、顧客サービスの改善」を実現し、社会、環境、経済の目標を達成しています。
ノルウェーのフードテクノロジーのスタートアップ企業であるVölurは、Snowflakeを使用して食肉業界を最適化しています。同社のミッションは、食肉加工業者が動物を余すことなく適切に活用し、より適切な意思決定を行えるように支援し、業界の在庫コストと全体的な廃棄物を削減することです。これは、カーボンインテンシブな重要セクターにおける廃棄物削減に直接対処するものです。
米国最大の自治体医療制度であるNYC Health + Hospitalsは、データを使用して困難な状況にある住民グループを把握し、最終的により迅速で優れたケアを提供して生活を改善しています。開業医は、Snowflakeを使用して「データハブ」を強化することで、患者の包括的なビューに迅速にアクセスできるようになり、複数のパートナーや市機関とのコラボレーションも容易になりました。
英国の大手小売・商業銀行であるNatWestは、独自のESGドリブンなイニシアチブを推進し、顧客がESGを推進できるよう支援しています。Snowflakeを基盤とする同社のプラットフォームは、データインサイトを提供することで、カーボンフットプリントの削減、規制の遵守、投資の改善を支援し、省エネルギーと排出量削減の目標を達成しています。
つまりは、社会課題の改善のためにデータを活用することは、顧客ロイヤルティ、ブランド価値、財務上のメリット、持続可能性など、ビジネス上の大きなメリットをもたらします。
Snowflakeの詳細については、Snowflakeマーケットプレイスをご覧ください。地理空間データセット、気象データ、デモグラフィックなど、社会課題のためのイニシアチブをエンリッチするデータセットがいくつか用意されています。